Коронавирус
REGNUMПесков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями. Об этом он заявил агентству ТАСС. «Это я сам в аптеке купил», — сказал Песков.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что приобрел для себя в аптеке блокатор вирусов, который носится в виде бейджа на пиджаке.ТАСС13:25
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Наука
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Общество
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В узком сегменте полноразмерных минивэнов грядет пополнение: китайская марка GAC сертифицировала под российский рынок свой аналог Toyota Alphard.
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Политика
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Политика
Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции
Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
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Экономика
Аналитики ЦБ предупредили об угрозе второй волны коронавируса
Департамент исследований и прогнозирования Центробанка допускает возможность наступления второй волны пандемии коронавируса в конце 2020 года, говорится в апрельском бюллетене «О чем говорят тренды».
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Хабиб – русалочка, которая укутывает твои ноги.
Общество
В Group-IB предупредили о новом виде интернет-мошенничества
«Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, фиксирует распространение новой волны мошенничества, в котором пользователям, уже пострадавшим от интернет-преступников, предлагают получить компенсацию ущерба, но вместо этого списывают деньги и похищают данные банковских карт», — говорится в сообщении.
Футбол
Игорю Акинфееву исполнилось 34 года
На протяжении всей своей карьеры Акинфеев выступал за московский ЦСКА. С 2002 года он провёл в составе армейцев 449 матчей.
Политика
Кремль счел абсурдным мнение экс-послов США о возвращении Крыма
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Политика
Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами
Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Политика
Кадыров ответил на слова Мишустина о недопустимости закрытия границ
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на заявление председателя правительства России Михаила Мишустина, призвавшего власти регионов не путать свои полномочия с федеральными и назвавшего закрытие административных границ регионов по решениям местных руководителей недопустимым.
Технологии
Sony представила новый геймпад PlayStation 5
Спорт
Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина умерла в 32 года
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Общество
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Политика
Власти Украины изменили условия карантина
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Общество
Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей
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Игры
Observer System Redux выйдет на консолях нового поколения
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Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса
Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.
Армия и оружие
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Являющийся филиалом ПАО «Туполев» Казанский авиазавод имени С. П. Горбунова начал изготавливать установочную партию стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 новой сборки.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Общество
Овсянников покинет пост замминистра после скандала в аэропорту Ижевска
Комиссия сочла действия замминистра несовместимыми с этическими нормами партии после инцидента в аэропорту Ижевска.