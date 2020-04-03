Коронавирус
Российская газетаПесков рассказал о перспективах новых мер поддержки бизнеса
Правительство ведет ежечасный мониторинг. "Бизнес может воспользоваться поддержкой, которая была озвучена правительством, оформить льготные кредиты в банках", - предложил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге для журналистов.
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Происшествия
На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты
Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
Политика
В Кремле назвали сроки действия режима нерабочих дней
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что режим нерабочих дней в России будет продолжаться, пока угроза сильного превышения эпидемиологического порога по коронавирусу сохраняет актуальность.
Общество
Тестовый режим ЧС введут под Петербургом
В одном из населенных пунктов под Санкт-Петербургом введут тестовый режим ЧС.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Футбол
«Арсенал» отклонил второе предложение «Ромы» по Мхитаряну
Римляне попытались приобрести Мхитаряна и второй раз, предложив немного улучшенный вариант своего изначального предложения, но получили отказ.
Общество
Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного
Одно из указаний — не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
Политика
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Политика
Мишустин: пик распространения коронавируса в России еще не пройден
Председатель правительства Михаил Мишустин призвал губернаторов опираться на мнение Роспотребнадзора по коронавирусу, отметив, что пик болезни еще не пройден.
Общество
На Украине в конце апреля планируют ослабить меры по коронавирусу
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в конце апреля в стране планируют ослабить ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом
В Испании число выявленных случаев составляет 117,7 тысячи, за день рост составил 7,5 тысячи, скончались 10 935 человек, — цитирует РИА Новости сообщение испанского Минздрава.
Общество
В Москве создали базу с фото заразившихся коронавирусом
Фотографии всех заразившихся коронавирусом в Москве вносятся в специальную базу для мониторинга их передвижения во время самоизоляции, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Здоровье
Об опасных осложнениях коронавируса рассказал главврач Коммунарки
Напомним, что несколько дней назад Проценко сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.
Общество
Онлайн-магазины жалуются на задержания курьеров из-за вируса
Онлайн-магазины жалуются на задержания курьеров из-за вируса.
Здоровье
Власти ряда регионов РФ начали сбор средств на борьбу с коронавирусом
Власти ряда российских регионов открыли благотворительные счета для сбора пожертвований на борьбу с коронавирусом и предложил всем желающим профинансировать закупку медицинских масок и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Общество
В России появился новый тип мошенничества с кредитными каникулами
Крупнейший Банк России ВТБ заявил о новом типе мошенничества с кредитными каникулами, которые предоставляют по ипотечным и потребительским займам на фоне пандемии коронавируса.
Здоровье
Описан сценарий распространения коронавируса в России
Развитие инфекции в Западной Европе вряд ли повторится в РФ. Описан сценарий распространения коронавируса в России.
Шоу-бизнес
Наследство Тимати не достанется Анастасии Решетовой
Наследство Тимати не достанется Анастасии Решетовой Тимати уже позаботился о распределении своего наследства.
Культура
Сбербанк и Okko запускают бесплатную медиатеку «Когда все дома»
Проект будет представлен в Okko на неделе с 6 апреля.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт
В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Общество
В Праге снесли памятник маршалу Коневу
В Праге снесли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом сообщает «Радио Свобода».
Экономика
В Ростовской области утвердили меры поддержки бизнеса
Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM В Ростовской области утверждён план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения COVID-2019.
Политика
Путин начал обращение к россиянам со слов благодарности медикам
Президент РФ Владимир Путин начал свое обращение к россиянам со слов благодарности медикам. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24».
Общество
Скончался итальянский дизайнер обуви Серджио Росси
Технологии
Не переживайте, графическое ядро Sony PlayStation 5 будет работать на максимальной частоте всегда, когда будет нужно
Главный системный архитектор PlayStation 5 Марк Черни (Mark Cerny) рассказал, что частоты CPU и GPU консоли будут максимальными всегда, когда это будет необходимо — лимита мощности системы для этого будет достаточно.
Общество
В Подмосковье ввели штрафы за нарушение самоизоляции
В столице штраф за нарушение режима самоизоляции ввели накануне.
Происшествия
Стало известно, где находятся 17 заболевших коронавирусом на Кубани
Напомним, 3 апреля стало известно, что на Кубани выросло число граждан с предварительно положительным тестом на коронавирус.
Авто
Кроссовер Hyundai Palisade появился в России в продаже
Компания Hyundai начнет продажи флагманского кроссовера Hyundai Palisade в России во второй половине текущего года.
Общество
В Москве 3 млн человек продолжают ходить на работу
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу сообщил, что в столице в объявленные из-за пандемии коронавируса нерабочие дни около 3 млн человек продолжают ходить на работу.
Экономика
Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул
«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.