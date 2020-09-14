Политика
RT на русскомПесков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
Общение российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко проходило с глазу на глаз, президенты обсудили двусторонние связи и экономическую кооперацию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Политика
В кабмине Германии ушли от ответа на вопрос о спутнице Навального
Представитель немецкого правительства Штефен Зайберт отказался отвечать на вопрос корреспондента RT Deutsch о спутнице Алексея Навального Марии Певчих, которая не дала в России показания по инциденту с блогером и улетела в Германию.
РИА Новости 13:45
Происшествия
Врезавшиеся в отбойник в Подмосковье дети уходили от погони
Пытаясь уйти от погони, школьник не справился с управлением и врезался в отбойное ограждение.
Газета.Ru 07:49
Политика
В Кремле назвали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
Александр Лукашенко является легитимным президентом Белоруссии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ведомости 14:09
Общество
Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову
Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомости 12:42
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала тройное сальто
Помимо сообщений о выходе программы, девушка в своём Instagram-аккаунте поделилась видеороликом со съёмок, на которых она исполняет тройное сальто – один из самых сложных трюков из художественной гимнастики.
CT news 06:13
Общество
Star Wars: Squadrons выйдет 2 октября
Стало известно, что звездолетный экшен Star Wars: Squadrons уже улетел на золото. Презентация проекта состоится уже 2 октября.
Vevby.ru вчера в 12:05
Шоу-бизнес
Билан, Гагарина и Глюкоза показали, как отметили юбилей главы «Муз-ТВ»
Дима Билан, Полина Гагарина, Глюкоза и другие звезды российского шоу-бизнеса с размахом отметили 50-летний юбилей главы телеканала «Муз-ТВ» Армана Давлетярова.
ФАН 11:11
Футбол
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
Газета.Ru 13:22
Политика
МИД сообщил об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября
Москва отменила визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Германию, который был назначен на 15 сентября, сообщил МИД.
РИА Новости 09:53
Армия и оружие
Российские истребители перехватили самолеты ВВС США над Черным морем
Российские истребители Су-27 и Су-30 поднимались на перехват трех бомбардировщиков ВВС США над Черным морем, нарушения границы РФ не допущено, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.
РИА Новости 13:35
Общество
«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки животных
Интерфакс 11:18
Экономика
Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%
Материнский капитал в 2021 году проиндексируют на 3,7%, его размер составит 483 882 рубля на первого ребёнка и 639 432 рубля на второго.
RT на русском 10:37
Происшествия
В Крыму полиция задержала подозреваемых в убийстве орского диджея
В Крыму задержаны подозреваемые в убийстве музыканта Сергея Бабина, выступавшего под псевдонимом mr. Basic.
Российская газета 07:33
Происшествия
В Выборге чиновника задержали за мошенничество на 700 миллионов рублей
На чиновника дело заведено по двум статьям: мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог.
Российская газета 02:39
Политика
«Берлин лукавит». Александр Рар о новой экспертизе анализов Навального
Берлин обратился к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), специалисты которой взяли пробы Навального и передали их в "референтные лаборатории" для независимой перепроверки данных немецкого правительства.
Радио Sputnik 07:04
Происшествия
В Сочи утонула 75-летняя туристка
Российская газета 08:23
Происшествия
Сотрудницу ФСБ убили по заказу свекрови и бывшего супруга
На скамье подсудимых оказались исполнитель и заказчики — свекровь и бывший муж убитой.
Lenta.ru 13:32
Общество
Мишустин продлил стимулирующие выплаты врачам за борьбу с COVID-19
В начале сентября Мишустин заявил, что правительство выделит на стимулирующие выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу и водителям скорых почти 22 млрд руб. и еще 1,8 млрд руб. на поддержку работников социальных учреждений, среди которых есть дома престарелых и интернаты для инвалидов.
РБК 08:16
Экономика
Цены на связь в России могут вырасти до 7% до конца 2020 года
До конца текущего года цены на услуги связи могут повыситься на 5-7%. Всего за период 2020 года стоимость связи возрастёт примерно на 15%.
ZAB.RU вчера в 05:10
Общество
«Росатом» ведет строительство блоков АЭС одновременно в десяти странах
"Росатом" ведет строительство блоков АЭС одновременно в десяти странах мира.
Эхо Москвы 12:29
Политика
Путин ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях
Владимир Путин подписал указ, которым ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС), действовавший в рамках МЧС.
РБК 12:16
Шоу-бизнес
Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram
В социальных сетях знаменитости появились новые фотографии. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Instagram-аккаунт Заворотнюк.
CT news вчера в 11:27
Энергетика
Сжиженный газ отступил из Европы
Впервые в этом году поставки сжиженного газа в Европу накопленным итогом стали отставать от темпов 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Армия и оружие
Минобороны Японии одобрило указания на случай встречи с НЛО
Как уточняется, глава Минобороны Японии Таро Коно одобрил данные указания, после чего они были направлены ведомствам.
Газета.Ru 08:37
Шоу-бизнес
Подруга Анастасии Заворотнюк заявила, что актриса прикована к постели
Тяжелее всех приходится супругу Анастасии – фигуристу Петру Чернышеву, поделилась актриса Виктория Пьер-Мари.
iReactor 07:13