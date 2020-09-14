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RT на русском
RT на русском

Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Общение российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко проходило с глазу на глаз, президенты обсудили двусторонние связи и экономическую кооперацию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В источнике
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Коммерсантъ

Итоги переговоров Путина и Лукашенко в Сочи. Главное

Коммерсантъвчера в 14:02
RT на русском

Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

RT на русскомвчера в 13:09
Взгляд.ру

В Кремле раскрыли итоги встречи Путина и Лукашенко

Взгляд.рувчера в 13:07
URA.Ru

Выяснилось, о чем четыре часа беседовали Путин и Лукашенко

URA.Ruвчера в 13:11
Интерфакс

Путин и Лукашенко проговорили вдвоем почти четыре часа

Интерфаксвчера в 13:14
ТАСС

Песков заявил, что Путин и Лукашенко в основном вели переговоры один на один

ТАССвчера в 14:03
РИА Новости

Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко

РИА Новостивчера в 13:54

Брат убитой в Петербурге аспирантки Ещенко признан потерпевшим по делу

Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство родителей аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в убийстве которого обвиняется историк Олег Соколов, и прекратил их полномочия как потерпевших.
Интерфаксвчера в 08:00
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Россия снимет резерв из силовиков на границе с Белоруссией

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — цитирует ТАСС его слова.
Парламентская газетавчера в 14:23
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Иракский спецназ ликвидировал финансиста и захватил главаря ИГ к западу от Багдада

Бойцы контртеррористического управления Ирака ликвидировали во время спецоперации к западу от Багдада одного из главных финансистов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), захватив также в плен ее главаря.
ТАССвчера в 06:56

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъвчера в 09:20
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Пашаев считает, что приговор Ефремову отменят

Адвокат Эльман Пашаев утверждает, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на год-полтора, а кассационная или Верховный суд и вовсе отменят приговор из-за недостаточного исследования автомобиля артиста.
ТАССвчера в 11:20
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МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов

МВД предложило установить фиксированный авансовый налог для иностранцев, приезжающих работать в Россию, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на концепцию проекта нового федерального закона о вопросах миграции.
Ведомостивчера в 02:48
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Тихановская заявила, что кредит в $1,5 млрд Белоруссия отдавать не будет

Кредит в $1,5 млрд должен будет отдавать президент Белоруссии Александр Лукашенко, а не народ, заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 14 сентября в своем Telegram-канале.
ИА Красная Веснавчера в 12:01
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Reuters сообщил о ступоре у Навального при госпитализации

Анонимные источники агентства Рейтер сообщили, что врачи скорой помощи в Омске якобы не обнаружили проблем с обменом веществ или повышенного уровня сахара в крови Алексея Навального, токсиколог омской больницы открыто опровергает эти сообщения.
РИА Новостивчера в 14:40
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