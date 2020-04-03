На брифинге в пятницу Песков прокомментировал нововведение президента Путина о продлении карантинных выходных до конца апреля. Пескова спросили, что делать компаниям, бизнес которых остановится на это время, а платить зарплату людям надо.

Песков рассказал о поддержке бизнеса в нерабочий период

Экономика Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Общество В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Политика Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.

Здоровье В ВОЗ оценили вероятность передачи коронавируса по воздуху Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан оценил вероятность передачи коронавируса по воздуху.

Происшествия Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.

Политика Путин объявил о продлении нерабочих дней Владимир Путин в своем обращении к гражданам Российской Федерации объявил о продлении нерабочих дней до конца месяца.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Общество Джонсон рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полностью не вылечился после заражения коронавирусной инфекцией, однако после недели самоизоляции чувствует себя лучше.

Общество В Праге демонтирован памятник советскому маршалу Коневу В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад.

Общество «Аэрофлот» сокращает количество внутренних рейсов Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 6 апреля временно сокращает частоту полетов на внутренних линиях из-за существенного снижения спроса на внутренние авиаперевозки ввиду принятых ограничений на передвижение граждан, сообщается на сайте компании.

Общество Х5 и «Магнит» начнут продавать товары без наценки Mossovetinfo.ru – Крупнейшие российские ритейлеры Х5 Retail Group и «Магнит» предложат покупателям продукты питания без торговой наценки – по цене их приобретения у производителей, совместное сообщение компаний опубликовано на их официальных сайтах.