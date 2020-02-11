Песков ответил утвердительно на вопрос журналистов, является ли Козак главным сотрудником от Кремля, который занимается вопросами по Украине. Пресс-секретарь рассказал, что Козак уже занимается украинскими делами и продолжит их вести в дальнейшем в рамках этой должности.

Песков рассказал, кто отвечает за политику Кремля в отношении Украины

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