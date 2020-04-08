Коронавирус

REGNUMREGNUMПесков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями. Об этом он заявил агентству ТАСС. «Это я сам в аптеке купил», — сказал Песков.
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с чего всё началось

Песков рассказал, что купил себе блокатор вирусов в аптеке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что приобрел для себя в аптеке блокатор вирусов, который носится в виде бейджа на пиджаке.
ТАСС13:25

Подробнее о событии

Песков рассказал о купленном блокираторе вирусов

Известия15:28

Песков заявил, что пользуется блокатором вирусов

Московский Комсомолец13:43

Песков купил себе блокатор от вирусов в аптеке

Газета.Ru14:14

Песков рассказал о своем «противовирусном» бейдже

Lenta.ru13:56

Песков признался в покупке блокатора вирусов в виде бейджа на пиджак

РБК15:09

Песков рассказал, что купил себе блокатор вирусов в аптеке

ТАСС13:25

Песков пришёл на совещание в Кремле с «блокатором вирусов» на груди — фото

Life.ru11:48
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Происшествия

По факту пожара в доме престарелых в Москве возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту пожара в доме престарелых на западе Москвы.
ТАСС 16:15
Общество

Путин предложил новые меры поддержки в условиях пандемии

Президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Газета.Ru 12:28
Энергетика

Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
РБК 13:23
Общество

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Ведомости 14:59
Энергетика

Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%

Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 11:56
Общество

У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили поражения легких

Известия 12:12
Здоровье

Главный санитарный врач Петербурга запретила совместительство

Главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова запретила врачам работу по совместительству.
Medvestnik.ru вчера в 04:22
Здоровье

Жителям Ямала помогут защититься от коронавируса самодельные маски

Иммунологи считают, что в борьбе с коронавирусом жителям Ямала, как и всем другим, помогут самодельные защитные маски.
Московский Комсомолец Ямал вчера в 09:41
Политика

Путин поручил продлить водительские права автоматически

Президент поручил правительству проработать механизм автоматического продления документов, в том числе водительских прав, на период самоизоляции.
Авторамблер 09:47
Общество

Врач о коронавирусе: «Пациент с тобой разговаривает, а легких у него уже нет»

Ранее сообщалось, что коронавирусная инфекция нового типа способна поражать не только легкие, но и почти все органы человека на поздних стадиях болезни.
Primpress.ru вчера в 13:00
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Общество

Сын президента Сербии заболел коронавирусом

Президент Сербии Александр Вучич сообщил в Instagram, что его старший сын заразился коронавирусом.
BFM.ru 15:58
Шоу-бизнес

Малахов ответил на обвинения Лещенко

Телеведущий Андрей Малахов ответил на заявление Льва Лещенко о том, что он заставил певца нарушить карантин и прийти на съемки своей программы.
Рамблер 16:03
Игры

Cyber-Up Your PC: создатели Cyberpunk 2077 запустили необычный конкурс

Варшава, 8 апреля 2020, 10:19 — REGNUM CD Projekt RED запустила необычный конкурс под названием Cyber-Up Your PC.
REGNUM 03:19
Общество

Число зараженных коронавирусом в США превысило 400 тысяч

Число зараженных коронавирусом в США превысило 400 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные агентства BNO News.
Lenta.ru 09:12
Футбол

Великому лысому — 70! История Гжегожа Лято, изумительного футболиста и слабого чиновника

Лысый инсайд вместе с рыжим форвардом Збигневом Бонеком стали олицетворением невыхода сборной СССР в плей-офф чемпионата мира 1982 года.
Матч ТВ 02:46
Шоу-бизнес

Нюша повторила образ Анджелины Джоли

Певица упомянула героя ленты «Мистер и миссис Смит» — на съемках этой картины у Анджелины Джоли и Брэда Питта завязался роман.
WomanHit.ru 08:23
Общество

Стали известны размеры штрафов за нарушение самоизоляции в Петербурге

Губернатор Александр Беглов внёс поправки в закон об административных правонарушениях в Петербурге, где определены размеры штрафов за нарушение самоизоляции.
78.ru 12:45
Политика

Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи

Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
РИА Новости 08:57
Шоу-бизнес

Стас Михайлов раскрыл результат теста на коронавирус

Lenta.ru 13:33
Авто

Универсал «Волга», который ГАЗ мог, но не запустил в серию

За основу был взята уже устаревшая к этому времени пятидверная "Волга" ГАЗ-31022 (ее производство началось в 1992 году и завершилось в 1998 году с заменой моделью ГАЗ-310221).
Российская газета 07:06
Экономика

Эксперты заявили о недооценке властями масштабов кризиса из-за вируса

Государство «катастрофически недооценивает масштабы кризиса», категоричен руководитель Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев: «Решения сдвинуты на уровень регионов, где во многих случаях нет ни денежных, ни интеллектуальных ресурсов для осмысленной политики».
РБК 01:00
Политика

ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ

В Минэкономразвития России сообщили, что Всемирная торговая организации (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору по энергокорректировкам, которое ранее было вынесено в пользу Москвы, до 15 сентября 2020 года.
Газета.Ru 13:49
Политика

Сандерс вышел из президентской гонки

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о завершении кампании по выдвижению кандидатом в президенты США, сообщает AP.
Коммерсантъ 11:29
Общество

Компании уже начали сокращать зарплаты и увольнять сотрудников

Около 30% предпринимателей уже отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск, а почти половина – перевели их на неполный рабочий день с сокращением зарплат, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1000 предпринимателей, проведенный с 31 марта по 2 апреля.
Ведомости вчера в 07:33
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина находится в стабильном состоянии

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, руководитель театра «Русская песня», ранее госпитализированная с пневмонией, находится в стабильном состоянии.
RT на русском 09:11
Экономика

В России опасаются трёхкратного снижения собираемости платежей за воду

«Организации ВКХ прогнозируют снижение собираемости платежей с текущего среднего уровня 95−96% до 25−30%», — говорится в письме, выдержку из которого приводит ТАСС.
REGNUM 05:09
Кино

Бекмамбетов станет продюсером экранизации «Ромео и Джульетты» в США

Известия 11:17
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Общество

Рекордное число итальянцев выздоровели от коронавируса за сутки

Более двух тысяч человек за сутки объявлены выздоровевшими от коронавируса в Италии, что стало высоким показателем за все время эпидемии, заявил глава Службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 12:13
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