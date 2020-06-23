Политика

RT на русскомRT на русскомПесков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
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Песков: некоторые зарубежные лидеры не приедут в Москву из-за коронавируса

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В Кремле рассказали, кто посетит парад Победы в Москве

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Кремль раскрыл, кто из лидеров посетит Парад победы

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Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

RT на русском05:42

На Парад Победы прибудут десять зарубежных лидеров

Российская газета05:58
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Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Осуждённый за шпионаж Пол Уилан написал письменный отказ от обжалования своего приговора.
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Политика

США и Россия провели в Вене переговоры по контролю над вооружениями

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По итогам Ани Лорак оказалась победительницей голосования, а Дима Билан занял лишь девятое место.
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«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке России

Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
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Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

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Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
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В России планируют увеличить пенсии по старости

Индексация пенсий в 2021 году составит 6,3%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.
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