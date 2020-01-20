Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что механизм голосования по предложенным главой государства поправкам в Конституцию будет оформлен в ходе работы конституционной комиссии. По словам Пескова, «есть понимание, что это именно должно быть голосование».

Песков рассказал о деталях организации голосования по Конституции

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