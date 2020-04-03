Коронавирус

ГородовойГородовойПесков рассказал о поддержке бизнеса в нерабочий период

На брифинге в пятницу Песков прокомментировал нововведение президента Путина о продлении карантинных выходных до конца апреля. Пескова спросили, что делать компаниям, бизнес которых остановится на это время, а платить зарплату людям надо.
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Песков рассказал о перспективах новых мер поддержки бизнеса

Российская газета07:37

В Кремле пообещали проанализировать эффективность мер поддержки бизнеса во время карантина

URA.Ru07:18

Кремль предложил бизнесу без выручки оформить льготные кредиты

РБК06:05

В Кремле рассчитывают на скорейшую выдачу льготных займов бизнесу

REGNUM06:29

Песков посоветовал бизнесу воспользоваться мерами поддержки в условиях нерабочих дней

Известия06:22

Песков: банки наладят систему выдачи льготных займов бизнесу

News.ru06:30

В Кремле рассказали о поддержке бизнеса в нерабочий период

РЕН ТВ06:00
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Экономика

Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики

Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
РБК 15:53
Общество

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Газета.Ru 13:33
Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
Футбол

Смолов: до утра играю в компьютерные игры

Газета.Ru 13:38
Общество

Тульские власти продлили режим повышенной готовности

Тула, 3 апреля 2020, 20:08 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Тульской области продлён.
REGNUM 13:08
Политика

Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
Lenta.ru вчера в 10:58
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

RT на русском 14:39
Армия и оружие

В Сербию прибыл пятый самолёт ВКС России с гуманитарной помощью

Пятый самолёт Ил-76 ВКС России прибыл в Сербию с российскими военными специалистами и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 15:49
Кино

Disney объявила даты выхода перенесенных из-за коронавируса фильмов

Ранее стало известно о переносе премьер и приостановке съемок большинства голливудских фильмов из-за пандемии коронавируса.
МИР 24 16:03
Здоровье

В ВОЗ оценили вероятность передачи коронавируса по воздуху

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан оценил вероятность передачи коронавируса по воздуху.
Lenta.ru 15:26
Финансы

ЦБ зафиксировал в марте снижение вкладов населения в пределах 2%

Банк России, по предварительным данным, фиксирует снижение вкладов население в пределах 2% в период с 15 по 25 марта на фоне распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 13:12
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней

Владимир Путин в своем обращении к гражданам Российской Федерации объявил о продлении нерабочих дней до конца месяца.
Профиль вчера в 10:06
Общество

Собянин объяснил новые правила передвижения москвичей на автомобилях

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" прокомментировал порядок передвижения горожан на личном транспорте.
Газета.Ru 15:11
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Происшествия

Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Ведомости 05:55
Общество

Особый режим в Свердловской области продлен до 20 апреля

Режим повышенной готовности на территории Свердловской области был продлен до 20 апреля.
Повестка дня 11:41
Здоровье

Врачи Покровской больницы в Петербурге попросили о помощи

Врачи Покровской больницы в Петербурге просят о помощи: им не хватает средств защиты и препаратов.
Shraibikus News 13:27
Политика

Украина в качестве помощи направит в Италию врачей и спирт

Украина направит в Италию гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом.
Взгляд.ру 13:50
Общество

Джонсон рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полностью не вылечился после заражения коронавирусной инфекцией, однако после недели самоизоляции чувствует себя лучше.
Rambler News Service 09:23
Общество

В Праге демонтирован памятник советскому маршалу Коневу

В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад.
Gazeta.SPb 12:35
Здоровье

ВОЗ предупредила о главной опасности при ношении маски

Эксперты Всемирной организации здравоохранения предупредили, что медицинские маски не защищают о заражения коронавирусом.
АБН 05:44
Общество

«Аэрофлот» сокращает количество внутренних рейсов

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 6 апреля временно сокращает частоту полетов на внутренних линиях из-за существенного снижения спроса на внутренние авиаперевозки ввиду принятых ограничений на передвижение граждан, сообщается на сайте компании.
РИА Новости 14:44
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

RT на русском 14:53
Общество

Введение пропускного режима в Саратове перенесли на 10 апреля

Что касается контроля пропускной системы, то он начнется с 10 апреля.
СаратовБизнесКонсалтинг 13:44
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Кино

Вышел новый фантастический сериал Amazon «Рассказы из Петли»

Игромания.ру 09:53
Общество

Х5 и «Магнит» начнут продавать товары без наценки

Mossovetinfo.ru – Крупнейшие российские ритейлеры Х5 Retail Group и «Магнит» предложат покупателям продукты питания без торговой наценки – по цене их приобретения у производителей, совместное сообщение компаний опубликовано на их официальных сайтах.
Моссовет вчера в 09:49
Религия

В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху

Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.
Газета.Ru вчера в 14:55
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