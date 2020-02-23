Президент России Владимир Путин является сторонником проведения саммита по Сирии, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, новая встреча лидеров РФ, Турции, Франции и Германии может состояться, как только получится согласовать их рабочие графики.

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Политика Песков: Турция пока не выполнила сочинские договоренности по Сирии Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Анкара пока что не выполнила условия договоренностей по Сирии, достигнутые более года назад в Сочи.

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Политика США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.

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