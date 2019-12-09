Песков рассказал о переговорах в «нормандском формате»

Политика Симоньян предсказала, кто выиграет президентские выборы в США Маргарита Симоньян – главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT – предположила, кто в США выиграет выборы президента, которые состоятся в 2020 году.

Происшествия Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло пяти С новозеландского острова Уайт-Айленд, где днем в понедельник началось извержение вулкана, вывезли тела пяти погибших, заявил TVNZ представитель местной полиции Джон Тимс.

Общество ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.

Общество Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».

Политика Зеленский хотел сесть на место Путина На встрече «нормандской четверки», которая проходит 9 декабря в Париже, президент Украины Владимир Зеленский намеревался сесть в кресло, предназначенное для президента России Владимира Путина.

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