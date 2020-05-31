Коронавирус
RT на русскомПесков рассказал о потере обоняния после заболевания коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своих ощущениях от заболевания коронавирусом. По его словам, после инфицирования у него поднялась температура и пропало обоняние. «По ощущениям можно сравнить с гриппом», — сказал Песков, отметив, что «начинается всё не так и серьёзно».
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Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Политика
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
Политика
ISNA: Иран намерен передать самописцы украинского Boeing другой стране
Власти Ирана намерены отправить чёрные ящики сбитого украинского Boeing не на Украину, а в другую страну, пишет агентство ISNA.
RT на русском 09:06
Космос
В «Роскосмосе» сообщили о планах испытания новых ракет в 2020 году
Уже в этом году проведем испытания двух новых ракет, а в следующем — возобновляем нашу лунную программу.
Известия 05:48
Общество
В Роспотребнадзоре призвали соблюдать социальную дистанцию в самолетах
Как сказала Попова, социальная дистанция, которая соблюдалась при входе в самолет, должна соблюдаться и при нахождении в самолете.
Российская газета 07:42
Авто
Минпромторг назвал время выгодной покупки автомобиля
SpeedMe 28 мая в 23:45
Политика
МИД назвал произволом инцидент с журналистами и полицией Миннеаполиса
Москва считает неприемлемым применение полицией в американском городе Миннеаполис спецсредств против журналистов, освещающих протесты в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, заявили в МИД России.
RT на русском 08:51
Киберспорт
Названа дата выхода Satisfactory в ранний доступ в Steam
Изначально студия Coffee Stain хотела выпустить Satisfactory 2 в Steam июня 2020 года, однако разработчики сообщили, что они просто не успевают, и, таким образом, игра появится в библиотеке сервиса 8 июня 2020-го.
REGNUM 29 мая в 22:38
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
Детские выплаты С 1 июня в России начнут выплачивать так называемые "коронавирусные" выплаты на детей.
Известия вчера в 17:02
Общество
Северную Корею накрыл мощный кризис из-за коронавируса
Северную Корею, одно из самых закрытых государств в мире, накрыл мощный экономический кризис из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 09:08
Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
Политика
Кравчук оценил отказ Украины от ядерного оружия в $250 млрд
Первый президент Украины Леонид Кравчук в авторской программе главного редактора издания «Гордон» Алеси Бацман заявил, что после подписания Будапештского меморандума Украина потеряла около $250 млрд.
РБК 09:06
Политика
ВЦИОМ: 93% россиян знают о голосовании по поправкам в Конституцию РФ
93% россиян знают о всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Моя Москва.онлайн вчера в 09:44
Общество
Песков назвал выплаты детям по 10 тыс. руб. инициативой Путина
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что единовременное пособие в размере 10 тыс. руб. должны получить от государства и семьи, в которых есть подростки в возрасте 16–17 лет.
РБК 08:25
Здоровье
Главный онколог Минздрава рассказал о признаках рака кожи
Главный онколог Минздрава России рассказал о признаках рака кожи. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:40
Транспорт
Вестибюли пяти станций метро вновь откроют с 1 июня в Москве
В Москве с 1 июня возобновится работа ранее закрытых вестибюлей пяти станций метро, сообщает пресс-служба Московского метрополитена.
Москва 24 06:55
Гаджеты
Появилась дата анонса Xiaomi Mi Band 5
Официальный аккаунта Xiaomi Mall в WeChat объявил дату презентации нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5. Если опираться на полученные данные из Китая, то анонс нового устройства должен состоятся 11 июня.
The GEEK 09:00
Экономика
Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
RT на русском вчера в 11:49
Авто
Новый Toyota Land Cruiser Prado станет кроссовером
Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который всегда считался более доступной и утилитарной версией Land Cruiser 200, в новом поколении станет кроссовером с вариатором.
Автоновости дня 29 мая в 05:35
Шоу-бизнес
Степаненко заявила, что уже простила Петросяна
Елена Степаненко рассказала, что уже простила своего бывшего мужа Евгения Петросяна, который бросил её ради молодой помощницы.
Pravda.Ru вчера в 11:05
Кино
«Аванпост» выйдет в прокат в Японии
Жители Японии в начале июня смогут пойти в кинотеатр на показ «Аванпоста».
ГЛАС.RU 08:36
Экономика
В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год
Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 28 мая в 05:21
Политика
В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова
"К сожалению, канцлер Ангела Меркель на протяжении шести лет в вопросе статуса Крыма руководствуется интересами США и сознательно не видит очевидного, отказываясь признать волеизъявление крымчан, прошедшее в строгом соблюдении международного права", - передает слова Гемпеля ФАН.
Газета.Ru вчера в 11:09
Общество
Вирусолог оценил новую версию происхождения коронавируса
Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн усомнился в результатах исследования китайских ученых, согласно которым рынок морепродуктов в Ухане не являлся источником распространения коронавируса.
Известия вчера в 19:08
Единоборства
Бернс победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 176
Главным событием UFC Fight Night 176 стал бой между первым номером рейтинга полусреднего веса и главным претендентом на пояс чемпиона Тайроном Вудли и занимающим шестое место Гилбертом Бернсом.
Российская газета 01:21
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44