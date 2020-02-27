Политика

ФАНФАНПесков рассказал о передаче России активов за выплату долга СССР

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что РФ выплатила долги всех бывших республик Советского Союза, но не все передали активы, как это необходимо было сделать.
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В Кремле рассказали о передаче России активов за выплату долга СССР

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