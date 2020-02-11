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Газета.RuПесков рассказал, кто отвечает за политику Кремля в отношении Украины
Песков ответил утвердительно на вопрос журналистов, является ли Козак главным сотрудником от Кремля, который занимается вопросами по Украине. Пресс-секретарь рассказал, что Козак уже занимается украинскими делами и продолжит их вести в дальнейшем в рамках этой должности.
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Козак в своей новой должности займется украинскими делами и вопросами интеграции
Интерфакс - Россия04:55
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