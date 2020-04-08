Коронавирус
REGNUMПесков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями. Об этом он заявил агентству ТАСС. «Это я сам в аптеке купил», — сказал Песков.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пришёл на совещание в Администрации Президента РФ с так называемым блокатором вирусов в виде бейджа на груди.Life.ruвчера в 11:48
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Политика
Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи
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В США поставлен новый антирекорд по числу жертв коронавируса за сутки
В США поставлен новый антирекорд по числу жертв коронавируса.
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Происшествия
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Комаровский уверен, что респиратор является лучшим средством защиты от коронавируса.
Происшествия
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В Кронштадте дети играли около строительного магазина и нашли человеческие кости с черепом.
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Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент
Армия и оружие
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"Накануне штурма нацистский крайсляйтер Эрнст Вагнер заявил, что Кенигсберг — железная дверь Германии, которую Красная армия не сможет открыть минимум полугода, но эта крепость пала за все четверо суток", - напомнил эксперт РВИО.
Политика
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Экономика
ЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса
Осенью 2020 года может наступить вторая волна коронавируса, в том числе и из-за истощения финансовых ресурсов, выделяемых на борьбу с заболеванием.
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Вклады до 1 миллиона руб. попадают под налог, потому что общая формула расчета взимания налога распространится на совокупность начисленных процентов по всем вкладам с учетом установленной законом необлагаемой величины в размере миллиона рублей и не зависит от срока действия вклада.