Политика

RT на русскомRT на русскомПесков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Общение российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко проходило с глазу на глаз, президенты обсудили двусторонние связи и экономическую кооперацию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Песков рассказал о переговорах Путина и Лукашенко

Известия13:02

Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

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В Кремле раскрыли итоги встречи Путина и Лукашенко

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РИА Новости13:54

Песков заявил, что Путин и Лукашенко в основном вели переговоры один на один

ТАСС14:03
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Армия и оружие

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