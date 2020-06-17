Вы знаете, что сейчас тоже продолжается определенный режим ограничений, хотя в большой степени многие из них уже сняты. Но все-таки остается режим ношения масок и перчаток. Конечно, там, где это касается главы государства, дополнительные меры предосторожности вполне оправданы и объяснимы.

В резиденциях Владимира Путина появились дезинфекционные туннели, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС. По словам Пескова, аппараты установлены в Кремле и Ново-Огарево, причем в Кремле сразу две штуки.

Песков рассказал о дезинфекционных туннелях в резиденциях Путина

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