Политика
ФАНПесков рассказал о передаче России активов за выплату долга СССР
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что РФ выплатила долги всех бывших республик Советского Союза, но не все передали активы, как это необходимо было сделать.
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с чего всё началось
Почти все страны бывшего СССР уже перерегистрировали на Россию собственность в обмен на то, что РФ выплатила долги республик, но есть страны, где эта процедура еще не завершена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.РИА Новости04:57
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Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
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Биатлон
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Политика
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Политика
Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
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Встреча предстоятелей ряда православных церквей прошла в Аммане
Финансы
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Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Общество
Путин посетил тематический парк развлечений «Остров мечты» в Москве
Владимир Путин посетил крытый тематический парк развлечений «Остров мечты» в Москве, который начнёт работу 29 февраля.
Общество
Россия поставила условие выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ
Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии €10 млн.
Биатлон
Логинов может пропустить заключительный этап КМ по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов может пропустить заключительный этап Кубка мира, который пройдет в норвежском Осло.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом
По последним данным, новым типом коронавируса в мире заболели около 80,3 тысячи человек.
Здоровье
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод
В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод.
Путешествия
Туроператоры приостановили продажу туров в Италию
Ранее 27 февраля Ростуризм рекомендовал туристическим компаниям приостановить продажу путевок в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы безопасности жизни и здоровья в этих странах в связи с коронавирусом.
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В РФ утвердили правила применения оружия при охране воздушных границ
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Общество
У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус
Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
Происшествия
В Чехове доставщик еды взорвал банкомат и похитил деньги
"Мужчина в форме доставщика еды и с рюкзаком для переноски готовых блюд взорвал банкомат в Чехове и похитил деньги", - сообщил источник.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сломала жизнь Лике Стар из-за мужа дочери
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Армия и оружие
Командующий ВМС Украины пожаловался на возросшую мощь ЧФ России
За последние шесть лет боевой потенциал российского Черноморского флота (ЧФ) значительно увеличился, заявил командующий ВМФ Украины, адмирал Игорь Воронченко 26 февраля на форуме Age of Crimea.
Происшествия
Более 50 человек доставили в полицию после столкновений в Харькове
Правоохранители доставили в отделение более 50 участников столкновений на крупнейшем рынке Харькова "Барабашово", сообщила в четверг пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.
Политика
Путин сообщил о предложениях использовать двойника
Президент Владимир Путин в интервью ТАСС сообщил, что отказался от идеи привлекать своего двойника.