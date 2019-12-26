Политика

Lenta.ruLenta.ruПесков рассказал о мощностях для строительства «Северного потока-2»

Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться, что завершить строительство газопровода «Северный поток-2» удастся в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в четверг, 26 декабря.
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Песков заявил о наличии мощностей для завершения «Северного потока – 2»

Известия04:56

Песков: у РФ есть мощности для завершения «Северного потока - 2» в обозримой перспективе

ТАСС04:23

Песков рассказал о «мощностях», которые помогут достроить «Северный поток - 2»

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В Кремле оценили возможность завершения проекта «Северный поток — 2»

RT на русском04:32

Песков рассказал о мощностях для строительства «Северного потока-2»

Lenta.ru04:31

Песков заявил о наличии средств для завершения «Северного потока — 2»

РИА Новости04:26

Песков заявил о позволяющих достроить «Северный поток-2» мощностях

РБК04:50
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В Вене начались переговоры России и Украины по газу, сообщает ТАСС со ссылкой на «Газпром».
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Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поблагодарил президента России Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.
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Происшествия

В машине главы района под Воронежем сработало взрывное устройство

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В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

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Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
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Биатлонист Алексей Слепов стал лучшим в спринте на "Ижевской винтовке".
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Мцитуридзе покинет пост главы «Роскино»

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Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании

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Авто

Русский Tesla Cybertruck выставили на продажу

Русский Tesla Cybertruck, построенный в Москве авторами YouTube-канала «Пушка Гараж», продают на «Авто.ру».
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Общество

В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
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Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте

Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.
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Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках.
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Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
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Роспотребнадзор в четверг опубликовал список основных признаков гриппа, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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На фото: президент Турции Эрдоган Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он готовится к развертыванию турецких войск в Ливии для поддержки признанного международным сообществом правительства страны в Триполи.
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Издание «Экспресс-новости» написало о том, что Алла Пугачева выступила с резкой критикой возможного выступления Ольги Бузовой на «Голубом огоньке».
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Первый тренер Сулейманова: «Сразу заметил, что у него левая нога — сумасшедшая»

Первый тренер форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова Мурза Мурзаев рассказал о дебютных шагах своего подопечного в футболе.
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Фёдор Емельяненко является фаворитом в бою с Джексоном

По мнению букмекерской компании «Париматч», именно россиянин является фаворитом в предстоящем бое, чья победа оценивается в 1.55.
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В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
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Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
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Фигурное катание

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Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате России по фигурному катанию.
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Из-за парада Дедов Морозов в Кемерове образовалась 9-балльная пробка

26 декабря в Кемерове проходит парад Дедов Морозов, участники которого планируют установить рекорд России.
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В Чехии стартует молодежный чемпионат мира по хоккею

Хоккейный чемпионат мира среди молодежных национальных команд, в котором принимают участие игроки не старше 20 лет, пройдет в чешских городах Острава и Тршинец с 26 декабря по 5 января.
Вести.Ru вчера в 19:53
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