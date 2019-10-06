Президент России Владимир Путин всегда уделяет внимание журналистам, если их вопросы кажутся ему важными. Об этом в субботу, 6 октября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков рассказал о внимательном отношении Путина к журналистам

Политика Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.

Культура Ушла из жизни 33-летняя актриса Марина Куклина Украинская актриса Марина Куклина, сыгравшая в десятках ролей в сериалах и кино, скончалась на 34-м году жизни.

Политика Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин скончался в возрасте 61 года после продолжительной болезни, сообщил глава комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко в воскресенье, 6 октября.

Происшествия Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.

Политика Ингу Юмашеву допросили в аэропорту Нью-Йорка Депутат Госдумы Инга Юмашева, которая все же смогла вылететь в США для участия в мероприятии, была допрошена сотрудниками ФБР в нью-йоркском аэропорту.

Политика Израиль намерен заключить договор о ненападении с арабскими странами Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац выступил с инициативой подписания договора о ненападении с арабскими странами Персидского залива.

Политика Венгрия начала массово забирать паспорта, выданные украинцам Жители Закарпатской области Украины начали массового лишаться выданных им когда-то венгерских паспортов.

Происшествия Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.

Политика В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера, участники акции протестуют «против капитуляции» и введения особого статуса Донбасса, сообщает «Громадське».

Космос Для полетов в дальний космос в России создадут «надувной бублик» По прогнозу специалистов, парус позволит космическим аппаратам двигаться на порядок быстрее, чем космический зонд «Вояджер-1» — самый быстрый из покидающих Солнечную систему космический аппарат и наиболее удаленный от Земли объект из созданных человеком.

Культура Охинская красавица прошла в следующий раунд шоу «Танцы на ТНТ» Уроженка Сахалинской области Ольга Сницарь прошла в следующий раунд шестого сезона шоу «Танцы на ТНТ».

Происшествия Подросток убил подругу и ее семью в Австрии На популярном австрийском горнолыжном курорте Китцбюэль (федеральная земля Тироль) подросток из ревности убил свою подругу и четырех членов ее семьи.

Шоу-бизнес Алла Пугачева пришла на день рождения Алины Редель в платье-балахоне Наследница певицы пришла на день рождения Редель в черной длинной юбке, белой кофте и кожаных сапогах.

Здоровье Минздрав не поддержал эксперимент по редактированию генома эмбриона Ранее молекулярный биолог Денис Ребриков заявил, что намерен получить в Минздраве разрешение на эксперимент по редактированию генома эмбриона человека, сообщал «Коммерсант».

Финансы Курс евро и доллара продолжает колебаться Курс евро и доллара продолжает колебаться Курс валют на сегодня, 4 октября.

Шоу-бизнес Петросян впервые после развода со Степаненко попал в свою квартиру Известный советский и российский юморист Евгений Петросян впервые смог попасть в свою квартиру после развода со своей уже бывшей супругой Еленой Степаненко.

Политика Зеленский захотел вернуться на сцену Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.

Политика Голикова заявила о необходимости глобальной модернизации больниц Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1» заявила о том, что в ряде учреждений здравоохранения нужна полная модернизация.

Происшествия Двое рабочих погибли на сахарном заводе на Кубани Сегодня днем на сахарном заводе в городе Кореновске Краснодарского края рабочие отравились неизвестным веществом.

Космос Огненный шар над Чили не был метеоритом Несколько дней назад над Чили заметили пролетающий в небе огненный шар, излучающий яркое свечение.

Шоу-бизнес Друг Заворотнюк ответил на слухи о смерти актрисы Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.

Общество Мэрия Москвы не согласовала акцию «Бессмертный ГУЛАГ» 13 октября Мэрия Москвы повторно отказалась согласовать оппозиционерам акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ", сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе партии ПАРНАС.