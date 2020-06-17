Коронавирус
ForbesПесков рассказал о дезинфекционных туннелях в резиденциях Путина
В резиденциях Владимира Путина появились дезинфекционные туннели, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС. По словам Пескова, аппараты установлены в Кремле и Ново-Огарево, причем в Кремле сразу две штуки.
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Вы знаете, что сейчас тоже продолжается определенный режим ограничений, хотя в большой степени многие из них уже сняты. Но все-таки остается режим ношения масок и перчаток. Конечно, там, где это касается главы государства, дополнительные меры предосторожности вполне оправданы и объяснимы.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИнтерфакс вчера в 06:23
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Безопасно и эффективно: Ольга Изранова о сути действия дезинфицирующих тоннелей
Вести.Ruвчера в 17:24
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Политика
Трамп: Болтон нарушил закон, раскрыв секретные сведения в своей книге
Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон нарушил закон, изложив в своей новой книге секретную информацию.
Московский Комсомолец вчера в 23:03
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
Авто
Новый кроссовер Toyota Corolla Cross показали на снимках
Компания Toyota готовит к дебюту новый компактный кроссовер Toyota Corolla Cross.
Новые автомобили 16 июня в 00:22
Кино
Барсук, ежик и косуля: «Союзмультфильм» представил новых героев «Ну, погоди!»
Телеканал 360° 01:13
Общество
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ вчера в 10:07
Политика
Володин рассказал о России после Путина
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 14:11
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК вчера в 16:50
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
Наука
Большой прорыв: найдено эффективное лекарство против коронавируса
Результаты испытаний, объявленные во вторник, показали, что дексаметазон, который используется для уменьшения воспаления при других заболеваниях, таких как артрит, снижает смертность примерно на треть среди наиболее тяжело больных пациентов с COVID-19, поступивших в больницу.
Ежедневные Новости Владивостока вчера в 17:39
Музыка
Little Big заподозрили в плагиате у The Black Eyed Peas
Пользовательница TikTok заподозрила петербургскую рейв-группу Little Big в плагиате песен американского коллектива The Black Eyed Peas.
Rambler News Service 16 июня в 06:13
Общество
Киркоров отреагировал на обещание избить его за образ десантника-гея
Lenta.ru вчера в 16:19
Политика
Киеву дали срок представить свою позицию по Минским соглашениям
Киев должен представить свою официальную позицию по Минским соглашениям до 19 июня, говорится в протоколе заседания Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, опубликованном на сайте министерства иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) 17 июня.
Известия вчера в 11:56
Здоровье
Еще 72 новых случая коронавируса выявлено в Алтайском крае
В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено еще 72 новых случая коронавирусной инфекцией – ровно столько как днем ранее.
Алтайская правда 16 июня в 00:34
Общество
Въезд на Кубань с 21 июня станет проще
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня.
Газета.Ru вчера в 01:20
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в России
Температура воздуха в центре европейской части России на предстоящей неделе понизится на десять градусов по сравнению с текущими показателями, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 23:59
Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
Басманный суд отправил под арест девушку и юношу, прилюдно занявшихся на скамейках "Ямы" сексом.
Российская газета вчера в 10:29
Политика
Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия вчера в 12:39
Шоу-бизнес
Наташа Королева сообщила, что потеряла бизнес
Пандемия плохо сказалась на делах Наташи Королевой и Тарзана. В интервью 7Дней она призналась, что они потеряли свой бизнес.
Paparazzi.ru вчера в 02:30
Шоу-бизнес
Анастасия Тарасова рассказала, как добиралась к мужу в Казань
Недавно Анастасия рассказала, что ее супруг Дмитрий в Казани нашел для их семьи жилье. Поэтому вместе с дочерьми она переезжает к нему.
КМВ Новости вчера в 12:55
Экономика
Медведев назвал главные шоки для российской экономики
Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК вчера в 02:03
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости вчера в 13:44
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 553,3 тыс. (7843 за сутки, минимальный показатель с конца апреля).
РБК 01:05
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
Происшествия
Число жертв ДТП в Мордовии увеличилось до шести
Число жертв столкновения и последовавшего возгорания двух легковых автомобилей в Саранске увеличилось до шести.
RT на русском 00:08
Гаджеты
Браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC появился в России
Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 в версии с NFC и без.
Astera 16 июня в 13:40
Общество
Мосгоризбирком попросил МВД проверить данные о регистрации пенсионеров на электронное голосование без их ведома
За регистрацию, как утверждается, платят 75 рублей, а за голосование в поддержку поправок в Конституцию – 50 рублей.
Эхо Москвы вчера в 11:18
Экономика
Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт
Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
Lenta.ru 14 июня в 20:53
Политика
Нуланд объяснила успешность России на международной арене
«За рубежом Путин смог хорошо разыграть слабую карту потому, что США и их союзники позволили ему, дав России нарушать договоры о контроле над вооружениями, международное право, суверенитет своих соседей и честность выборов в США и Европе», — подчеркнула Нуланд.
ИА Красная Весна вчера в 01:34
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила на очередное оскорбление Ксении Собчак
Тина Канделаки на своей странице в Instagram разместила пост, в котором ответила на очередное оскорбление Ксении Собчак.
Пятый канал вчера в 17:21
Общество
Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32