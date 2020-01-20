Политика

RT на русскомRT на русскомПесков рассказал о деталях организации голосования по Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что механизм голосования по предложенным главой государства поправкам в Конституцию будет оформлен в ходе работы конституционной комиссии. По словам Пескова, «есть понимание, что это именно должно быть голосование».
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Песков: решений о форме и времени голосования по изменениям в Конституцию нет

ТАСС06:36

Кремль раскрыл новые детали голосования по поправкам в Конституцию

Lenta.ru06:10

Кремль допустил оформление поручений Путина в виде отдельного закона

РБК06:18

Изменения в Конституцию будут оформлены в виде закона или отдельной статьи

Коммерсантъ06:17

Песков рассказал о деталях организации голосования по Конституции

RT на русском06:32

Песков: Проведение голосования по внесению изменений в Конституцию с юридической точки зрения не является обязательным

Эхо Москвы07:00

Песков: формат голосования по изменению Конституции пока не определен

РИА Новости06:35
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Следователи предъявили бывшему мэру Липецка, а ныне - возглавляющему Тербунский район области Сергею Иванову обвинение в превышении должностных полномочий с ущербом на сумму в более 3 миллионов рублей, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 09:05
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Путин предложил сократить количество судей в Конституционном суде РФ

"Конституционный суд Российской Федерации состоит из 11 судей, включая председателя Конституционного суда Российской Федерации и его заместителя", - говорится в законопроекте.
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В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.
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На Украине обсудили передачу Киеву самописцев сбитого в Иране лайнера

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со специальным представителем главы Ирана Мохаммадом Эслами вопрос передачи Украине для расшифровки чёрных ящиков сбитого в Тегеране украинского самолёта.
RT на русском 11:50
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Феникс получил премию Гильдии киноактеров США

Актер получил премию за роль в фильме "Джокер". А известная актриса Рене Зеллвегер получила премию в номинации "Лучшая женская роль".
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Чайка покидает пост генпрокурора РФ

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Людмила Поргина пожелала Юлии Меньшовой пиара и мужа-инвалида

Поргина не раз слышала упреки в свой адрес о том, что она якобы пиарится на лечении мужа, но услышать подобные домыслы от дочери актрисы Веры Алентовой и режиссера Владимира Меньшова она не ожидала.
Суть событий 00:03
Происшествия

В Перми в результате прорыва трубы с кипятком погибли пять человек

В Перми несколько человек обварились кипятком из-за прорыва трубы в хостеле.
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Европейская страна оказалась на грани торговой войны с США

Чехия оказалась на грани торговой войны с США из-за возможного введения налога для интернет-компаний.
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В 2014 году задекларированный доход Михаила Мишустина равнялся 23,2 миллиона рублей.
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Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»

Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
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В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ

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PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний

PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний Консалтингово-аудиторская компания PwC опубликовала результаты ежегодного «Опроса руководителей крупнейших компаний мира».
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Крал прокомментировал интерес «Ньюкасла»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал в интервью «СЭ» ответил на вопрос об интересе из Англии.
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Huawei начала обновлять смартфоны до Android 10 в России

Компания Huawei начала обновлять смартфоны до оболочки EMUI 10 на базе Android 10 в России.
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Принца Гарри и Меган Маркл лишат королевских титулов и денег

Об отказе от королевских обязанностей принц Гарри и Меган Маркл объявили 8 января.
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Lada Xray Cross с вариатором: АвтоВАЗ раскрыл статистику продаж

АвтоВАЗ рассекретил статистику продаж "вседорожной" версии Lada Xray.
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Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы

Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
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Даша Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу

Бывшая супруга Романа Абрамовича Даша Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу — в сети появились первые фотографии с торжества.
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Шоу-бизнес

4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко затравили в Сети

Звезда Comedy Woman Мария Кравченко решила приобщить свою четырехлетнюю дочь Вику к миру моды, организовав для малышки профессиональную фотосессию.
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Генсек РФС раскритиковал планы расширения российской премьер-лиги

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался против расширения Российской премьер-лиги (РПЛ).
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