Политика
News.ruПесков рассказал, может ли Путин манипулировать Трампом
Президент РФ Владимир Путин не считает, что может манипулировать своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Транспорт
Оператор запустит прямой поезд из Москвы в Севастополь
Rambler News Service 06:47
Политика
Президент России учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского
Москва, 19 июня 2020, 15:07 — REGNUM Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в России.
REGNUM 08:07
Культура
Скончался актер Василий Стоноженко
Заслуженный артист России, актер Василий Стоноженко скончался в возрасте 61 года, сообщила пресс-служба Союза театральных деятелей РФ со ссылкой на председателя организации Александра Калягина.
Rambler News Service 07:26
Здоровье
Заведующий больницы Святого Георгия умер от коронавируса
В Петербурге не стало заведующего вторым терапевтическим отделением больницы Святого Георгия Игоря Менакера.
Neva.Today 08:54
Происшествия
В Алтайском крае умерли четыре пациента с коронавирусом за сутки
Четверо зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных исходов среди заболевших достигло 49, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 03:40
Здоровье
В Татарстане продолжают штрафовать нарушителей режима самоизоляции
В Татарстане продолжают следить за соблюдением режима самоизоляции и накладывать штрафы при ее нарушении.
Татар-информ 08:58
Политика
Владимир Путин написал статью о Великой Отечественной войне
Тульские новости 07:10
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Авто
Haval завершила продажи двух кроссоверов в России
Компания Haval завершает кроссоверов H2 и H6 на российском рынке.
Автоновости дня вчера в 06:15
Политика
Путин заявил, что Россия достойно ответила на угрозу коронавируса
Россия достойно ответила на угрозу эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 08:29
Кино
Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм
Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
Политика
Берлин может принять новые меры против России по делу Хангошвили
Берлин будет принимать решение о возможных новых мерах против России по делу об убийстве гражданина Грузии в Германии в августе 2019 года с оглядкой на решение суда, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
РИА Новости 09:04
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 17 июня в 13:44
Наука
Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морского ящера
Палеонтологи идентифицировали загадочную окаменелость, найденную в Антарктиде почти десять лет.
МИР 24 вчера в 01:57
Политика
Лукашенко заявил, что в его отношениях с Путиным «ничего не искрит»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его отношениях с президентом России Владимиром Путиным «ничего не искрит».
Коммерсантъ 08:12
Политика
В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
Если Украина попытается добыть углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, ее действия будут пресечены, заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Газета.Ru 04:27
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова вылечился от коронавируса
Псковское агентство информации вчера в 16:57
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Происшествия
В жилом доме в Москве открыли стрельбу
На севере Москвы в жилом доме мужчина открыл стрельбу.
Коммерсантъ вчера в 09:14
Футбол
ФК «Ростов» вылетает на матч с «Сочи»
Руководство клуба обратилось в Российский футбольный союз с просьбой перенести матч на более поздний срок, однако от ФК «Сочи» был получен отказ.
REGNUM 08:08
Политика
Лидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России
Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля.
ТАСС 08:39
Общество
В РСТ оценили возможность открытия границ для россиян в июле
Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев прокомментировал вероятность открытия границ для россиян в июле.
RT на русском 08:44
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной
Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
Uznayvse.ru вчера в 10:56
Наука
Раскрыт секрет синхронности движений бойцовских рыб во время схватки
В новом исследовании ученые заметили, что во время боя два противника мужского пола изменяют свои действия, чтобы соответствовать агрессивному поведению соперника, что затем и приводит к плотно синхронизированным сражениям.
ГЛАС.RU 05:17
Общество
Коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года
По словам местных вирусологов, следы COVID-19 были обнаружены в образцах сточных вод, взятых в Милане и Турине еще в декабре прошлого года.
Российская газета 05:55
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5% годовых
Центробанк России снизил ключевую ставку на 100 б.п, до 4,5% годовых впервые с 2015 года.
Газета.Ru 06:35