Политика

News.ruNews.ruПесков рассказал, может ли Путин манипулировать Трампом

Президент РФ Владимир Путин не считает, что может манипулировать своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Песков: Путин не считает, что может манипулировать Трампом

Газета.Ru08:51

В Кремле прокомментировали слова Болтона о Путине и Трампе

RT на русском05:49

Песков заявил о невозможности Путина «играть на Трампе, как на скрипке»

РБК06:26

Кремль: Путин не считает, что может «играть на Трампе как на скрипке»

Коммерсантъ06:01

В Кремле ответили на вопрос о способности Путина манипулировать Трампом

РИА Новости05:49

Песков заявил, что Путин «не может играть на Трампе, как на скрипке»

ТАСС06:31

Кремль опроверг «игру Путина на Трампе как на скрипке»

Lenta.ru05:40
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Транспорт

Оператор запустит прямой поезд из Москвы в Севастополь

Rambler News Service 06:47
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Политика

Президент России учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского

Москва, 19 июня 2020, 15:07 — REGNUM Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в России.
REGNUM 08:07
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Культура

Скончался актер Василий Стоноженко

Заслуженный артист России, актер Василий Стоноженко скончался в возрасте 61 года, сообщила пресс-служба Союза театральных деятелей РФ со ссылкой на председателя организации Александра Калягина.
Rambler News Service 07:26
4
Здоровье

Заведующий больницы Святого Георгия умер от коронавируса

В Петербурге не стало заведующего вторым терапевтическим отделением больницы Святого Георгия Игоря Менакера.
Neva.Today 08:54
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Происшествия

В Алтайском крае умерли четыре пациента с коронавирусом за сутки

Четверо зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных исходов среди заболевших достигло 49, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 03:40
360
Политика

Путину доложили о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске

РИА Новости 08:00
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Здоровье

В Татарстане продолжают штрафовать нарушителей режима самоизоляции

В Татарстане продолжают следить за соблюдением режима самоизоляции и накладывать штрафы при ее нарушении.
Татар-информ 08:58
Политика

Владимир Путин написал статью о Великой Отечественной войне

Тульские новости 07:10
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Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

RT на русском 08:40
253
Общество

Участники протестов в Портленде снесли памятник Джорджу Вашингтону

REGNUM 07:55
9
Общество

В Крыму обнаружили большие запасы подземной пресной воды

ТАСС 08:58
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Авто

Haval завершила продажи двух кроссоверов в России

Компания Haval завершает кроссоверов H2 и H6 на российском рынке.
Автоновости дня вчера в 06:15
1
Политика

Путин заявил, что Россия достойно ответила на угрозу коронавируса

Россия достойно ответила на угрозу эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 08:29
3
Кино

Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм

Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
24
Политика

Берлин может принять новые меры против России по делу Хангошвили

Берлин будет принимать решение о возможных новых мерах против России по делу об убийстве гражданина Грузии в Германии в августе 2019 года с оглядкой на решение суда, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
РИА Новости 09:04
724
Экономика

В России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 17 июня в 13:44
5,2K
Наука

Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морского ящера

Палеонтологи идентифицировали загадочную окаменелость, найденную в Антарктиде почти десять лет.
МИР 24 вчера в 01:57
27
Политика

Лукашенко заявил, что в его отношениях с Путиным «ничего не искрит»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его отношениях с президентом России Владимиром Путиным «ничего не искрит».
Коммерсантъ 08:12
95
Политика

В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма

Если Украина попытается добыть углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, ее действия будут пресечены, заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Газета.Ru 04:27
323
Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова вылечился от коронавируса

Псковское агентство информации вчера в 16:57
55
Экономика

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
3K
Происшествия

В жилом доме в Москве открыли стрельбу

На севере Москвы в жилом доме мужчина открыл стрельбу.
Коммерсантъ вчера в 09:14
853
Футбол

ФК «Ростов» вылетает на матч с «Сочи»

Руководство клуба обратилось в Российский футбольный союз с просьбой перенести матч на более поздний срок, однако от ФК «Сочи» был получен отказ.
REGNUM 08:08
Политика

Лидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России

Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля.
ТАСС 08:39
2
Общество

В РСТ оценили возможность открытия границ для россиян в июле

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев прокомментировал вероятность открытия границ для россиян в июле.
RT на русском 08:44
Происшествия

Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей

BFM.ru 05:04
46
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной

Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
Uznayvse.ru вчера в 10:56
16
Наука

Раскрыт секрет синхронности движений бойцовских рыб во время схватки

В новом исследовании ученые заметили, что во время боя два противника мужского пола изменяют свои действия, чтобы соответствовать агрессивному поведению соперника, что затем и приводит к плотно синхронизированным сражениям.
ГЛАС.RU 05:17
1
Общество

Коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года

По словам местных вирусологов, следы COVID-19 были обнаружены в образцах сточных вод, взятых в Милане и Турине еще в декабре прошлого года.
Российская газета 05:55
9
Финансы

Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5% годовых

Центробанк России снизил ключевую ставку на 100 б.п, до 4,5% годовых впервые с 2015 года.
Газета.Ru 06:35
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