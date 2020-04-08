Коронавирус

REGNUMREGNUMПесков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями. Об этом он заявил агентству ТАСС. «Это я сам в аптеке купил», — сказал Песков.
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с чего всё началось

Песков рассказал, что купил себе блокатор вирусов в аптеке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что приобрел для себя в аптеке блокатор вирусов, который носится в виде бейджа на пиджаке.
ТАСС13:25

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Песков рассказал о купленном блокираторе вирусов

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ТАСС13:25

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Life.ru11:48
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 22:32, Ашберн
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В Минкомсвязи пообещали, что если социально значимые сайты откажутся делать текстовые версии, они будут исключены из списка.
BFM.ru 18:35
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Актер из фильма «Девятые врата» Аллен Гарфилд умер от коронавируса

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Общество

В Роструде разъяснили порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

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