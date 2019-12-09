Политика
NewInformПесков рассказал о ходе переговоров в рамках «нормандской четверки»
Напомним, что сегодня в Елисейском дворце ведут переговоры в рамках «нормандской четверки» глава РФ Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон. Чуть позже Путин и Зеленский проведут совместную беседу.
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Политика
Путин прокомментировал убийство в Берлине
Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав его боевиком.
Политика
Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA по России
Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Гаджеты
Первым смартфоном Xiaomi с селфи-камерой под экраном станет Mi Mix 4
Шоу-бизнес
Сестра Фриске рассказала, как Шепелев вел себя во время болезни певицы
Сестра Жанны Фриске Наталья рассказала, как муж певицы – телеведущий Дмитрий Шепелев – вел себя после известия о болезни.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Политика
Лидеры нормандской четверки приняли коммюнике по итогам переговоров
Лидеры стран-участников нормандского саммита приняли коммюнике по итогам переговоров в Елисейском дворце.
Политика
Путин заявил, что газ для Украины может быть дешевле на 25%
Президент России Владимир Путин заявил, что газ для Украины может быть дешевле на 25%, чем сейчас.
Экономика
На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Авто
В продаже появился обновленный внедорожник Isuzu MU-X
MU-X, представляющая собой новый внедорожник, появился в продаже.
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Политика
Опубликован текст документа «нормандской встречи»
Читайте: "Нормандская четверка" в Париже, Путин, Зеленский: онлайн-трансляция встречи Лидеры указывают на необходимость обмена пленными по формуле "все для всех".
Авто
Евросоюз вводит новые правила для автопроизводителей
Евросоюз ужесточит правила для автопроизводителей в 2020 году.
Политика
Путин: Стороны подтвердили безальтернативность Минских соглашений
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о принятии итогового документа по итогам переговоров в Париже, который направлен на выполнение условий принятого в 2015 году комплекса мер по урегулированию ситуации в Донбассе.
Политика
Саммит в «нормандском формате» в Париже завершился
Первая встреча лидеров четырех стран состоялась 6 июня 2014 года в нормандском городе Бенувиле, позднее этот формат так и стали называть "нормандским".
Политика
Зеленский заявил, что никогда не согласится на федерализацию Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не согласится на федерализацию Украины и не допустит давления на внешнюю политику страны.
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Политика
Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей".
Происшествия
В Благовещенске школы эвакуировали из-за сообщений о минировании
Здоровье
Два подростка скончались в центре Блохина
Пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина сообщила, что во время лечения в медучреждении скончались два подростка, у которых развились осложнения после трансплантации.
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Кино
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
Политика
Путин заявил о «потеплении» в урегулировании ситуации в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин заявил о "потеплении" в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе, достигнутые договоренности дают основания полагать, что процесс идет в правильном направлении.
Политика
Асад рассказал, что привело к войне в Сирии
Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai24, что власти страны на протяжении нескольких десятилетий были слишком толерантны по отношению к экстремистам, что привело в итоге к войне.
Наука
Изменение черт лица связано с «самоприручением» человека
Ученые предположили, что «самоприручению» сопутствовали мутации в нервном гребне.
Общество
Названа реальная стоимость монеты, которую продают за миллиард рублей
Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард.