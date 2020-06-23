Политика

RT на русскомRT на русскомПесков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
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Лидеры 10 стран и территорий приедут на парад Победы в Москву

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Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

RT на русском05:42

В Кремле перечислили гостей парада Победы в Москве

URA.Ru06:29
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Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил в интервью изданию «Укринформ» о задолжавшей сотни миллионов долларов России за размещение Черноморского флота в Крыму.
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Руководитель регионального отделения поискового отряда "Лиза Алерт" Сергей Парамонов в эфире телеканала "НТВ" прокомментировал ситуацию с жительницей Астраханской области, которую подозревают в убийстве 12-летнего сына.
РИА Новости вчера в 19:56
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Политика

Путин выступит с телеобращением к россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступит с телеобращением к россиянам 23 июня, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:31
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Политика

Жириновский оценил поправки в Конституцию

Для участия в голосовании по поправкам в Конституцию зарегистрировались почти 5 миллионов человек, из них более миллиона хотят сделать выбор онлайн.
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Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
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Происшествия

В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке

REGNUM 05:42
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Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
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Появились изображения новых кроссоверов Toyota

В базе Национального патентного ведомства Китая появились изображения двух новых электрических кроссоверов Toyota.
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Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
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Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
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Происшествия

В Ленобласти задержали приковавшего ребенка к батарее мужчину

По данным следствия, мужчина нанес ребенку несколько ударов ремнем, затем надел ему на руку хомут с цепью и закрыл его замком, прикрепив цепь к батарее отопления.
РБК 06:48
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Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $43

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,2% к отметке закрытия предыдущей сессии и достигла $43,1 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:15 мск.
ТАСС вчера в 14:17
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Экономика

В России планируют увеличить пенсии по старости

ТАСС 06:58
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM 06:44
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Технологии

В Сети произошла утечка персональных данных 5 млн россиян

С одного из порталов по трудоустройству произошла утечка данных почти 5 млн российских пользователей, заявил основатель и технический директор компании-разработчика систем борьбы с утечками данных DeviceLock Ашот Оганесян.
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В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

РБК вчера в 12:45
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Здоровье

Число заболевших коронавирусом на Кубани достигло 5 440 человек

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Киберспорт

Комментатора The International обвинили в сексуальных домогательствах

Англоязычного комментатора Dota 2 Гранта GranDGranT Харриса обвинили в сексуальных домогательствах и неподобающем обращении с девушками.
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Политика

В США позитивно оценили переговоры с Россией в Вене

Переговоры по стратегической стабильности между Россией и США оказались продуктивными.
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Общество

В ЦИК рассказали о досрочно проголосовавших по Конституции за рубежом

Около 2 тыс. человек досрочно проголосовали по поправкам к Конституции за рубежом. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
RT на русском 04:27
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Общество

В Москве начинается новый этап снятия ограничений

В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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Общество

У Майкла Калви нашли онкологическое заболевание

У основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, который находится под домашним арестом с февраля 2019 года, обнаружили онкологическое заболевание, заявил его адвокат Тимофей Гриднев.
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Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
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Трамп объявил о тюремных сроках за осквернение памятников

Президент США Дональд Трамп объявил у себя в Twitter об арестах и наказаниях за осквернение любых памятников, принадлежащих государству.
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Общество

Туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности

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Средство от болезни Альцгеймера нашли в соевых бобах

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