Коронавирус
RT на русскомВ резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве установили специальный дезинфекционный туннель. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области. Как отмечается, устройство изготовлено пензенской компанией.
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Вы знаете, что сейчас тоже продолжается определенный режим ограничений, хотя в большой степени многие из них уже сняты. Но все-таки остается режим ношения масок и перчаток. Конечно, там, где это касается главы государства, дополнительные меры предосторожности вполне оправданы и объяснимы.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИнтерфакс вчера в 06:23
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Наука
Угольные пожары в Восточной Сибири обвинили в пермском вымирании
ToDay News Ufa вчера в 15:19
Политика
Трамп обвинил Болтона в нарушении закона
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон нарушил закон, раскрыв в своей книге секретную информацию, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Газета.Ru вчера в 22:22
Общество
Генпрокуратура выявила наиболее коррупционные регионы России
Уровень коррупционной преступности, по данным надзорного ведомства, в прошлом году составил 21,1 правонарушения 100 тысяч населения страны, тогда как годом ранее он был 20,8, и "в целом остается стабильным в последние годы".
РИА Новости вчера в 20:19
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 16 июня в 17:09
Хоккей
Все клубы КХЛ подали заявки на участие в следующем сезоне
Все клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подали документы для участия в следующем сезоне.
ТАСС Спорт 15 июня в 06:34
Общество
Назван способ сдержать новую вспышку коронавируса в Пекине
15 июня стало известно, что новый коронавирус, обнаруженный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине, возможно, более заразный, чем в Ухане.
Lenta.ru вчера в 23:03
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Около 20 индийских военнослужащих погибли в результате конфликта на границе Индии и Китая. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Известия 16 июня в 20:11
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК вчера в 16:50
Происшествия
Исполняющий обязанности главы СК по Дагестану попал в ДТП
РБК вчера в 13:46
Футбол
Стали известны даты матчей сборной России на Евро-2020
Пресс-служба УЕФА опубликовала даты матчей сборной России на групповом этапе Евро-2020.Бельгия — Россия -12 июня (Санкт-Петербург).Финляндия — Россия — 16 июня (Санкт-Петербург)Россия — Дания — 21 июня (Копенгаген).Сам турнир продлится с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Soccer.ru вчера в 11:35
Хоккей
Новым главным тренером «Барыса» назначен Михайлис
«Барыс» назначил главным тренером команды Юрия Михайлиса. Контракт между сторонами подписан на один год.
Metaratings вчера в 05:10
Общество
Прения сторон по иску губернатора Сахалина к мэру Охи начнутся 18 июня
Судебное заседание по административному иску губернатора Сахалинской области к мэру Охинского района Сергею Гусеву в среду завершилось решением приступить 18 июня к прениям сторон, сообщил РИА Новости помощник председателя городского суда Александр Мальцев.
РИА Новости вчера в 00:22
Происшествия
ФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан
Lenta.ru вчера в 06:22
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
Экономика
Стоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей
Ведомости 16 июня в 00:44
Политика
США вводят новые санкции против Сирии
США вводят новые санкции против Сирии для "экономического и политического давления" на Башара Асада, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru вчера в 11:05
Путешествия
В Башкирии удивительное озеро с голубой водой привлекает туристов
Как ранее стало известно, Правительство РФ совместно с отраслевым сообществом разрабатывает новый нацпроект по внутреннему и въездному туризму.
Панорама (Благовещенск) вчера в 07:53
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 16 июня в 12:51
Шоу-бизнес
Канделаки осадила Собчак за комментарий про ее «70 килограммов»
Телеведущая и журналистка Тина Канделаки жестко ответила своей коллеге Ксении Собчак.
Невские Новости вчера в 19:04
Футбол
Дортмундская «Боруссия» на своем поле проиграла «Майнцу»
Футболисты дортмундской «Боруссии» уступили «Майнцу» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Германии со счетом 0:2.
Советский спорт вчера в 16:23
Происшествия
Пять человек стали жертвами ДТП в Мордовии
RT на русском вчера в 21:35
Армия и оружие
НАТО согласовало меры в ответ на усиление ракетного потенциала России
Министры обороны стран НАТО согласовали пакет мер в связи с усилением российского ракетного потенциала, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
RT на русском вчера в 12:46
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
Общество
На Россию надвигается похолодание
Дневная температура в центре Европейской России снизится примерно на 10 градусов, а настоящие холода ждут Урал и некоторые регионы Сибири.
Вести.Ru вчера в 23:21
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости вчера в 13:44
Технологии
Дуров назвал «безумным» налог с продажи товаров Apple и Google
«Apple и Google взимают безумный 30-процентный налог с продаж всех цифровых товаров, продаваемых на каждом мобильном телефоне по всему миру», — написал он.
REGNUM вчера в 23:40
Путешествия
В Крыму ничего не разрешено, но все можно
В Крыму с 16 июня сняли обязательный двухнедельный карантин для всех приезжающих из других регионов, который должен был отпугнуть россиян от поездок на один из немногих морских курортов в стране.
MedikForum.ru вчера в 03:03
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
Футбол
«Химки» останутся в ФНЛ, несмотря на получение лицензии для РПЛ
Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Химки» не выступят в следующем сезоне РПЛ, несмотря на получение соответствующей лицензии.
Metaratings вчера в 12:26
Происшествия
Чеченцы и выходцы из Магриба договорились о перемирии во Франции
Представители выходцев из Магриба и Чечни во французском Дижоне согласились прекратить столкновения, которые продолжались в городе несколько дней подряд.
Lenta.ru вчера в 12:37