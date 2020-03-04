Политика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineВ Кремле рассказали, как Путина защищают от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин полностью защищен от коронавируса, однако ничего беспрецедентного в его окружении не предпринимается. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».
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В Кремле сообщили о принятых мерах по защите Путина от коронавируса

РБК05:47

В Кремле рассказали, как защищают Путина от коронавируса

РЕН ТВ04:20

В Кремле объяснили, как Путина защищают от коронавируса

URA.Ru04:35

Песков рассказал о защите Путина от коронавируса

Интерфакс04:29

Песков рассказал о мерах, принимаемых для защиты Путина от коронавируса

ТАСС04:21

В Кремле заявили о выполнении мер по защите президента от коронавируса

РИА Новости04:21

Песков: для защиты Путина от коронавируса делается все необходимое

Коммерсантъ04:44
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Кандидат в президенты США от Демократической партии Майкл Блумберг заявил, что обдумает возможность выхода из гонки после предварительных итогов "супервторника".
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Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесён

Матч четвертьфинала Олимп — Кубка России между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён.
REGNUM 06:41
Политика

Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Гончарука

Верховная Рада Украины утвердила отставку премьер-министра Алексея Гончарука, передает корреспондент РБК.
РБК 09:49
Армия и оружие

Сирийская армия отбила две атаки протурецких сил на Серакаб

Поддерживаемые Турцией отряды сирийской оппозиции дважды предпринимали безуспешные попытки атаковать в Идлибе город Серакаб, удерживаемый сирийскими военными, сообщил в среду портал "Аль-Масдар" со ссылкой на источник в армии Сирии.
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За Челябинск отдали голоса более 141 тыс. человек или 23,8% всех проголосовавших, за Татарстан – 138 тыс. или 23,4%, за Ставропольский край – 136 тыс. или 23% Всего на проведение фестиваля «Культурный код» претендовали шесть российских регионов: Нижний Новгород, Татарстан, Удмуртия, Ставрополье, Ленинградская и Челябинская области.
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Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4% По данным консалтинговой компании Knight Frank, не смотря на замедление экономического роста, в прошлом году число людей с чистым капиталом от $30 млн и выше выросло на 6,4%. Теперь их более 513 тыс. по всему миру.
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РИА Новости вчера в 19:59
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МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
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Фильму «Прощание со Сталиным» выдано прокатное удостоверение

Некоторые кинотеатры приняли решение об отмене предпремьерных показов фильма «Прощание со Сталиным», поскольку у него не было прокатного удостоверения, отмечает сайт Афиша.Daily.
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В Белоруссии подтвердили четвертый случай коронавируса

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Авто

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Суперкар Roland Gumpert Nathalie, построенный экс-главой Audi Motorsport Роландом Гумпертом совместно с китайским стартапом Aiways, стал серийной моделью.
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Компания согласилась выплатить от $310 до $500 миллионов владельцам iPhone с целью урегулировать судебный иск об умышленном замедлении работы старых моделей смартфонов.
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Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»

В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.
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Президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия предложил создать колл-центр для достоверного информирования по ситуации с коронавирусом, специалисты которого отвечали бы на вопросы, волнующие население.
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Новым гостем YouTube-шоу Юрия Дудя стал актер Антон Лапенко

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