Президент РФ Владимир Путин полностью защищен от коронавируса, однако ничего беспрецедентного в его окружении не предпринимается. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

В Кремле рассказали, как Путина защищают от коронавируса

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