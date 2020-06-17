Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве установили специальный дезинфекционный туннель. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области. Как отмечается, устройство изготовлено пензенской компанией.
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Дмитрий Песков
Вы знаете, что сейчас тоже продолжается определенный режим ограничений, хотя в большой степени многие из них уже сняты. Но все-таки остается режим ношения масок и перчаток. Конечно, там, где это касается главы государства, дополнительные меры предосторожности вполне оправданы и объяснимы.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИнтерфакс вчера в 06:23

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Детали поставки туннеля для дезинфекции в резиденцию Путина не раскрывают

РИА Новостивчера в 09:41

Песков сообщил о дезинфекционных туннелях в Кремле

РБКвчера в 07:23

РИА Новости сообщило сегодня о том, что в резиденции Владимира Путина установлен дезинфицирующий тоннель

Эхо Москвывчера в 08:03

Путина стали беречь от коронавируса с утроенной силой

Московский Комсомолецвчера в 10:39

Песков рассказал о защищающих Путина от коронавируса «двух штуках» в Кремле

Lenta.ruвчера в 06:32

В Кремле рассказали подробности о дезинфекционном туннеле в резиденции Путина

Газета.Ruвчера в 06:16

Песков рассказал о дезинфицирующем тоннеле в резиденции Путина

Известиявчера в 06:58
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Наука

Угольные пожары в Восточной Сибири обвинили в пермском вымирании

ToDay News Ufa вчера в 15:19
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Политика

Трамп обвинил Болтона в нарушении закона

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон нарушил закон, раскрыв в своей книге секретную информацию, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Газета.Ru вчера в 22:22
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Общество

Генпрокуратура выявила наиболее коррупционные регионы России

Уровень коррупционной преступности, по данным надзорного ведомства, в прошлом году составил 21,1 правонарушения 100 тысяч населения страны, тогда как годом ранее он был 20,8, и "в целом остается стабильным в последние годы".
РИА Новости вчера в 20:19
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 16 июня в 17:09
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Хоккей

Все клубы КХЛ подали заявки на участие в следующем сезоне

Все клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подали документы для участия в следующем сезоне.
ТАСС Спорт 15 июня в 06:34
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Общество

Назван способ сдержать новую вспышку коронавируса в Пекине

15 июня стало известно, что новый коронавирус, обнаруженный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине, возможно, более заразный, чем в Ухане.
Lenta.ru вчера в 23:03
Армия и оружие

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Около 20 индийских военнослужащих погибли в результате конфликта на границе Индии и Китая. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Известия 16 июня в 20:11
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Политика

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК вчера в 16:50
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Происшествия

Исполняющий обязанности главы СК по Дагестану попал в ДТП

РБК вчера в 13:46
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Футбол

Стали известны даты матчей сборной России на Евро-2020

Пресс-служба УЕФА опубликовала даты матчей сборной России на групповом этапе Евро-2020.Бельгия — Россия -12 июня (Санкт-Петербург).Финляндия — Россия — 16 июня (Санкт-Петербург)Россия — Дания — 21 июня (Копенгаген).Сам турнир продлится с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Soccer.ru вчера в 11:35
Хоккей

Новым главным тренером «Барыса» назначен Михайлис

«Барыс» назначил главным тренером команды Юрия Михайлиса. Контракт между сторонами подписан на один год.
Metaratings вчера в 05:10
Общество

Прения сторон по иску губернатора Сахалина к мэру Охи начнутся 18 июня

Судебное заседание по административному иску губернатора Сахалинской области к мэру Охинского района Сергею Гусеву в среду завершилось решением приступить 18 июня к прениям сторон, сообщил РИА Новости помощник председателя городского суда Александр Мальцев.
РИА Новости вчера в 00:22
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Происшествия

ФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан

Lenta.ru вчера в 06:22
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
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Экономика

Стоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей

Ведомости 16 июня в 00:44
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Политика

США вводят новые санкции против Сирии

США вводят новые санкции против Сирии для "экономического и политического давления" на Башара Асада, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru вчера в 11:05
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Путешествия

В Башкирии удивительное озеро с голубой водой привлекает туристов

Как ранее стало известно, Правительство РФ совместно с отраслевым сообществом разрабатывает новый нацпроект по внутреннему и въездному туризму.
Панорама (Благовещенск) вчера в 07:53
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Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 16 июня в 12:51
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Шоу-бизнес

Канделаки осадила Собчак за комментарий про ее «70 килограммов»

Телеведущая и журналистка Тина Канделаки жестко ответила своей коллеге Ксении Собчак.
Невские Новости вчера в 19:04
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Футбол

Дортмундская «Боруссия» на своем поле проиграла «Майнцу»

Футболисты дортмундской «Боруссии» уступили «Майнцу» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Германии со счетом 0:2.
Советский спорт вчера в 16:23
Происшествия

Пять человек стали жертвами ДТП в Мордовии

RT на русском вчера в 21:35
8
Армия и оружие

НАТО согласовало меры в ответ на усиление ракетного потенциала России

Министры обороны стран НАТО согласовали пакет мер в связи с усилением российского ракетного потенциала, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
RT на русском вчера в 12:46
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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
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Общество

На Россию надвигается похолодание

Дневная температура в центре Европейской России снизится примерно на 10 градусов, а настоящие холода ждут Урал и некоторые регионы Сибири.
Вести.Ru вчера в 23:21
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Экономика

В России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости вчера в 13:44
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Технологии

Дуров назвал «безумным» налог с продажи товаров Apple и Google

«Apple и Google взимают безумный 30-процентный налог с продаж всех цифровых товаров, продаваемых на каждом мобильном телефоне по всему миру», — написал он.
REGNUM вчера в 23:40
Путешествия

В Крыму ничего не разрешено, но все можно

В Крыму с 16 июня сняли обязательный двухнедельный карантин для всех приезжающих из других регионов, который должен был отпугнуть россиян от поездок на один из немногих морских курортов в стране.
MedikForum.ru вчера в 03:03
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Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
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Футбол

«Химки» останутся в ФНЛ, несмотря на получение лицензии для РПЛ

Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Химки» не выступят в следующем сезоне РПЛ, несмотря на получение соответствующей лицензии.
Metaratings вчера в 12:26
Происшествия

Чеченцы и выходцы из Магриба договорились о перемирии во Франции

Представители выходцев из Магриба и Чечни во французском Дижоне согласились прекратить столкновения, которые продолжались в городе несколько дней подряд.
Lenta.ru вчера в 12:37
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