Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПесков рассказал о перспективах новых мер поддержки бизнеса

Правительство ведет ежечасный мониторинг. "Бизнес может воспользоваться поддержкой, которая была озвучена правительством, оформить льготные кредиты в банках", - предложил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге для журналистов.
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Песков рассказал о перспективах новых мер поддержки бизнеса

Российская газета07:37

В Кремле пообещали проанализировать эффективность мер поддержки бизнеса во время карантина

URA.Ru07:18

Кремль предложил бизнесу без выручки оформить льготные кредиты

РБК06:05

Песков: банки наладят систему выдачи льготных займов бизнесу

News.ru06:30

В Кремле рассчитывают на скорейшую выдачу льготных займов бизнесу

REGNUM06:29

Песков посоветовал бизнесу воспользоваться мерами поддержки в условиях нерабочих дней

Известия06:22

В Кремле рассчитывают, что банки наладят систему выдачи льготных займов для бизнеса

Москва 2406:48
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 11:54, Ашберн
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости 09:14
Общество

Самарская область получила деньги на стимулирующие выплаты медикам

Деньги пойдут на стимулирующие выплаты медикам, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом и лицам из групп риска заражения, сообщили в пресс-службе ТФОМС Самарской области.
SamRU.ru 04:45
Шоу-бизнес

Виктория Боня раскритиковала внешность Алены Шишковой

Виктория Боня раскритиковала внешность Алены Шишковой Виктория Боня высказалась о внешности Алены Шишковой.
Экспресс газета 02:38
Политика

Путин начал обращение к россиянам со слов благодарности медикам

Президент РФ Владимир Путин начал свое обращение к россиянам со слов благодарности медикам. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24».
Росбалт вчера в 10:00
Здоровье

Врачи из Покровской больницы в Петербурге попросили о помощи

В Петербурге врачи Покровской больницы записали видеообращение, в котором они попросили о помощи.
Питерские заметки 08:53
Общество

В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

Пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
РИА Новости 11:34
Армия и оружие

Два Ил-76 с оборудованием для борьбы с коронавирусом прибыли в Сербию

Второй самолет ВКС России прибыл в Сербию в рамках договоренностей об оказании помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
РБК 09:42
Экономика

Путин поручил Центробанку снизить стоимость ипотеки в России

«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.
RT на русском 11:45
Энергетика

Нефть марки Brent подорожала до $34,4 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года на лондонской бирже ICE к 15:30 мск возросла на 15,2%, достигнув отметки в $34,48 за баррель, следует из данных торгов.
Коммерсантъ 09:28
Религия

Показан объезд Москвы патриархом Кириллом с иконой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на машине объезжает столицу с иконой Богоматери «Умиление», которая считается чудотворной.
Lenta.ru 10:57
Общество

Источник сообщил о прекращении авиасообщения для вывоза россиян

Россия приостанавливает все международные авиарейсы для вывоза россиян из-за границы.
Газета.Ru 11:32
Авто

Автомобили Kia в России получили новую футбольную спецверсию

Автоновости дня 09:53
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Экономика

В Ростовской области утвердили меры поддержки бизнеса

Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM В Ростовской области утверждён план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения COVID-2019.
REGNUM 07:35
Общество

Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля

При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Курские известия 07:44
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Космос

Третий прототип Starship компании SpaceX разрушился при испытании

Прототип многоразового космического корабля Starship SN3 американской компании SpaceX разрушился при испытаниях на стартовой площадке вблизи деревни Бока-Чика в штате Техас 3 апреля.
ИА Красная Весна 06:32
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
Общество

Власти Ивановской области призвали не сдавать жилье москвичам

В Ивановской области, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 13 заболевших COVID-19, один выздоровел; в Москве число случаев достигло 4149.
Ведомости 11:04
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против идеи раздачи финансовой помощи на руки россиянам в нерабочие дни, объявленные из-за карантина.
Газета.Ru 09:49
Происшествия

Заразившаяся коронавирусом актриса Янина Бугрова нарушила карантин

Российская газета 10:11
Общество

Х5 и «Магнит» начнут продавать товары без наценки

Mossovetinfo.ru – Крупнейшие российские ритейлеры Х5 Retail Group и «Магнит» предложат покупателям продукты питания без торговой наценки – по цене их приобретения у производителей, совместное сообщение компаний опубликовано на их официальных сайтах.
Моссовет вчера в 09:49
Происшествия

В Сочи женщине грозит арест за поддельный пропуск при карантине

Женщине грозит арест до шести месяцев. Напомним, на всей территории Краснодарского края карантин был введен главой региона с 31 марта.
Российская газета 09:43
Общество

В какие сроки выплатить зарплату за нерабочий апрель

Выплата зарплаты в объявленный президентом нерабочий период, в установленные в вашей организации сроки, нарушением не станет.
Время Бухгалтера 10:58
Футбол

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о планах доиграть сезон

Напомним, 17 марта Сергей Прядкин был переизбран президентом РПЛ сроком на пять лет. Он занимает свой пост с 14 ноября 2007 года.
Piter.tv 11:05
Космос

Ученые объяснят загадки космоса симметрией внутри атомного ядра

Актуальные Новости вчера в 07:59
Общество

Дочь Ивана Охлобыстина заразилась коронавирусом

Известия 10:02
Авто

Обновленный Opel Insignia лишился традиционного рычага коробки

Салон рестайлингового Buick Regal лишился традиционного рычага коробки передач, а вместо него появился кнопочный пульт.
SpeedMe вчера в 11:26
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
Российская газета 09:21
Экономика

«Балтику» включили в перечень системообразующих предприятий

Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики утвердила перечень системообразующих организаций, чье финансовое состояние власти в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса будут мониторить и по необходимости рассматривать вопрос об оказании поддержки.
Profibeer.ru 04:03
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