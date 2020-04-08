Коронавирус

REGNUMREGNUMПесков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями. Об этом он заявил агентству ТАСС. «Это я сам в аптеке купил», — сказал Песков.
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с чего всё началось

Песков пришёл на совещание в Кремле с «блокатором вирусов» на груди — фото

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пришёл на совещание в Администрации Президента РФ с так называемым блокатором вирусов в виде бейджа на груди.
Life.ruвчера в 11:48

Подробнее о событии

Песков рассказал о купленном блокираторе вирусов

Известиявчера в 15:28

Песков признался в покупке блокатора вирусов в виде бейджа на пиджак

РБКвчера в 15:09

Песков пришёл на совещание в Кремле с «блокатором вирусов» на груди — фото

Life.ruвчера в 11:48

Песков рассказал о своем «противовирусном» бейдже

Lenta.ruвчера в 13:56

Песков заявил, что пользуется блокатором вирусов

Московский Комсомолецвчера в 13:43

Песков рассказал, что купил себе блокатор вирусов в аптеке

ТАССвчера в 13:25

Песков купил себе блокатор от вирусов в аптеке

Газета.Ruвчера в 14:14
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Политика

Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи

Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
РИА Новости вчера в 08:57
Общество

Роспотребнадзор провел более 1 млн тестов на коронавирус

Более миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса нового типа проведено в России, сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора.
ТАСС 01:48
Общество

В США поставлен новый антирекорд по числу жертв коронавируса за сутки

В США поставлен новый антирекорд по числу жертв коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 22:55
Общество

У пресс-секретаря челябинского губернатора подтверждён коронавирус

Челябинск, 9 апреля 2020, 09:13 — REGNUM Пресс-секретарь челябинского губернатора Сергей Зюсь заражён коронавирусом.
REGNUM 02:13
Политика

Шойгу обратился к СК из-за сноса советских памятников за рубежом

Отмечается, что данной просьбой к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Вести.Ru вчера в 12:19
Происшествия

В Москве загорелся дом престарелых

В Москве загорелся дом престарелых на 3-й Мякининской улице, сообщает ТАСС.
Ведомости вчера в 15:27
Происшествия

В Прикамье подозрение на коронавирус выявили еще у 15 пациентов

Всего на сегодняшний день в Пермском крае 32 подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекцией, 23 пациента проходят лечение в условиях стационара, 6 человек выздоровели.
Рифей-Пермь 02:00
Общество

Иммунолог: переболевшие корью и ветрянкой могут болеть коронавирусом

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович пояснил, что информация о том, что у тех, кто перенес корь или ветрянку, есть иммунитете к коронавирусу – только теория.
Вестник Кавказа вчера в 23:27
Общество

Названы профессии с самыми высокими зарплатами на удалённой работе

По данным сервиса Работа.ру, на который ссылается агентство, в апреле одну из самых высоких зарплат предлагают специалисту по тендерам на научно-производственном предприятии — до 500 тысяч рублей в месяц.
Клопс 01:36
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Здоровье

В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом

Главные врачи стационаров для лечения зараженных коронавирусом в Москве создали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 02:19
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
Общество

В Италии за сутки выздоровело рекордное количество человек

В Италии число выздоровевших от коронавируса достигло рекордной отметки в 2099 человек, о этом сообщил глава департамента гражданской обороны Анджело Борелли.
Российская газета вчера в 13:38
Здоровье

Алтайский губернатор запретил плановую госпитализацию в больницах

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес 8 апреля новые изменения в свой указ. На этот раз, поправки коснулись больниц.
КП - Барнаул вчера в 21:53
Общество

Минобороны России рассказало о работе полевого госпиталя в Бергамо

На лечении в полевом госпитале в итальянском городе Бергамо, где работают российские военные специалисты, находятся десять пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 22:45
Здоровье

Эффективное средство защиты от коронавируса назвал доктор Комаровский

Комаровский уверен, что респиратор является лучшим средством защиты от коронавируса.
Live24 вчера в 02:51
Происшествия

Дети нашли череп с костями в Кронштадте

В Кронштадте дети играли около строительного магазина и нашли человеческие кости с черепом.
Невские Новости 02:18
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент

RT на русском 07 апреля в 01:57
Армия и оружие

В РВИО назвали потерю Кенигсберга национальной катастрофой Германии

"Накануне штурма нацистский крайсляйтер Эрнст Вагнер заявил, что Кенигсберг — железная дверь Германии, которую Красная армия не сможет открыть минимум полугода, но эта крепость пала за все четверо суток", - напомнил эксперт РВИО.
РИА Новости вчера в 20:36
Политика

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции

Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Аргументы и Факты 07 апреля в 13:58
Здоровье

Медсестра из США заявила, что из ее отделения вывозят только мертвых

Медсестра из Нью-Йорка Александра Масиас рассказала в своем Facebook о катастрофических последствиях эпидемии коронавируса в городе.
РИА Новости вчера в 19:08
Энергетика

Россия согласилась сократить добычу нефти

Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Lenta.ru вчера в 22:58
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине

Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
КМВ Новости 07 апреля в 09:39
Общество

Минпросвещения не против досрочного окончания учебного года для 1-8 классов

Что касается системы дошкольного образования, то Минпросвещения рекомендует в условиях стабильной санэпидситуации обеспечить в детских садах работу групп с соблюдением всех профилактических мер, а в случае возникновения неблагоприятной — регион должен обеспечить работу дежурных групп численностью не более 12 человек.
Севастополь.ру вчера в 13:52
Автоспорт

Росс Браун рассказал, когда начнется сезон в «Формуле-1»

Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун все еще надеется на то, что нынешний сезон будет полноценным.
Спорт день за днем 01:41
Общество

Минфин заявил, что перенос срока сдачи бухотчетности касается не всех

Вчера было опубликовано постановление Правительства № 409 с переносами сроков отчетности. Там значится и бухотчетность за 2019 год.
ИА Клерк.Ру 07 апреля в 11:23
Политика

Путин сравнил коронавирус с терзавшими Русь печенегами

«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия», — сказал Путин.
МР7.ру вчера в 10:00
Политика

На Украине заявили о готовности к нулевому транзиту газа из России

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net.
Газета.Ru 02:31
Экономика

ЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса

Осенью 2020 года может наступить вторая волна коронавируса, в том числе и из-за истощения финансовых ресурсов, выделяемых на борьбу с заболеванием.
РБК вчера в 12:16
Экономика

Долгосрочные вклады до 1 миллиона рублей попадают под налог

Вклады до 1 миллиона руб. попадают под налог, потому что общая формула расчета взимания налога распространится на совокупность начисленных процентов по всем вкладам с учетом установленной законом необлагаемой величины в размере миллиона рублей и не зависит от срока действия вклада.
Вести.Ru вчера в 03:20
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