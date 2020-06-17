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Песков отметил, что подмосковная резиденция стала «основной рабочей базой» президента, и дезинфицирующие тоннели были установлены в самый разгар эпидемии COVID-19.

Песков рассказал о дезинфицирующем тоннеле в резиденции Путина

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