Политика

ФАНФАНПесков рассказал о передаче России активов за выплату долга СССР

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что РФ выплатила долги всех бывших республик Советского Союза, но не все передали активы, как это необходимо было сделать.
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В Кремле рассказали о передаче России активов за выплату долга СССР

Почти все страны бывшего СССР уже перерегистрировали на Россию собственность в обмен на то, что РФ выплатила долги республик, но есть страны, где эта процедура еще не завершена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В Кремле объяснили слова Путина о передаче Москве собственности СССР за рубежом

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Песков пояснил слова Путина о претензиях на активы экс-республик СССР

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Известия05:09

В Кремле рассказали о передаче России активов за выплату долга СССР

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Песков сообщил, что большинство стран оформили загрансобственность СССР на Россию

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Песков назвал число стран, не передавших активы за выплату долга СССР

РЕН ТВ04:50

Кремль пояснил слова Путина о не полученных Россией активах СССР

РБК05:54
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Финансы

Курс евро поднялся выше 73 рублей впервые с сентября 2019 года

Курс евро на Московской бирже вырос на 2,47% к уровню закрытия предыдущих торгов и поднялся выше 73 рублей первый раз с сентября прошлого года.
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Самолет ВВС Испании упал в море на юго-востоке страны

"Самолет C-101 из Главной академии ВВС упал в море недалеко от песчаной косы Ла-Манга в Мурсии во второй половине дне", - говорится в сообщении в Twitter ВВС Испании.
РИА Новости 11:16
Политика

Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
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Политика

Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
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Армия и оружие

Турецкие военные в Идлибе обстреливают российские самолеты

Газета.Ru 08:23
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости 05:03
Биатлон

Российские биатлонисты выиграли серебро в смешанной эстафете на ЧЕ

Сборная России по биатлону завоевала серебряные медали в смешанной эстафете 4х6 км на чемпионате Европы, который проходит в белорусском спортивном центре "Раубичи".
РИА Новости 10:26
Музыка

Александр Панайотов опроверг свое участие в «Евровидении-2020»

BFM.ru 07:11
Политика

Комитет министров Совета Европы перенесли из Тбилиси в Страсбург

Запланированное на май заседание комитета министров Совета Европы перенесли из Грузии во Францию.
Городовой 01:05
Политика

ЕС расширил санкции против Турции

Евросоюз расширил санкции в отношении Турции в связи с ее действиями в исключительной экономической зоне Кипра, сообщается в Официальном журнале ЕС.
Взгляд.ру 11:45
Армия и оружие

Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций

Газета.Ru 00:44
Шоу-бизнес

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Знаменитость в беседе с журналисткой Аленой Жигаловой призналась, что родила дочь Марию после трех попыток ЭКО.
RuNews24.ru 09:07
Политика

Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Российская газета вчера в 09:13
Политика

Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Известия 06:32
Религия

Встреча предстоятелей ряда православных церквей прошла в Аммане

RT на русском 10:18
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru 01:30
Общество

Путин посетил тематический парк развлечений «Остров мечты» в Москве

Владимир Путин посетил крытый тематический парк развлечений «Остров мечты» в Москве, который начнёт работу 29 февраля.
RT на русском 10:16
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

ТАСС 02:26
Общество

Россия поставила условие выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ

Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии €10 млн.
Газета.Ru 12:22
Биатлон

Логинов может пропустить заключительный этап КМ по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов может пропустить заключительный этап Кубка мира, который пройдет в норвежском Осло.
RT на русском 07:02
Общество

Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом

По последним данным, новым типом коронавируса в мире заболели около 80,3 тысячи человек.
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Здоровье

Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод.
РИА Новости вчера в 18:45
Путешествия

Туроператоры приостановили продажу туров в Италию

Ранее 27 февраля Ростуризм рекомендовал туристическим компаниям приостановить продажу путевок в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы безопасности жизни и здоровья в этих странах в связи с коронавирусом.
Lenta.ru 06:29
Армия и оружие

В РФ утвердили правила применения оружия при охране воздушных границ

Самолётам ВКС предписано сопровождать приблизившиеся к границам неопознанные воздушные суда и подавать им радиокоманды и визуальные сигналы, принуждая покинуть воздушное пространство РФ или осуществить посадку.
REGNUM вчера в 08:02
Общество

У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус

Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
Ведомости вчера в 09:45
Происшествия

В Чехове доставщик еды взорвал банкомат и похитил деньги

"Мужчина в форме доставщика еды и с рюкзаком для переноски готовых блюд взорвал банкомат в Чехове и похитил деньги", - сообщил источник.
Газета.Ru 12:10
Шоу-бизнес

Алла Пугачева сломала жизнь Лике Стар из-за мужа дочери

Оказывается, Алла Пугачева перекрыла артистке кислород, узнав о ее романе с Владимиром Пресняковым.
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Армия и оружие

Командующий ВМС Украины пожаловался на возросшую мощь ЧФ России

За последние шесть лет боевой потенциал российского Черноморского флота (ЧФ) значительно увеличился, заявил командующий ВМФ Украины, адмирал Игорь Воронченко 26 февраля на форуме Age of Crimea.
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Происшествия

Более 50 человек доставили в полицию после столкновений в Харькове

Правоохранители доставили в отделение более 50 участников столкновений на крупнейшем рынке Харькова "Барабашово", сообщила в четверг пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.
РИА Новости 09:28
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Путин сообщил о предложениях использовать двойника

Президент Владимир Путин в интервью ТАСС сообщил, что отказался от идеи привлекать своего двойника.
РБК 01:44
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