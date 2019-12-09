Политика

NewInformNewInformПесков рассказал о ходе переговоров в рамках «нормандской четверки»

Напомним, что сегодня в Елисейском дворце ведут переговоры в рамках «нормандской четверки» глава РФ Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон. Чуть позже Путин и Зеленский проведут совместную беседу.
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Песков рассказал о переговорах в «нормандском формате»

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В Кремле прокомментировали ход переговоров в нормандском формате

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Песков: «нормандская четверка» обсуждает подготовленный ранее совместный документ

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Песков прокомментировал ход саммита «нормандской четверки»

Взгляд.ру13:15

Лидеры «нормандской четверки» работают с документами — Песков

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Политика

Путин прокомментировал убийство в Берлине

Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав его боевиком.
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РИА Новости 18:11
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Путин прокомментировал решение WADA по России

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Лидеры нормандской четверки приняли коммюнике по итогам переговоров

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Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
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В продаже появился обновленный внедорожник Isuzu MU-X

MU-X, представляющая собой новый внедорожник, появился в продаже.
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Опубликована предсмертная записка бывшего тамбовского вице-губернатора

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В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
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Политика

Опубликован текст документа «нормандской встречи»

Читайте: "Нормандская четверка" в Париже, Путин, Зеленский: онлайн-трансляция встречи Лидеры указывают на необходимость обмена пленными по формуле "все для всех".
Московский Комсомолец 18:08
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Евросоюз вводит новые правила для автопроизводителей

Евросоюз ужесточит правила для автопроизводителей в 2020 году.
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Путин: Стороны подтвердили безальтернативность Минских соглашений

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о принятии итогового документа по итогам переговоров в Париже, который направлен на выполнение условий принятого в 2015 году комплекса мер по урегулированию ситуации в Донбассе.
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Саммит в «нормандском формате» в Париже завершился

Первая встреча лидеров четырех стран состоялась 6 июня 2014 года в нормандском городе Бенувиле, позднее этот формат так и стали называть "нормандским".
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Зеленский заявил, что никогда не согласится на федерализацию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не согласится на федерализацию Украины и не допустит давления на внешнюю политику страны.
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Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
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Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
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Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей".
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Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

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Путин заявил о «потеплении» в урегулировании ситуации в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин заявил о "потеплении" в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе, достигнутые договоренности дают основания полагать, что процесс идет в правильном направлении.
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Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai24, что власти страны на протяжении нескольких десятилетий были слишком толерантны по отношению к экстремистам, что привело в итоге к войне.
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