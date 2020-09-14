Общение российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко проходило с глазу на глаз, президенты обсудили двусторонние связи и экономическую кооперацию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

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