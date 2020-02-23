Политика
Экономика сегодняПесков назвал Путина сторонником проведения саммита по Сирии
Президент России Владимир Путин является сторонником проведения саммита по Сирии, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, новая встреча лидеров РФ, Турции, Франции и Германии может состояться, как только получится согласовать их рабочие графики.
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Футбол
Сульшер: Б. Фернандеш напоминает мне Скоулза
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сравнил полузащитника команды Бруну Фернандеша с легендарным игроком «красных дьяволов» Полом Скоулзом.
Общество
Топ-10 востребованных в Выксе профессий
Многие соискатели в скором времени придут на собеседования непосредственно в отделы кадров. Ярмарка вакансий проводится регулярно.
Политика
Песков: Турция пока не выполнила сочинские договоренности по Сирии
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Анкара пока что не выполнила условия договоренностей по Сирии, достигнутые более года назад в Сочи.
Общество
Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 человек
Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 100 человек, так как количество зараженных в области Ломбардия достигло 89.
Здоровье
Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую
Иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, накануне вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил в воскресенье замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
Игры
THQ Nordic решила выпустить ремейк видеоигры Gothic
В декабре 2019 года THQ Nordic разместила на платформе Steam демонстрационную версию ремейка оригинальной игры Gothic.
Политика
Пушков оценил обращение украинских «вирусологов в спортивных костюмах»
Позднее участники беспорядков в Новых Санжарах в записанном видео объяснили, что они жители Полтавской области, а не приезжие.
Биатлон
Логинов отказался от участия в масс-старте на чемпионате мира
Армия и оружие
Украина закупит три тысячи ракетных комплексов в 2020 году
Министерство обороны Украины планирует закупить в 2020 году около трёх тысяч ракетных комплексов и ракет к ним.
Общество
В сеть слили более 30 скриншотов и концептов ремейка Resident Evil 3
В интернете появились скриншоты и концепт-арты Resident Evil 3 и Resistance. Изображения опубликовал пользователь форума ResetEra.
Спорт
Йохауг выиграла гонку преследования на «Ски туре»
Норвежка Тереза Йохауг выиграла гонку преследования на этапе «Ски тура» в Тронхейме.
Хоккей
«Нефтехимик» забросил восемь безответных шайб в ворота «Амура»
Матчем в Хабаровске между местным "Амуром" и нижнекамским "Нефтехимиком" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Гаджеты
Apple хочет сделать полностью стеклянный iPhone
Шоу-бизнес
Самбурская объяснила желание уехать из России
Актриса Настасья Самбурская заявила, что хочет уехать из России на полгода, причиной этому стал «холод собачий».
Общество
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в РФ
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Политика
США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе
Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.
Происшествия
В аварии со снегоходом на Камчатке погибла журналистка
Главный редактор информационного портала «Камчатка-Информ» Мария Нетребенко погибла в аварии со снегоходом на Камчатке.
Происшествия
В Турции в результате землетрясения погибли как минимум семь человек
В результате землетрясения на востоке Турции погибли как минимум семь человек.
Общество
День защитника Отечества в России отмечают 23 февраля
Некоторые россияне называют праздник днем мужчин, которые служат в армии или в силовых структурах.
Политика
МИД счел иск Украины в Гааге попыткой вернуть Крым
В министерстве назвали поданный Киевом иск "попыткой доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом".
Наука
Ученые обнаружили череп крошечного динозавра
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору тортов и пирожных
Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору качественного алкоголя.
Наука
Искусственный интеллект создал новый мощный антибиотик
Шоу-бизнес
Пелагея рассказала о жизни после развода
Певица Пелагея рассказала о жизни после развода с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Кино
Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака»
Баскетбол
Боломбой поможет сборной России в матче с Северной Македонией
Общество
Полиция Болгарии пресекла факельное шествие ультранацистов
Власти Болгарии предотвратили проведение ежегодного факельного шествия ультранацистов.
Экономика
Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд
Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
Здоровье
Врач Комаровский поговорил с жителями Новых Санжар о коронавирусе
Врач и телеведущий Евгений Комаровский встретился с жителями поселка Новые Санжары Полтавской области Украины и объяснил им ситуацию с коронавирусом, передает телеканал "112 Украина".