Политика

Life.ruLife.ruПесков рассказал, когда состоится большая пресс-конференция Путина

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдёт во второй половине декабря. Об этом пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков сказал журналистам.
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Путин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря

РБК09:34

Пресс-конференция Путина пройдет в декабре

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Ведомости08:38

Путин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря

RT на русском08:27

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Коммерсантъ09:01

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