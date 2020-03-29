Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПесков рассказал о подготовке обращения Путина по поводу коронавируса

Российский президент Владимир Путин принял решение обратиться к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 вечером 24 марта, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Песков рассказал о подготовке обращения Путина по поводу коронавируса

RT на русском08:36

Песков рассказал об обращении Путина к россиянам

РИА Новости08:31

Песков рассказал, как готовилось обращение Путина

Вести.Ru06:38

Песков: обратиться к гражданам 25 марта Путин решил накануне вечером

News.ru07:35

Путин принял решение обратиться к россиянам накануне своего выступления

ТАСС07:31

Песков рассказал о подготовке обращения Путина к россиянам

ТК Звезда07:16

Раскрыты детали подготовки обращения Путина к нации из-за коронавируса

Lenta.ru07:55
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Здоровье

В России представили лекарство от коронавируса

Газета.Ru вчера в 09:41
Общество

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 09:28
Общество

Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Валентин Горбунов, который до марта 2020 года являлся председателем Мосгоризбиркома, скончался на 67-м году жизни в воскресенье, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Интерфакс 08:16
Космос

Curiosity, Sol 2715-2716: Еще раз

AstroNews.ru вчера в 11:43
Общество

Глава Минздрава оценил влияние погоды на распространение коронавируса

Глава Минздрава Российской Федерации оценил влияние погоды на распространение коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 11:08
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Наука

Ученые обнаружили коронавирус у 18 малайских панголинов

Китайские ученые исследовали малайских пантаголинов, которые были незаконно ввезены в Китай, и нашли у них коронавирусы, близкие к SARS-CoV-2 – штамму, вызывающему COVID-19.
ToDay News Ufa 27 марта в 08:27
Политика

Песков не переходил на удаленную работу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию, появившуюся в ряде СМИ о том, что он якобы перешел на дистанционную работу.
Российская газета 08:58
Политика

Назначен новый глава Роскомнадзора

Новым главой Роскомнадзора назначен бывший начальник Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Администрации президента Андрей Липов.
Известия 09:02
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Известия 01:54
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Общество

В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ

В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
МонаВиста 07:17
Путешествия

Туристов выселяют из отелей Сочи

Напомним, сегодня стало известно, что туроператор «Библио-Глобус» аннулировал все брони на размещение в управляемых им отелях Сочи начиная с 28 марта и начал вывозить туристов с курорта.
Profi.travel вчера в 11:02
Общество

К ИВЛ в Москве подключены почти 40 процентов пациентов младше 40

Возраст почти 40 процентов пациентов, которые находятся в московских больницах и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), меньше 40 лет, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Вести.Ru 08:23
Общество

Передвижение по России могут ограничить

Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить.
Дождь вчера в 05:08
Культура

Знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался

Один из самых знаменитых дирижеров и композиторов последних десятилетий Кшиштоф Пендерецкий скончался в возрасте 86 лет, пишет РИА Новости.
Aobe.ru 08:54
Общество

В Москве умер 90-летний пациент с коронавирусом

В Москве скончался 90-летний пациент с коронавирусной инфекцией, у которого была диагностирована пневмония, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
РБК 04:34
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области

ТАСС 07:29
Музыка

Пухляш из Little Big станцевал в студии НТВ под хит Лолиты

Дмитрий Красилов в студии программы НТВ «Центральное телевидение» рассказал, что еще точно не знает, как теперь будет проходить «Евровидение».
НТВ вчера в 09:06
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Общество

Москвичей начали по громкой связи призывать остаться дома

"Интерфакс" со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что в Москве начали по громкой связи предупреждать людей на улицах о необходимости вернуться домой.
Московский Комсомолец 08:32
Общество

Захарова призвала граждан РФ за рубежом уважать свою страну и народ

Москва, 29 марта 2020, 15:18 — REGNUM О просьбах состоятельных граждан России, проживающих за рубежом, которые массово просят эвакуировать их на родину, рассказала 29 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Facebook.
REGNUM 08:18
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Футбол

ЦСКА интересуется хавбеком «Ливерпуля» Шакири

Отмечается, что интерес к Шакири проявляют ЦСКА, «Рома» и «Севилья».
Чемпионат 03:04
Футбол

Сегодня «Ислочь» на своём поле примет «Смолевичи»

ГЛАС.RU 01:25
Общество

Первый младенец скончался в США от коронавируса

ФедералПресс вчера в 23:38
Футбол

Гюндоган о досрочном титуле для «Ливерпуля»: «Для меня это было бы нормально. Нужно сохранять спортивный дух»

Хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился мнением о том, что «Ливерпуль» могут назвать чемпионом Англии, не доигрывая турнир.
Sports.ru 08:32
Общество

В России зафиксировано более 1,5 тысячи случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявлено 270 новых случаев заражения COVID-19, в результате чего общее количество заражённых в стране перешагнуло отметку в 1,5 тыс. человек, более тысячи из них — в Москве.
RT на русском 08:24
Политика

Источник в МИД России оценил обвинения США в адрес КНР по коронавирусу

Обвинительный тон заявлений представителей США в адрес Китая в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 вызывает в России недоумение.
RT на русском 07:15
Общество

Власти США следят за гражданами по их смартфонам

Поясняется, что полученные данные используются властями для анализа перемещений людей более чем в 500 городах США и создания портала для федеральных и местных властей с информацией о местонахождении людей.
Журналистская правда 03:53
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