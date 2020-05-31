Коронавирус

Вести.RuВести.RuПесков рассказал о потере обоняния при коронавирусе

"Клубнику от курицы вы не сможете отличить", — сообщил он, отметив, что это "совершенно необычное ощущение". Также Песков рассказал, что в день, когда заразился, полтора часа занимался в спортзале, а потом пробежал 7 километров.
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Песков сообщил о потере вкуса и обоняния при заболевании COVID-19

РБК04:24

«Не мог отличить клубнику от курицы»: Песков рассказал о потере обоняния при COVID-19

ТК Звезда03:16

Песков рассказал о потере обоняния при коронавирусе

Вести.Ru03:46

Песков рассказал о необычных ощущениях от потери обоняния и вкуса при коронавирусе

ТАСС03:42

Песков рассказал о потере обоняния после заболевания коронавирусом

RT на русском03:27

Песков рассказал о потере обоняния во время заболевания коронавирусом

Известия04:04

Песков рассказал о своих «совершенно необычных ощущениях» при COVID-19

РИА Новости03:14
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Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории

ТАСС вчера в 18:56
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Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
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Политика

Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию

Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
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Общество

Доктор Мясников опроверг миф о способе передачи коронавируса

По словам Мясникова, доказанным путем передачи коронавируса от человека к человеку является воздушно-капельный.
РБК 00:51
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Здоровье

136 новых случаев коронавируса выявлено в Югре

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за прошедшие сутки зарегистрировано 136 новых пациентов с коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Екатеринбург 03:36
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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Хоккей

Фирстов: в американских клубах просто лютые пьянки! Люди не контролируют себя

Нападающий «Университета Коннектикута», проспект «Миннесоты Уайлд» Владислав Фирстов рассказал об игре в студенческой лиге США.
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Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
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Политика

Правительство США выставило на продажу недвижимость в Гонконге

Правительство Соединенных Штатов продает недвижимость в элитном районе Гонконга.
РБК 02:08
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Общество

Где в Самарской области заболели коронавирусом 30 мая

По состоянию на 12:18 30 мая в Самарской области зафиксировали 42 новых случая заболевания коронавирусом.
Терра вчера в 04:55
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Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 29 мая в 09:58
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Футбол

Дом Мареза обокрали на полмиллиона фунтов

Дом вингера «Манчестер Сити» Рияда Мареза был ограблен неизвестными.
Sport24.ru вчера в 17:25
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Общество

Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе

Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT.
РИА Новости вчера в 22:34
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В Крыму забронировали 70% мини-отелей и пансионатов

В Крыму забронированы на лето уже около 70% номеров в мини-отелях и пансионатах. Глубина бронирования — до сентября.
BFM.ru 02:56
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Технологии

50 лет назад начались работы на Кольской сверхглубокой скважине

Snob.ru 29 мая в 10:54
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В РАН назвали выдающимся достижением запуск ракеты Илона Маска

Компания SpaceX осуществила первый пуск ракеты Crew Dragon с экипажем на борту.
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25 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

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Телепорт вчера в 03:45
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Футбол

На Кубани не знают, когда болельщики смогут посещать матчи

Власти Краснодарского края 30 мая заявили, что болельщики смогут вернуться на трибуны на третьем этапе снятия карантинных ограничений Сезон Российской премьер-лиги приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.
Юга.ру 03:08
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Еще 104 жителя Тульской области заболели коронавирусом

Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией.
Тульские Известия 03:48
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Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило 400 тысяч

В России за последние сутки зарегистрировано 9268 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ 03:38
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Накамура победил Карлсена и сыграет с Дубовым в финале онлайн-турнира

РИА Новости вчера в 13:09
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Xiaomi представила новый кондиционер Xiaomi 3HP

ITZine.ru 02:43
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае

В Красноярском крае погибли три человека и пострадали еще пятеро в результате ДТП, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявление регионального ГИБДД.
Газета.Ru вчера в 23:21
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Происшествия

На Кубани коронавирусом заразился восьмимесячный ребенок

ТАСС/ Коронавирус выявили у 82 жителей Краснодарского края за сутки, среди них восьмимесячный ребенок, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе региона.
ТАСС вчера в 04:29
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«Локомотив» попрощался с Семиным

Московский "Локомотив" попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным.
Газета.Ru 02:11
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Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, дискутируя в Twitter о роли советских правителей, назвал первого президента России Бориса Ельцина предателем.
Lenta.ru 02:40
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Попова заявила, что носить маски на пляже не придется

Отдыхающим на пляже россиянам не придется носить маски, однако социальную дистанцию необходимо соблюдать.
ТАСС 04:32
Космос

В «Роскосмосе» поприветствовали запуск Crew Dragon

RT на русском вчера в 18:02
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Здоровье

Коронавирусом в Алтайском крае заболели 75 человек

Коммерсантъ Новосибирск 29 мая в 02:15
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Теннис

Победы Мыскиной и Энен, финалы Дементьевой и Кузнецовой. Сетки РГ-2004-2006

Чемпионат 28 мая в 18:35
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