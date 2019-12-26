Политика

Lenta.ruLenta.ruПесков рассказал о мощностях для строительства «Северного потока-2»

Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться, что завершить строительство газопровода «Северный поток-2» удастся в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в четверг, 26 декабря.
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с чего всё началось

Песков заявил о наличии средств для завершения «Северного потока — 2»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения, что у России есть собственный трубоукладчик, который может за несколько месяцев достроить "Северный поток — 2", несмотря на санкции.
РИА Новости04:26

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Песков рассказал о «мощностях» для прокладки «Северного потока - 2»

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РИА Новости09:45

Песков: у РФ есть мощности для завершения «Северного потока - 2» в обозримой перспективе

ТАСС04:23

Песков заявил о наличии мощностей для завершения «Северного потока – 2»

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В Кремле оценили возможность завершения проекта «Северный поток — 2»

RT на русском04:32

Песков рассказал о мощностях для строительства «Северного потока-2»

Lenta.ru04:31

Песков заявил о позволяющих достроить «Северный поток-2» мощностях

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Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
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На могиле рэпера Децла произошел пожар

На могиле рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, произошел пожар.
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Россия уступила Чехии в стартовом матче молодежного чемпионата мира

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Президент РФ Владимир Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет в феврале, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Появилось видео с места покушения на главу района Воронежской области

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РБК 06:07
Политика

Песков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год

Президент РФ Владимир Путин отмечает Новый год дома лишь в том случае, если ему не приходится ехать в какой-либо российский регион.
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Трех подозреваемых в избиении силовиков задержали под Самарой

В Самарской области задержали трех подозреваемых в избиении трех сотрудников правоохранительных органов.
Газета.Ru 13:02
Происшествия

Журналистку «Новой газеты» отпустили после допроса

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Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК 06:33
Энергетика

Независимых производителей могут допустить к экспорту газа по трубопроводам

Возможность допуска к поставкам газа независимых производителей рассматривается в Энергостратегии РФ до 2035 года, 26 декабря сообщается в проекте, опубликованном на сайте Минэнерго.
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МИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»

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Екатерина Мцитуридзе уходит с поста главы «Роскино»

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«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
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В Симферополь прибыл первый двухэтажный поезд из Москвы

Первый поезд из Москвы в Крым, прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл в Симферополь.
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«Ъ»: Киев и Донбасс выбрали дату обмена «всех на всех»

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На Украине уволили всех работавших над делом МН17 прокуроров

Все представители Украины в международной следственной группе по делу крушения «Боинга» рейса МН17 были уволены со своих прокурорских постов.
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АФК «Система» продала свои акции «МТС Банка»

АФК «Система» продала 4,5% акций «МТС Банка». Покупателем выступило дочернее предприятие "МТС" - "Mobile TeleSystems B. V".
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Армия и оружие

Министр обороны Украины заявил о новых точках разведения сил в Донбассе

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что новые точки разведения сил и средств в Донбассе обсуждаются в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ).
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