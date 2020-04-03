Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПесков рассказал о перспективах новых мер поддержки бизнеса

Правительство ведет ежечасный мониторинг. "Бизнес может воспользоваться поддержкой, которая была озвучена правительством, оформить льготные кредиты в банках", - предложил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге для журналистов.
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Песков рассказал о перспективах новых мер поддержки бизнеса

Российская газета07:37

В Кремле пообещали проанализировать эффективность мер поддержки бизнеса во время карантина

URA.Ru07:18

Песков посоветовал бизнесу воспользоваться мерами поддержки в условиях нерабочих дней

Известия06:22

Песков: банки наладят систему выдачи льготных займов бизнесу

News.ru06:30

В Кремле рассчитывают на скорейшую выдачу льготных займов бизнесу

REGNUM06:29

В Кремле рассчитывают, что банки наладят систему выдачи льготных займов для бизнеса

Москва 2406:48

Кремль предложил бизнесу без выручки оформить льготные кредиты

РБК06:05
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Происшествия

На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты

Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
REGNUM 05:52
Политика

В Кремле назвали сроки действия режима нерабочих дней

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что режим нерабочих дней в России будет продолжаться, пока угроза сильного превышения эпидемиологического порога по коронавирусу сохраняет актуальность.
RT на русском 07:58
Общество

Тестовый режим ЧС введут под Петербургом

В одном из населенных пунктов под Санкт-Петербургом введут тестовый режим ЧС.
Lenta.ru 08:15
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:31
Футбол

«Арсенал» отклонил второе предложение «Ромы» по Мхитаряну

Римляне попытались приобрести Мхитаряна и второй раз, предложив немного улучшенный вариант своего изначального предложения, но получили отказ.
ODDS.ru 04:31
Общество

Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного

Одно из указаний — не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
Ведомости 08:28
Политика

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Ведомости вчера в 18:55
Политика

Мишустин: пик распространения коронавируса в России еще не пройден

Председатель правительства Михаил Мишустин призвал губернаторов опираться на мнение Роспотребнадзора по коронавирусу, отметив, что пик болезни еще не пройден.
РИА Новости 08:08
Общество

На Украине в конце апреля планируют ослабить меры по коронавирусу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в конце апреля в стране планируют ослабить ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:33
Общество

Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом

В Испании число выявленных случаев составляет 117,7 тысячи, за день рост составил 7,5 тысячи, скончались 10 935 человек, — цитирует РИА Новости сообщение испанского Минздрава.
News.ru 06:04
Общество

В Москве создали базу с фото заразившихся коронавирусом

Фотографии всех заразившихся коронавирусом в Москве вносятся в специальную базу для мониторинга их передвижения во время самоизоляции, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
РИА Новости 07:03
Здоровье

Об опасных осложнениях коронавируса рассказал главврач Коммунарки

Напомним, что несколько дней назад Проценко сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.
Live24 06:20
Общество

Онлайн-магазины жалуются на задержания курьеров из-за вируса

Онлайн-магазины жалуются на задержания курьеров из-за вируса.
Piter.tv 05:03
Здоровье

Власти ряда регионов РФ начали сбор средств на борьбу с коронавирусом

Власти ряда российских регионов открыли благотворительные счета для сбора пожертвований на борьбу с коронавирусом и предложил всем желающим профинансировать закупку медицинских масок и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Давыдов.Индекс 08:39
Общество

В России появился новый тип мошенничества с кредитными каникулами

Крупнейший Банк России ВТБ заявил о новом типе мошенничества с кредитными каникулами, которые предоставляют по ипотечным и потребительским займам на фоне пандемии коронавируса.
РБК 05:19
Здоровье

Описан сценарий распространения коронавируса в России

Развитие инфекции в Западной Европе вряд ли повторится в РФ. Описан сценарий распространения коронавируса в России.
Piter.tv 01:26
Шоу-бизнес

Наследство Тимати не достанется Анастасии Решетовой

Наследство Тимати не достанется Анастасии Решетовой Тимати уже позаботился о распределении своего наследства.
Экспресс газета 06:24
Культура

Сбербанк и Okko запускают бесплатную медиатеку «Когда все дома»

Проект будет представлен в Okko на неделе с 6 апреля.
РИА Новости 04:22
Здоровье

Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт

В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Rusvesna.su 04:45
Общество

В Праге снесли памятник маршалу Коневу

В Праге снесли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом сообщает «Радио Свобода».
Lenta.ru 05:44
Экономика

В Ростовской области утвердили меры поддержки бизнеса

Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM В Ростовской области утверждён план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения COVID-2019.
REGNUM 07:35
Политика

Путин начал обращение к россиянам со слов благодарности медикам

Президент РФ Владимир Путин начал свое обращение к россиянам со слов благодарности медикам. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24».
Росбалт вчера в 10:00
Общество

Скончался итальянский дизайнер обуви Серджио Росси

Rambler News Service 06:51
Технологии

Не переживайте, графическое ядро Sony PlayStation 5 будет работать на максимальной частоте всегда, когда будет нужно

Главный системный архитектор PlayStation 5 Марк Черни (Mark Cerny) рассказал, что частоты CPU и GPU консоли будут максимальными всегда, когда это будет необходимо — лимита мощности системы для этого будет достаточно.
iXBT.com вчера в 17:49
Общество

В Подмосковье ввели штрафы за нарушение самоизоляции

В столице штраф за нарушение режима самоизоляции ввели накануне.
Говорит Москва 05:13
Происшествия

Стало известно, где находятся 17 заболевших коронавирусом на Кубани

Напомним, 3 апреля стало известно, что на Кубани выросло число граждан с предварительно положительным тестом на коронавирус.
Блокнот Краснодар 04:28
Авто

Кроссовер Hyundai Palisade появился в России в продаже

Компания Hyundai начнет продажи флагманского кроссовера Hyundai Palisade в России во второй половине текущего года.
Новые автомобили 08:34
Общество

В Москве 3 млн человек продолжают ходить на работу

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу сообщил, что в столице в объявленные из-за пандемии коронавируса нерабочие дни около 3 млн человек продолжают ходить на работу.
RT на русском 08:28
Экономика

Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул

«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.
Ведомости 07:49
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