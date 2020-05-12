Песков сообщил ТАСС, что не общался очно с главой государства Владимиром Путиным больше месяца.

с чего всё началось

Заболевший коронавирусом представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что давно лично не общался с главой государства Владимиром Путиным. «Больше месяца назад», - ответил Песков ТАСС на вопрос, когда он последний раз лично контактировал с президентом.

Заболевший Песков рассказал, когда лично контактировал с Путиным

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