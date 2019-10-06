Политика

ИзвестияИзвестияПесков рассказал о внимательном отношении Путина к журналистам

Президент России Владимир Путин всегда уделяет внимание журналистам, если их вопросы кажутся ему важными. Об этом в субботу, 6 октября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Песков рассказал о внимательном отношении Путина к журналистам

Известия11:21

Песков: Путин ответил на выкрик грузинской журналистки, потому что посчитал вопрос важным

ТАСС08:27

Песков объяснил, почему Путин решил ответить на выкрик журналистки «Рустави 2»

Телеканал 360°08:32

Песков объяснил, почему Путин ответил на выкрик грузинской журналистки на ЕАЭС

Life.ru09:43

Песков пояснил, почему Путин ответил грузинской журналистке

News.ru08:05

Песков объяснил, почему Путин ответил на вопрос грузинской журналистки

РЕН ТВ07:43

«Терпеливо доводит позицию»: Песков прокомментировал ответ Путина грузинской журналистке

Вести.Ru06:53
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 11:26, Вашингтон
Политика

Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского

Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Происшествия

В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки

РИА Новости 07:42
Политика

Песков рассказал о поездке Путина в тайгу накануне дня рождения

Ведомости 11:16
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Нурмагомедов оценил предстоящий бой Кокляева и Емельяненко

Известия вчера в 09:10
Армия и оружие

Российские журналисты попали под обстрел в ДНР

RT на русском 10:37
Культура

Ушла из жизни 33-летняя актриса Марина Куклина

Украинская актриса Марина Куклина, сыгравшая в десятках ролей в сериалах и кино, скончалась на 34-м году жизни.
REGNUM 10:42
Политика

Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин

Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин скончался в возрасте 61 года после продолжительной болезни, сообщил глава комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко в воскресенье, 6 октября.
Известия 10:30
Происшествия

Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Политика

Ингу Юмашеву допросили в аэропорту Нью-Йорка

Депутат Госдумы Инга Юмашева, которая все же смогла вылететь в США для участия в мероприятии, была допрошена сотрудниками ФБР в нью-йоркском аэропорту.
Коммерсантъ 10:49
Политика

Израиль намерен заключить договор о ненападении с арабскими странами

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац выступил с инициативой подписания договора о ненападении с арабскими странами Персидского залива.
РИА Новости 03:35
Политика

Венгрия начала массово забирать паспорта, выданные украинцам

Жители Закарпатской области Украины начали массового лишаться выданных им когда-то венгерских паспортов.
vtomske.ru вчера в 08:30
Футбол

Манчестер Сити — Вулверхэмптон 0:2

Газета.Ru 10:54
Происшествия

Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье

Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Политика

В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера

В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера, участники акции протестуют «против капитуляции» и введения особого статуса Донбасса, сообщает «Громадське».
RT на русском 06:22
Космос

Для полетов в дальний космос в России создадут «надувной бублик»

По прогнозу специалистов, парус позволит космическим аппаратам двигаться на порядок быстрее, чем космический зонд «Вояджер-1» — самый быстрый из покидающих Солнечную систему космический аппарат и наиболее удаленный от Земли объект из созданных человеком.
Московский Комсомолец 04 октября в 07:04
Культура

Охинская красавица прошла в следующий раунд шоу «Танцы на ТНТ»

Уроженка Сахалинской области Ольга Сницарь прошла в следующий раунд шестого сезона шоу «Танцы на ТНТ».
РИА Сахалин-Курилы 01:47
Футбол

Локомотив — Арсенал (Тула) 2:1

News.ru 08:56
Происшествия

Подросток убил подругу и ее семью в Австрии

На популярном австрийском горнолыжном курорте Китцбюэль (федеральная земля Тироль) подросток из ревности убил свою подругу и четырех членов ее семьи.
Российская газета 06:09
Шоу-бизнес

Алла Пугачева пришла на день рождения Алины Редель в платье-балахоне

Наследница певицы пришла на день рождения Редель в черной длинной юбке, белой кофте и кожаных сапогах.
OAnews вчера в 11:00
Здоровье

Минздрав не поддержал эксперимент по редактированию генома эмбриона

Ранее молекулярный биолог Денис Ребриков заявил, что намерен получить в Минздраве разрешение на эксперимент по редактированию генома эмбриона человека, сообщал «Коммерсант».
Rambler News Service 11:16
Финансы

Курс евро и доллара продолжает колебаться

Курс евро и доллара продолжает колебаться Курс валют на сегодня, 4 октября.
Экспресс газета 03 октября в 23:30
Шоу-бизнес

Петросян впервые после развода со Степаненко попал в свою квартиру

Известный советский и российский юморист Евгений Петросян впервые смог попасть в свою квартиру после развода со своей уже бывшей супругой Еленой Степаненко.
NewInform вчера в 09:08
Политика

Зеленский захотел вернуться на сцену

Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Политика

Голикова заявила о необходимости глобальной модернизации больниц

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1» заявила о том, что в ряде учреждений здравоохранения нужна полная модернизация.
RT на русском 10:18
Происшествия

Двое рабочих погибли на сахарном заводе на Кубани

Сегодня днем на сахарном заводе в городе Кореновске Краснодарского края рабочие отравились неизвестным веществом.
Российская газета 09:59
Космос

Огненный шар над Чили не был метеоритом

Несколько дней назад над Чили заметили пролетающий в небе огненный шар, излучающий яркое свечение.
Goroday.ru 03 октября в 10:57
Шоу-бизнес

Друг Заворотнюк ответил на слухи о смерти актрисы

Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.
РИА Новости 10:37
Футбол

«Краснодар» и «Спартак» объявили составы на матч чемпионата России

Газета.Ru 11:10
Общество

Мэрия Москвы не согласовала акцию «Бессмертный ГУЛАГ» 13 октября

Мэрия Москвы повторно отказалась согласовать оппозиционерам акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ", сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе партии ПАРНАС.
Интерфакс 03 октября в 11:19
Общество

В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку

Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ вчера в 11:27
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