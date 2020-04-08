Коронавирус
REGNUMПесков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями. Об этом он заявил агентству ТАСС. «Это я сам в аптеке купил», — сказал Песков.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что приобрел для себя в аптеке блокатор вирусов, который носится в виде бейджа на пиджаке.ТАСС13:25
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