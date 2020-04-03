Коронавирус
ГородовойПесков рассказал о поддержке бизнеса в нерабочий период
На брифинге в пятницу Песков прокомментировал нововведение президента Путина о продлении карантинных выходных до конца апреля. Пескова спросили, что делать компаниям, бизнес которых остановится на это время, а платить зарплату людям надо.
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Экономика
Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики
Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Общество
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Общество
В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников
Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Футбол
Смолов: до утра играю в компьютерные игры
Общество
Тульские власти продлили режим повышенной готовности
Тула, 3 апреля 2020, 20:08 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Тульской области продлён.
Политика
Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти
Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
Армия и оружие
В Сербию прибыл пятый самолёт ВКС России с гуманитарной помощью
Пятый самолёт Ил-76 ВКС России прибыл в Сербию с российскими военными специалистами и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Кино
Disney объявила даты выхода перенесенных из-за коронавируса фильмов
Ранее стало известно о переносе премьер и приостановке съемок большинства голливудских фильмов из-за пандемии коронавируса.
Здоровье
В ВОЗ оценили вероятность передачи коронавируса по воздуху
Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан оценил вероятность передачи коронавируса по воздуху.
Финансы
ЦБ зафиксировал в марте снижение вкладов населения в пределах 2%
Банк России, по предварительным данным, фиксирует снижение вкладов население в пределах 2% в период с 15 по 25 марта на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней
Владимир Путин в своем обращении к гражданам Российской Федерации объявил о продлении нерабочих дней до конца месяца.
Общество
Собянин объяснил новые правила передвижения москвичей на автомобилях
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" прокомментировал порядок передвижения горожан на личном транспорте.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Происшествия
Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции
1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Общество
Особый режим в Свердловской области продлен до 20 апреля
Режим повышенной готовности на территории Свердловской области был продлен до 20 апреля.
Здоровье
Врачи Покровской больницы в Петербурге попросили о помощи
Врачи Покровской больницы в Петербурге просят о помощи: им не хватает средств защиты и препаратов.
Политика
Украина в качестве помощи направит в Италию врачей и спирт
Украина направит в Италию гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом.
Общество
Джонсон рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полностью не вылечился после заражения коронавирусной инфекцией, однако после недели самоизоляции чувствует себя лучше.
Общество
В Праге демонтирован памятник советскому маршалу Коневу
В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад.
Здоровье
ВОЗ предупредила о главной опасности при ношении маски
Эксперты Всемирной организации здравоохранения предупредили, что медицинские маски не защищают о заражения коронавирусом.
Общество
«Аэрофлот» сокращает количество внутренних рейсов
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 6 апреля временно сокращает частоту полетов на внутренних линиях из-за существенного снижения спроса на внутренние авиаперевозки ввиду принятых ограничений на передвижение граждан, сообщается на сайте компании.
Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Общество
Введение пропускного режима в Саратове перенесли на 10 апреля
Что касается контроля пропускной системы, то он начнется с 10 апреля.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Кино
Вышел новый фантастический сериал Amazon «Рассказы из Петли»
Общество
Х5 и «Магнит» начнут продавать товары без наценки
Mossovetinfo.ru – Крупнейшие российские ритейлеры Х5 Retail Group и «Магнит» предложат покупателям продукты питания без торговой наценки – по цене их приобретения у производителей, совместное сообщение компаний опубликовано на их официальных сайтах.
Религия
В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху
Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.