Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПесков рассказал о переговорах в «нормандском формате»

Лидеры стран "нормандской четверки" обсуждают подготовленный ранее совместный документ.
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Песков рассказал о переговорах в «нормандском формате»

Московский Комсомолец14:07

Песков: «нормандская четверка» обсуждает подготовленный ранее совместный документ

ТАСС13:10

Лидеры «нормандской четверки» работают с документами — Песков

REGNUM13:20

В Кремле рассказали, как проходит «нормандский саммит»

РИА Новости13:19

В Кремле рассказали о ходе переговоров в «нормандском формате»

Lenta.ru13:18

Песков: встреча «нормандской четверки» продолжается

Газета.Ru13:12

В Кремле прокомментировали ход переговоров в нормандском формате

RT на русском13:26
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Политика

Переговоры Путина и Зеленского в Париже завершились

BFM.ru 14:08
Политика

Симоньян предсказала, кто выиграет президентские выборы в США

Маргарита Симоньян – главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT – предположила, кто в США выиграет выборы президента, которые состоятся в 2020 году.
Свободная Пресса 14:45
Происшествия

Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло пяти

С новозеландского острова Уайт-Айленд, где днем в понедельник началось извержение вулкана, вывезли тела пяти погибших, заявил TVNZ представитель местной полиции Джон Тимс.
Интерфакс 03:41
Общество

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
РБК 07:57
Общество

Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:22
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском 14:45
Наука

Бактериальный токсин превратили в точный молекулярный сенсор

МедиаПоток 05:01
Политика

Путин и Зеленский обсуждают совместную декларацию

ТАСС 14:12
Политика

Зеленский хотел сесть на место Путина

На встрече «нормандской четверки», которая проходит 9 декабря в Париже, президент Украины Владимир Зеленский намеревался сесть в кресло, предназначенное для президента России Владимира Путина.
URA.Ru 12:01
Авто

В Японии определили лучший автомобиль года

Toyota RAV4 стала победителем конкурса Car of the Year Japan (Автомобиль года Японии).
DriveNN.ru 06:35
Спорт

В ФИФА отреагировали на решение WADA об отстранении России

В Международной федерации футбола (ФИФА) прокомментировали отстранение России от участия в крупных международных соревнованиях.
Lenta.ru 11:09
Экономика

Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
РБК вчера в 16:00
Политика

Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим

Взгляд.ру 12:44
Происшествия

Опубликована предсмертная записка бывшего тамбовского вице-губернатора

РИА Новости 15:04
Авто

Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Piter.tv 01:02
Происшествия

СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров

Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
РБК 04:59
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Футбол

Ионов забил второй гол «Спартаку»

На 22-й минуте отличился казахстанский хавбек Бахтиер Зайнутдинов.
ProstoProSport вчера в 12:18
Общество

В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии

Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
РБК 10:10
Политика

В ЕС создадут аналогичный «акту Магнитского» санкционный механизм

Глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС приступил к созданию санкционного инструмента в сфере прав человека, аналогичного "акту Магнитского" в Соединенных Штатах, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:22
Культура

Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч

АБН вчера в 11:33
Происшествия

Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве сестры

Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве старшей сестры, в квартире подозреваемого обнаружены курительные смеси.
RT на русском 12:16
Политика

Европа создала себе проблему беженцев поддержкой террористов в Сирии

Проблема беженцев, с которой в последние годы столкнулась Европа, вызвана поддержкой террористов в Сирии со стороны ряда европейских режимов.
Ридус 15:17
Футбол

Тедеско с пониманием отнесся к акции протеста фанатов «Спартака»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско с пониманием отнесся к акции протеста фанатов столичного клуба, которая связана с полицейским произволом.
Газета.Ru 02:39
Авто

Минпромторг опроверг рост цен на авто из-за нового ГОСТа

Известия 13:47
Футбол

Божович не собирается покидать пост главного тренера «Крыльев Советов»

Черногорский специалист Миодраг Божович заявил, что не собирается уходить в отставку с поста главного тренера самарского футбольного клуба "Крылья Советов".
РИА Новости вчера в 12:30
Кино

Вышел новый трейлер фильма Бондарчука «Вторжение»

Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.
Rambler News Service 06 декабря в 07:16
Фигурное катание

После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Мойка78 вчера в 17:53
Общество

Внуково перестанет принимать электронные посадочные с 10 декабря

Московский аэропорт Внуково с 10 декабря перестанет принимать посадочные талоны в электронном виде, говорится в понедельник в сообщении авиакомпании "Победа".
ТАСС 13:21
Футбол

Семак прокомментировал санкции ВАДА, наложенные на Россию

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение исполкома ВАДА в отношении России по делу о манипуляциях с данными Московской лаборатории.
Чемпионат 13:54
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