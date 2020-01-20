Политика

RT на русскомRT на русскомПесков рассказал о деталях организации голосования по Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что механизм голосования по предложенным главой государства поправкам в Конституцию будет оформлен в ходе работы конституционной комиссии. По словам Пескова, «есть понимание, что это именно должно быть голосование».
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Песков: решений о форме и времени голосования по изменениям в Конституцию нет

ТАСС06:36

Песков рассказал о деталях организации голосования по Конституции

RT на русском06:32

Песков: Проведение голосования по внесению изменений в Конституцию с юридической точки зрения не является обязательным

Эхо Москвы07:00

Изменения в Конституцию будут оформлены в виде закона или отдельной статьи

Коммерсантъ06:17

Кремль раскрыл новые детали голосования по поправкам в Конституцию

Lenta.ru06:10

Кремль допустил оформление поручений Путина в виде отдельного закона

РБК06:18

Песков: формат голосования по изменению Конституции пока не определен

РИА Новости06:35
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Политика

Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

Lenta.ru 06:55
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В материале заявлено, что военные эксперты США оценили планы России объединить надводные корабли и ракеты наземного базирования для организации "засад" на авианосцы противника.
РЕН ТВ 18 января в 22:19
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Smi58.ru вчера в 08:19
Политика

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Общество

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Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Общество

Самый большой в мире православный храм хотят построить на Урале

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Происшествия

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Кадыров не намерен работать за пределами Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров не намерен работать за пределами республики и ему не поступали предложения занять другую должность.
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Один из самых ожидаемых в мире самолётов — грузовой лайнер Airbus Beluga XL — введён в эксплуатацию и совершил свой первый полёт 9 января 2020 года.
News.ru вчера в 05:39
Армия и оружие

Эрдоган объяснил ситуацию с отправкой военных в Ливию

Взгляд.ру 08:19
Общество

В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ

Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
RT на русском 01:14
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Южнокорейский фильм получил премию Гильдии киноактеров США

Фильм «Паразиты» режиссера из Южной Кореи Пон Чжун Хо получил главную премию Гильдии киноактеров США SAG Awards (Screen Actors Guild Awards) за лучший актерский состав.
Известия вчера в 23:58
Происшествия

В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам

Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
РИА Новости 09:09
Происшествия

Суд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей

Вести.Ru 08:20
Политика

Стали известны предложенные к изменению Путиным статьи Конституции

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 января, внес в Госдуму законопроект о внесении поправок в Конституцию страны.
Национальная служба новостей 09:29
Общество

Во всем мире отмечают столетие со дня рождения Федерико Феллини

Именно сегодня исполнилось бы сто лет итальянскому режиссеру Федерико Феллини.
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Разведчик Ботян рассказал об операции по спасению Кракова в 1945 году

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Полковник Захарченко прокомментировал появление «записки» покровителям

Отбывающий срок в колонии экс-полковник ГУЭБиПК Дмитрий Захарченко прокомментировал публикацию "секретной записки", которую он якобы передал на волю покровителям.
РИА Новости 07:59
Футбол

Алексей Куракин: Особенности бандеровского футбола

Новости клинического санатория «Перемога» В городе Волочиск (не Рио-де-Жанейро, но один из передовых центров древней шумерской культуры) местный футбольный клуб «Агробизнес», решением товарищеского суда, разорвал контракт со своим бомбардиром Игорем Сикорским.
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Раскрыт дизайн новой игровой приставки PlayStation 5

В Сети появились изображения предполагаемого дизайна новой игровой приставки Sony PlayStation 5. Инсайдер под ником Alcoholikaust опубликовал фотографии в своем Twitter.
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Муж и дочь Анастасии Заворотнюк приехали в храм на Крещение

Как сообщает ToDay News Ufa, члены семьи Анастасии Заворотнюк посетили храм в Московской Области в православный праздник Крещение.
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Убежище в Финляндии чаще других запрашивали россияне, иракцы и афганцы

Чаще всего об убежище в Финляндии просили граждане Ирака (2,8 тыс.). За ними следуют афганцы (980) и россияне (703).
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Глава Чувашии извинился за свой призыв «мочить журналистов»

Глава Чувашии Михаил Игнатьев извинился перед теми, кого оскорбил его призыв "мочить" критикующих власть журналистов.
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«Стороны достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть», — сообщили в пресс-службе, не уточнив деталей договоренностей.
РБК 09:07
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Американский певец Дэвид Олни умер на сцене во время выступления

Американский певец и автор песен Дэвид Олни скончался на сцене во время концерта. Об этом сообщает музыкальный журнал NME.
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Лоукостер Wizz Air планирует открыть новые направления из Пулково

Венгерский бюджетный авиаперевозчик Wizz Air анонсировал открытие новых рейсов из петербургского Пулково в Вильнюс, Братиславу, Софию и Бухарест.
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Гидрометцентр предупредил москвичей о снегопаде и метели

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Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы

Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
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