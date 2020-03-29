Российский президент Владимир Путин принял решение обратиться к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 вечером 24 марта, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков рассказал о подготовке обращения Путина по поводу коронавируса

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