Правительство ведет ежечасный мониторинг. "Бизнес может воспользоваться поддержкой, которая была озвучена правительством, оформить льготные кредиты в банках", - предложил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге для журналистов.

Политика В Кремле назвали сроки действия режима нерабочих дней Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что режим нерабочих дней в России будет продолжаться, пока угроза сильного превышения эпидемиологического порога по коронавирусу сохраняет актуальность.

Экономика Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.

Общество Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Общество Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного Одно из указаний — не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.

Общество Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом В Испании число выявленных случаев составляет 117,7 тысячи, за день рост составил 7,5 тысячи, скончались 10 935 человек, — цитирует РИА Новости сообщение испанского Минздрава.

Общество В Москве создали базу с фото заразившихся коронавирусом Фотографии всех заразившихся коронавирусом в Москве вносятся в специальную базу для мониторинга их передвижения во время самоизоляции, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Здоровье Власти ряда регионов РФ начали сбор средств на борьбу с коронавирусом Власти ряда российских регионов открыли благотворительные счета для сбора пожертвований на борьбу с коронавирусом и предложил всем желающим профинансировать закупку медицинских масок и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Общество В России появился новый тип мошенничества с кредитными каникулами Крупнейший Банк России ВТБ заявил о новом типе мошенничества с кредитными каникулами, которые предоставляют по ипотечным и потребительским займам на фоне пандемии коронавируса.

Здоровье Описан сценарий распространения коронавируса в России Развитие инфекции в Западной Европе вряд ли повторится в РФ. Описан сценарий распространения коронавируса в России.

Здоровье Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.

Экономика В Ростовской области утвердили меры поддержки бизнеса Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM В Ростовской области утверждён план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения COVID-2019.

Общество В Москве 3 млн человек продолжают ходить на работу Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу сообщил, что в столице в объявленные из-за пандемии коронавируса нерабочие дни около 3 млн человек продолжают ходить на работу.