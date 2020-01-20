Политика

RT на русскомRT на русскомПесков рассказал о деталях организации голосования по Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что механизм голосования по предложенным главой государства поправкам в Конституцию будет оформлен в ходе работы конституционной комиссии. По словам Пескова, «есть понимание, что это именно должно быть голосование».
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с чего всё началось

Песков: решений о форме и времени голосования по изменениям в Конституцию нет

Пресс-секретарь главы государства не стал отвечать на вопрос, могут ли итоги голосования повлиять на поправки в конституцию.
ТАСС06:36

Подробнее о событии

Песков: решений о форме и времени голосования по изменениям в Конституцию нет

ТАСС06:36

Кремль допустил оформление поручений Путина в виде отдельного закона

РБК06:18

Песков: Де-юре общероссийское голосование по изменениям в Конституцию не обязательно

Эхо Москвы06:30

Песков рассказал о деталях организации голосования по Конституции

RT на русском06:32

Изменения в Конституцию будут оформлены в виде закона или отдельной статьи

Коммерсантъ06:17

Кремль раскрыл новые детали голосования по поправкам в Конституцию

Lenta.ru06:10

Песков: формат голосования по изменению Конституции пока не определен

РИА Новости06:35
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Политика

На должность генпрокурора Путин предложил Игоря Краснова

Президент России внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру 44-летнего заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора.
Вести.Ru 05:43
Общество

Верховный суд РФ признал законной блокировку статей о наркоманах

Верховный суд РФ отказал в удовлетворении иска сайта "Батенька, да вы трансформер" о признании незаконным положений приказа надзорных ведомств, позволяющего блокировать статьи о наркопотребителях, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.
Интерфакс 06:36
Политика

Рабочая группа призвала определить в Конституции статус Госсовета

Сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию выступили за установление в основном законе самостоятельного статуса Госсовета и определение ключевых вопросов его статуса.
RT на русском 06:54
Экономика

Опубликованы данные о доходах Мишустина и его жены

Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 14:39
Общество

Китай полностью откажется от одноразового пластика к 2026 году

Уже в этом году крупнейшие города Китая полностью откажутся от пластиковых упаковок, столовых приборов и соломинок для напитков в магазинах, ресторанах, аптеках и т. д. Под запрет попадет производство одноразовых принадлежностей из пенопласта, средств гигиены с полимерными гранулами и полиэтиленовых пакетов толщиной менее 0,025 мм.
Ридус вчера в 09:41
Общество

Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
РИА Новости 03:05
Происшествия

В Перми ввели режим ЧС после трагедии в хостеле

Администрация Перми сообщила о введении режима чрезвычайной ситуации на территории города после трагедии в мини-отеле "Карамель", где в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек и ещё трое пострадали.
Life.ru 06:37
Энергетика

СМИ узнали о планах Минска отложить переговоры с Россией по нефти

Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».
РБК 03:57
Политика

Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
РИА Новости вчера в 11:56
Авто

Волгоградским чиновникам купят 10 новых машин за 20 миллионов рублей

Чуть меньше 20 миллионов рублей потратит администрация Волгоградской области на обновление своего автопарка.
Волгоградская правда 05:13
Политика

Кремль отреагировал на сообщения о досрочных выборах в Госдуму

В Кремле прокомментировали данные о проведении досрочных выборов в Госдуму.
Москва 24 06:54
Музыка

Американский певец Дэвид Олни умер на сцене во время концерта

РИА Новости 05:50
Армия и оружие

Лукашенко сменил военное руководство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил военное руководство страны. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 05:52
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 05:44
Политика

Украина обратится к «нормандской четверке» из-за усиления обстрелов в Донбассе

Украина обратится к странам «нормандской четверки» — Германии, Франции и России — из-за усиления обстрелов в Донбассе.
Lenta.ru 06:35
Происшествия

В Минске задержан подозреваемый в осквернении памятника Пушкину

Минская милиция задержала оппозиционера Филиппа Шаврова, подозреваемого в осквернении памятника поэту Александру Пушкину.
ТАСС 03:51
Политика

Песков: Мишустин пока не представил Путину состав нового правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин пока не представил российскому лидеру Владимиру Путину структуру и состав нового правительства, это произойдёт в течение срока, который предусмотрен Конституцией.
RT на русском 06:18
Авто

Названы авто, которые американцы не продают более 15 лет

Надежные внедорожники Honda продолжают удивлять своих владельцев тем, что более 12% из них сохраняют свой внедорожник Honda более 15 лет.
SpeedMe вчера в 04:55
Кино

«Холоп» обогнал «Короля Льва» по кассовым сборам

Оказалось, что разрыв между двумя кинолентами составил один миллиард рублей.
ГЛАС.RU 02:38
Общество

SAG Awards-2020: красная дорожка и победители премии Гильдии актеров

Минувшим вечером состоялась церемония вручения премии Гильдии актеров США — красная дорожка мероприятия собрала самых ярких голливудских звезд.
Salt Mag 04:08
Общество

Начислять маткапитал на первого ребенка могут начать в марте

Россияне смогут начать оформление документов на материнский капитал на первого ребенка в марте-апреле 2020 года, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
РИА Новости 01:15
Происшествия

Российский хоккеист устроил аварию и скрылся с места происшествия

По информации издания, машина Захарчука протаранила чужой автомобиль, затем водитель врезался в светофор и знак «Пешеходный переход» и скрылся с места происшествия.
Lenta.ru 06:33
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Футбол

«Зенит» и ЦСКА сыграют товарищеский матч в Испании

Петербургский «Зенит» проведет контрольную встречу с московским ЦСКА на тренировочном сборе в Испании, об этом рапортует пресс-служба «сине-бело-голубых».
Евро-футбол.ру 04:51
Общество

Банкам планируют запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ

Кредитным организациям запретят брать банковскую комиссию, которая сейчас составляет 0,5-2%.
RuNews24.ru 00:24
Армия и оружие

Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»

Ранее ГЛАС сообщал, что России начали возвращать долги за поставку оружия.
ГЛАС.RU 01:45
Армия и оружие

Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии

Телеканал "Звезда" показал работу роботехнических комплексов "Скарабей" и "Сфера" в Сирии.
РИА Новости вчера в 07:02
Единоборства

Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в бою UFC

Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.
Известия вчера в 00:30
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
REGNUM 00:29
Политика

Посол США рассчитывает на сотрудничество с российским правительством

Новый посол США в РФ Джон Салливан заявил, что в качестве главы американской дипмиссии в Москве рассчитывает на сотрудничество с правительством России по важным вопросам, включая денуклеаризацию Корейского полуострова и Афганистан.
РИА Новости 06:52
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