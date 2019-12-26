Политика

Lenta.ruLenta.ruПесков рассказал о мощностях для строительства «Северного потока-2»

Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться, что завершить строительство газопровода «Северный поток-2» удастся в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в четверг, 26 декабря.
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с чего всё началось

Песков заявил о наличии средств для завершения «Северного потока — 2»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения, что у России есть собственный трубоукладчик, который может за несколько месяцев достроить "Северный поток — 2", несмотря на санкции.
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В Кремле оценили возможность завершения проекта «Северный поток — 2»

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Газета.Ru11:21

Песков рассказал о мощностях для строительства «Северного потока-2»

Lenta.ru04:31

Песков: у РФ есть мощности для завершения «Северного потока - 2» в обозримой перспективе

ТАСС04:23
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 11:53, Ашберн
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Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
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Lenta.ru 07:00
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В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

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Происшествия

Журналистку «Новой газеты» отпустили после допроса

Утром 26 декабря редакция «Новой газеты» сообщила о проведенных у Полухиной обысках, после чего журналистку увезли в неизвестном направлении.
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Два человека погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом Москва — Тбилиси в Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 11:53
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Налог на доходы малоимущих может быть отменен

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Дед Мороз умер на детском утреннике в Североморске

REGNUM 10:51
Армия и оружие

Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin

«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
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В США начали разрабатывать тактику кибервойны против России

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Как сообщал телеканал RT 24 декабря, вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка.
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