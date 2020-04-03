Коронавирус
РЕН ТВВ Кремле рассказали о поддержке бизнеса в нерабочий период
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о поддержке, которой может воспользоваться бизнес в нерабочий период, который был продлен в РФ до 30 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 13:04, Ашберн
Политика
Владимир Путин предложил продлить нерабочий режим до конца апреля
2 апреля Президент России Владимир Путин вновь обращается к гражданам страны из-за ситуации, связанной с пандемией коронавируса в мире.
Энергетика
Путин заявил о необходимости сократить добычу на 10 миллионов баррелей
"По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объеме где‑то 10 миллионов баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше", — отметил президент РФ в ходе совещания с участием руководителей нефтяных компаний и Минэнерго, на котором обсуждается ситуация на глобальных энергетических рынках, обеспечение устойчивости и развития топливно-энергетического комплекса страны.
Здоровье
Москвичей призвали не употреблять алкоголь в условиях самоизоляции
Употребление спиртных напитков в период самоизоляции для расслабления и поднятия настроения может обернуться запоем, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Происшествия
Под Мурманском частично закрыли больницу из-за коронавируса у медиков
Медицинское учреждение закрыли на 14-дневный карантин, а следователи организовали проверку сообщений о том, что источником массового заражения пациентов мог стать кто-то из медперсонала больницы.
Политика
Bloomberg: Разведка США обвинила Китай в занижении данных по вирусу
Собеседники агентства сообщили, что доклад является секретным, и отказались подробно описывать его содержание, однако суть сводится к тому, что публичная отчетность Китая о ситуации с коронавирусом намеренно оказалась неполной.
Кино
Названы популярные у россиян фильмы и сериалы на время самоизоляции
Эксперты «КиноПоиска» рассказали, какие сериалы и фильмы россияне предпочитают смотреть в период самоизоляции во время пандемии коронавируса.
Происшествия
Суд арестовал генерала МВД Бирюкова по делу о коррупции
Заместитель начальника следственного департамента МВД Александр Бирюков был арестован Басманным судом Москвы по делу о коррупции.
Экономика
ЦБ отказался переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца
В Центральном банке считают, что во время нерабочего месяца, установленного президентом РФ до 30 апреля, кредитные обязательства должны исполняться должниками в срок.
Общество
Джонсон рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полностью не вылечился после заражения коронавирусной инфекцией, однако после недели самоизоляции чувствует себя лучше.
Здоровье
Врачи из Покровской больницы в Петербурге попросили о помощи
В Петербурге врачи Покровской больницы записали видеообращение, в котором они попросили о помощи.
Экономика
Bitcoin подорожал на 76% за последние три недели
За прошедшие сутки криптовалюта выросла в цене на 5%, а за последние три недели — на 76%.
Политика
Путин призвал не ограничивать работу предприятий «под одну гребенку»
"Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно", - сказал Путин на заседании Совбеза, кадры которого показал телеканал "Россия 24".
Общество
ВОЗ оценила темпы распространения коронавируса в России
Россия пока не прошла пик по ситуации с коронавирусом.
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare будут проведены бесплатные выходные
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Общество
Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса
Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
Экономика
Глава Центробанка допустила снижение ставки в 2020 году
Банк России видит некоторый потенциал для снижения ключевой ставки в 2020 году.
Футбол
«Арсенал» отклонил второе предложение «Ромы» по Мхитаряну
Римляне попытались приобрести Мхитаряна и второй раз, предложив немного улучшенный вариант своего изначального предложения, но получили отказ.
Общество
На Среднем Урале продлят режим самоизоляции по коронавирусу
«Что касается ограничительных мер: мы их продлим до 20 апреля», — уточнил Креков. Решение принял губернатор региона Евгений Куйвашев.
Здоровье
В Волгограде из больницы выписали первого заболевшего коронавирусом
Армия и оружие
Трусам чехам памятники русских героев не нужны
Да и вообще весь генералитет Вермахта понимал в 38-м, что если чехи начнут войну, то немцы умоются кровью.
Транспорт
РЖД с 7 апреля отменит 53 поезда дальнего следования
РЖД с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования, курсирование поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом сократится, говорится в сообщении холдинга.
Здоровье
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Происшествия
В Сочи женщине грозит арест за поддельный пропуск при карантине
Женщине грозит арест до шести месяцев. Напомним, на всей территории Краснодарского края карантин был введен главой региона с 31 марта.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Общество
Х5 и «Магнит» начнут продавать товары без наценки
Mossovetinfo.ru – Крупнейшие российские ритейлеры Х5 Retail Group и «Магнит» предложат покупателям продукты питания без торговой наценки – по цене их приобретения у производителей, совместное сообщение компаний опубликовано на их официальных сайтах.
Музыка
Группа «Ария» даст онлайн-концерт
3 апреля в 20:00 по Москве группа «Ария» отыграет полноценный онлайн-концерт.
Общество
Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен до 30 апреля
В соответствии с Указом Президента РФ и решением главного государственного санитарного врача по Волгоградской области, исходя из реальной обстановки, на территории региона принято решение продлить до 30 апреля 2020 года режим самоизоляции, который предполагает особый порядок передвижения людей и общественного транспорта, ограничивает работу предприятий и организаций.