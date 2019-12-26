Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения, что у России есть собственный трубоукладчик, который может за несколько месяцев достроить "Северный поток — 2", несмотря на санкции.

с чего всё началось

Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться, что завершить строительство газопровода «Северный поток-2» удастся в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в четверг, 26 декабря.

Песков рассказал о мощностях для строительства «Северного потока-2»

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