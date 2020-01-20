Политика
RT на русскомПесков рассказал о деталях организации голосования по Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что механизм голосования по предложенным главой государства поправкам в Конституцию будет оформлен в ходе работы конституционной комиссии. По словам Пескова, «есть понимание, что это именно должно быть голосование».
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Спорт
Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары
Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
Политика
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
Интернет
Больше 70 тысяч фотографий девушек из Tinder попали в Сеть
Общество
Елена Прохорова назначена новым пресс-секретарём Роскомнадзора
Новым пресс-секретарём Роскомнадзора назначена Елена Прохорова. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Политика
Владимир Путин назначил Михаила Мишустина премьер-министром
Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем Правительства РФ. Документ вступил в силу со дня его подписания.
Происшествия
В Забайкалье завершили расследование дела ОПГ со 170 потерпевшими
Управление МВД по Забайкальскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении главы преступного сообщества Георгия Углавы по прозвищу Тахи и его 10 подчиненных, потерпевшими признаны не менее 170 человек, сообщили в пресс-службе УМВД.
Политика
Глава Чувашии извинился за призыв «мочить журналистов»
Глава Чувашии Михаил Игнатьев принёс извинения за свои высказывания, касающиеся работы представителей СМИ.
Общество
Венгерский лоукостер Wizz Air откроет четыре новых направления из Петербурга летом
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air летом этого года откроет прямые рейсы по седьмой "свободе воздуха" из петербургского аэропорта Пулково в Братиславу, Вильнюс, Софию и Бухарест, сообщил журналистам в понедельник генеральный директор Wizz Air Джосеф Варади.
Политика
Крым и Севастополь утвердили границу между субъектами
Граница между Республикой Крым и Севастополем установлена, соответствующий документ подписан, все вопросы сняты, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.
Политика
Названы имена трех министров, которые не войдут в новое правительство
Российские СМИ назвали имена трех министров, которые не войдут в состав нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным.
Политика
Тимошенко заявила о начале «ликвидации» Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что начался процесс «ликвидации» Украины.
Общество
Верховный суд отклонил иск о блокировке статей о наркопотребителях
Верховный суд отклонил иск интернет-издания "Батенька, да вы трансформер" к МВД, Роскомнадзору и Федеральной налоговой службе, в котором истец требовал признать незаконным совместный приказ ведомств, позволяющий блокировать в интернете материалы о наркопотребителях, передает ТАСС.
Политика
Власти Израиля отказали Зеленскому в праве выступить на форуме
Как сообщает The Times of Israel, президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам, что получил от властей Израиля отказ на инициативу выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Политика
Путин высказался о бессрочном пребывании президента у власти
Возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства не стоит. Таким мнением поделился президент РФ Владимир Путин.
Политика
Axios: Трамп намерен ужесточить правила выдачи виз в США
Белый дом планирует ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей, чтобы те автоматически получали американское гражданство, сообщил портал Axios со ссылкой на представителей президентской администрации.
Технологии
Новый алгоритм сделал обычные компьютеры быстрее суперкомпьютеров
Исследователи из Toshiba разработали алгоритм, который позволяет компьютерам стать в десять раз быстрее даже квантовых аналогов.
Происшествия
В Перми пять человек погибли в результате прорыва трубы в отеле
Число погибших при прорыве трубы отопления в отеле в Перми выросло до пяти. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.
Происшествия
Глава кузбасского управления Минюста РФ скончалась в ночном клубе
Здоровье
Екатеринбургская больница № 33 выиграла конкурс Минздрава РФ
В российском Минздраве назвали лучшее медучреждение страны.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Происшествия
В Херсоне проводят новые обыски по делу об убийстве советницы мэра
Сотрудники правоохранительных органов Украины проводят обыски в Херсоне, чтобы найти дополнительные доказательства по делу об убийстве советницы мэра города Екатерины Гандзюк, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генепрокурора.
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ
В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.
Авто
Раскрыта цена «антарктического» УАЗ «Патриот»
УАЗ "Патриот" Antarctic Edition базируется на комплектации "Оптимум", в которую включены опции из "зимнего пакета": обогрев кожаного руля, лобового стекла, всех сидений с тканевой обивкой и водоотталкивающей пропиткой.
Происшествия
Жительница тульской многоэтажки обнаружила в туалете змею
Тулячка вернулась домой после недельной отлучки и обнаружила, что по унитазу в санузле ползает довольно крупная змея, сообщает местное издание "Слобода".
Шоу-бизнес
Помолодевшую Аллу Пугачеву заподозрили в пластической операции лица
Алла Борисовна Пугачева совсем недавно появилась на праздновании Дня рождения композитора Игоря Николаева с омоложенным лицом.
Общество
Ozon уволит большинство курьеров
Компания переведет доставку покупок на партнеров Онлайн-ритейлер Ozon анонсировал оптимизацию штата курьеров, численность которых сейчас составляет несколько сотен при общем количестве сотрудников более 12 тыс. человек.
Шоу-бизнес
Брэд Питт не отпускал от себя Дженнифер Энистон на SAG Awards
Церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США, которая прошла вчера в Лос-Анджелесе, подарила зрителям как минимум один незабываемый момент: на красной дорожке снова встретились бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон.