Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своих ощущениях от заболевания коронавирусом. По его словам, после инфицирования у него поднялась температура и пропало обоняние. «По ощущениям можно сравнить с гриппом», — сказал Песков, отметив, что «начинается всё не так и серьёзно».

Песков рассказал о потере обоняния после заболевания коронавирусом

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