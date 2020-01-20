Политика
RT на русскомПесков рассказал о деталях организации голосования по Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что механизм голосования по предложенным главой государства поправкам в Конституцию будет оформлен в ходе работы конституционной комиссии. По словам Пескова, «есть понимание, что это именно должно быть голосование».
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Авто
Электрокары Tesla проверят из-за жалоб на проблемы с набором скорости
Появились данные о том, что 127 владельцев автомобилей Tesla подали петицию в NHTSA.
Транспорт
По Крымскому мосту проехали первые сто поездов
Первые сто пассажирских поездов проехали по Крымскому мосту с момента открытия железнодорожного сообщения через Керченский пролив.
Экономика
Александр Тарновский назначен гендиректором «ВСК»
Акционеры страхового акционерного общества "ВСК" избрали генеральными директором Александра Тарновского, сообщили ТАСС в компании.
Общество
В Китае запретят одноразовый пластик
В Китае в ближайшее время будет введен запрет на производство и продажу одноразовых изделий из пластика, передает агентство «Синьхуа» со ссылкой на документ, подготовленный министерством экологии КНР.
Здоровье
В Китае заявили о передаче нового коронавируса от человека к человеку
Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Политика
Помпео и Эрдоган покинули ливийскую конференцию в Берлине
Президент Турции Тайип Эрдоган и американский госсекретарь Майк Помпео покинули межливийскую конференцию, которая проходит в немецкой столице в воскресенье, 19 января.
Экономика
Бюджет РФ в 2019 году исполнен с профицитом 1,8% ВВП
Федеральный бюджет в 2019 году исполнен с профицитом 1 трлн 967,6 млрд рублей, или 1,8% ВВП, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства финансов РФ.
Космос
SpaceX перенесла испытание системы спасения корабля Crew Dragon
Испытание системы экстренной эвакуации пилотируемой капсулы космического корабля Crew Dragon перенесено на 19 января.
Армия и оружие
Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти
Политика
Президент по поправке сможет отправлять в отставку только премьера
В соответствии с предложенной поправкой в Конституцию, президент РФ может отправить в отставку только премьер-министра, само правительство продолжит работу с сохранением прежней структуры, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Политика
В Кремле запланировали дату голосования по поправкам в Конституцию
Всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ может пройти 12 апреля, в воскресенье, сообщает РБК со ссылкой на три источника в Кремле.
Общество
Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд человек
Совокупное состояние 2153 мировых миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем у 4,6 млрд человек вместе взятых.
Политика
Путин поручил подготовить указ о создании организации по нацполитике
Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля представить проект указа о создании общероссийской общественно-государственной организации по реализации национальной политики РФ.
Армия и оружие
Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
На Украине заявили о готовности вооруженных сил страны к силовому возвращению контроля над Донбассом. об этом сообщает УНИАН.
Экономика
Новый свиноводческий комплекс построят в Ростовской области
Финансы
ЦБ понизил курс доллара на 21 января до 61,47 рубля
Банк России установил на 21 января официальный курс доллара на уровне 61,4654 рубля, что на 6,8 копейки ниже предыдущего показателя.
Общество
Минэкономразвития назвало среднюю цену за «красивые» номера для машин
С идеей продавать «красивые» госномера через аукционы в Минэкономразвития выступили в ноябре 2018 года.
Кино
Два фильма Феллини выйдут в прокат по случаю его столетия
В российский прокат выйдут два фильма итальянского режиссёра Федерико Феллини — «Сладкая жизнь» и «Восемь с половиной» — по случаю столетней годовщины со дня рождения режиссёра.
Экономика
Россия нарастила запасы монетарного золота в 2019 году
Запасы монетарного золота в международных резервах России по состоянию на 1 января 2020 года составили 73 млн унций.
Футбол
«Реал» подписал 18-летнего Рейньера
Контракт с 18-летним бразильцем рассчитан до июня 2026 года.
Кино
Журнал Empire назвал лучшие фильмы XXI века
Шоу-бизнес
Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении
Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
Здоровье
И.о. министра труда: частные клиники для пожилых не заменят ОМС
Частные медицинские организации, оказывающие услуги для людей старше 64 лет, не будут замещать работу медицинских учреждений в рамках ОМС, заявил исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, сообщает 20 января пресс-служба ведомства.
Экономика
«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера
В 2014 году задекларированный доход Михаила Мишустина равнялся 23,2 миллиона рублей.
Общество
Рэпера Гуфа задержали из-за дебоша в самолете
Российского рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, задержали в аэропорту Абу-Даби.
Происшествия
Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков
Преображенский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей штрафа актрисе Наталье Бочкаревой, которую ранее задержали с наркотиками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.