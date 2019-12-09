Политика
Московский КомсомолецПесков рассказал о переговорах в «нормандском формате»
Лидеры стран "нормандской четверки" обсуждают подготовленный ранее совместный документ.
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Политика
Симоньян предсказала, кто выиграет президентские выборы в США
Маргарита Симоньян – главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT – предположила, кто в США выиграет выборы президента, которые состоятся в 2020 году.
Происшествия
Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло пяти
С новозеландского острова Уайт-Айленд, где днем в понедельник началось извержение вулкана, вывезли тела пяти погибших, заявил TVNZ представитель местной полиции Джон Тимс.
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
Общество
Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
Политика
Зеленский хотел сесть на место Путина
На встрече «нормандской четверки», которая проходит 9 декабря в Париже, президент Украины Владимир Зеленский намеревался сесть в кресло, предназначенное для президента России Владимира Путина.
Авто
В Японии определили лучший автомобиль года
Toyota RAV4 стала победителем конкурса Car of the Year Japan (Автомобиль года Японии).
Спорт
В ФИФА отреагировали на решение WADA об отстранении России
В Международной федерации футбола (ФИФА) прокомментировали отстранение России от участия в крупных международных соревнованиях.
Экономика
Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке
В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
Политика
Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Происшествия
СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров
Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Футбол
Ионов забил второй гол «Спартаку»
На 22-й минуте отличился казахстанский хавбек Бахтиер Зайнутдинов.
Общество
В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии
Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
Политика
В ЕС создадут аналогичный «акту Магнитского» санкционный механизм
Глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС приступил к созданию санкционного инструмента в сфере прав человека, аналогичного "акту Магнитского" в Соединенных Штатах, передает ТАСС.
Культура
Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч
Происшествия
Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве сестры
Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве старшей сестры, в квартире подозреваемого обнаружены курительные смеси.
Политика
Европа создала себе проблему беженцев поддержкой террористов в Сирии
Проблема беженцев, с которой в последние годы столкнулась Европа, вызвана поддержкой террористов в Сирии со стороны ряда европейских режимов.
Футбол
Тедеско с пониманием отнесся к акции протеста фанатов «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско с пониманием отнесся к акции протеста фанатов столичного клуба, которая связана с полицейским произволом.
Футбол
Божович не собирается покидать пост главного тренера «Крыльев Советов»
Черногорский специалист Миодраг Божович заявил, что не собирается уходить в отставку с поста главного тренера самарского футбольного клуба "Крылья Советов".
Кино
Вышел новый трейлер фильма Бондарчука «Вторжение»
Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Общество
Внуково перестанет принимать электронные посадочные с 10 декабря
Московский аэропорт Внуково с 10 декабря перестанет принимать посадочные талоны в электронном виде, говорится в понедельник в сообщении авиакомпании "Победа".
Футбол
Семак прокомментировал санкции ВАДА, наложенные на Россию
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение исполкома ВАДА в отношении России по делу о манипуляциях с данными Московской лаборатории.