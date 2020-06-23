Политика

RT на русскомRT на русскомПесков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
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Кремль перечислил иностранных лидеров на параде Победы в Москве

РБК08:01

Песков рассказал, кого пригласили на парад Победы в Москве

РИА Новости08:22

Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

RT на русском05:42

Лидеры 10 стран и территорий приедут на парад Победы в Москву

Коммерсантъ06:51

На Парад Победы прибудут десять зарубежных лидеров

Российская газета05:58

Кремль раскрыл, кто из лидеров посетит Парад победы

Московский Комсомолец05:52

Кремль назвал состав зарубежных гостей на параде Победы 24 июня

Газета.Ru08:58
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Политика

Путин сегодня выступит с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам.
Коммерсантъ 05:32
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Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым

Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
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Футбол

«Спартак» выпустил заявление о ситуации с задержанными болельщиками

Совет директоров «Спартака» опубликовал заявление по поводу задержаний фанатов клуба, участвовавших в проводах команды на матч с «Арсеналом» в Туле.
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Сериал «Перри Мейсон» стал крупнейшей премьерой HBO за два года

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Экономика

В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии

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Российские легкоатлеты обратились к Путину из-за кризиса в виде спорта

Газета.Ru 05:50
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Нидерланды решили расследовать причастность Киева к крушению MH17

Власти Нидерландов согласились расследовать причины, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины.
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Происшествия

В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке

REGNUM 05:42
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

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Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
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Космос

Астрономы «вышли на след» галактик с двумя центральными черными дырами

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Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
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Теннис

Первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом

Ведомости 08:46
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Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
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Политика

Президентский проект о воспитании школьников прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении законопроект о воспитании школьников, основанном на патриотизме, уважении к старшим и других ценностях.
Российская газета 08:15
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Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
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Гаджеты

В России появилось обновление EMUI 10.1 для смартфонов Huawei

EMUI 10.1 основана на Android 10.
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Политика

Трамп пригрозил сроком до 10 лет за порчу памятников в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что вандализм в отношении памятников и статуй в стране будет караться лишением свободы на срок до 10 лет.
RT на русском 07:05
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
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Политика

ВЦИОМ: Более 70% граждан поддержат поправки в Конституцию РФ

Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) прогнозируют, что за внесение изменений в Основной закон проголосуют от 67% до 71% россиян.
Российская газета 07:07
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Экономика

Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля

Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета вчера в 09:37
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Армия и оружие

СМИ сообщили о планах Индии «надавить» на Россию для поставок С-400

РИА Новости 09:10
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Культура

Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры

Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ 21 июня в 10:58
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Общество

Москалькова заявила, что пикет не может расцениваться как митинг

Пикетирование не может рассматриваться как массовое мероприятие даже в условиях пандемии коронавируса, заявила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова, комментируя задержание журналиста Ильи Азара.
Интерфакс 08:25
Путешествия

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru вчера в 11:39
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Общество

Германия 22 июня отправила в Россию сотни тонн ядерных отходов

Из Германии в Россию был отправлен новый груз с сотнями тонн ядерных отходов в понедельник, 22 июня.
Lenta.ru 08:30
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Политика

Трамп заявил, что в Вашингтоне никогда не будет «автономной зоны»

Президент США Дональд Трамп заявил, что в городе Вашингтон никогда не будет «автономной зоны», как в Сиэтле.
RT на русском 09:24
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Общество

Туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности

Петербургский туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности из-за невозможности продления договора страховой ответственности в сфере международного выездного туризма.
RT на русском 06:46
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Происшествия

Экс-президент Киргизии Атамбаев осужден на 11 лет

Первомайский районный суд Бишкека во вторник приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
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Роскосмос утвердил техзадание на возвращаемую ракету

«В Роскосмосе утверждено техническое задание на создание на космодроме "Восточный" космического ракетного комплекса с ракетой-носителем среднего класса на сжиженном природном газе и жидком кислороде», - сообщает новость ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
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