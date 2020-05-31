Коронавирус
Вести.RuПесков рассказал о потере обоняния при коронавирусе
"Клубнику от курицы вы не сможете отличить", — сообщил он, отметив, что это "совершенно необычное ощущение". Также Песков рассказал, что в день, когда заразился, полтора часа занимался в спортзале, а потом пробежал 7 километров.
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Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
Общество
Доктор Мясников опроверг миф о способе передачи коронавируса
По словам Мясникова, доказанным путем передачи коронавируса от человека к человеку является воздушно-капельный.
РБК 00:51
Здоровье
136 новых случаев коронавируса выявлено в Югре
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за прошедшие сутки зарегистрировано 136 новых пациентов с коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Екатеринбург 03:36
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Хоккей
Фирстов: в американских клубах просто лютые пьянки! Люди не контролируют себя
Нападающий «Университета Коннектикута», проспект «Миннесоты Уайлд» Владислав Фирстов рассказал об игре в студенческой лиге США.
Чемпионат 04:15
Общество
Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»
Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
Политика
Правительство США выставило на продажу недвижимость в Гонконге
Правительство Соединенных Штатов продает недвижимость в элитном районе Гонконга.
РБК 02:08
Общество
Где в Самарской области заболели коронавирусом 30 мая
По состоянию на 12:18 30 мая в Самарской области зафиксировали 42 новых случая заболевания коронавирусом.
Терра вчера в 04:55
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 29 мая в 09:58
Футбол
Дом Мареза обокрали на полмиллиона фунтов
Дом вингера «Манчестер Сити» Рияда Мареза был ограблен неизвестными.
Sport24.ru вчера в 17:25
Общество
Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе
Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT.
РИА Новости вчера в 22:34
Путешествия
В Крыму забронировали 70% мини-отелей и пансионатов
В Крыму забронированы на лето уже около 70% номеров в мини-отелях и пансионатах. Глубина бронирования — до сентября.
BFM.ru 02:56
Технологии
50 лет назад начались работы на Кольской сверхглубокой скважине
Snob.ru 29 мая в 10:54
Космос
В РАН назвали выдающимся достижением запуск ракеты Илона Маска
Компания SpaceX осуществила первый пуск ракеты Crew Dragon с экипажем на борту.
Говорит Москва 03:43
Здоровье
25 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
30 мая в Приамурье подтверждено 25 новых случаев коронавируса: семь - в Благовещенске, по пять - в Свободном и Сковородинском районе, по два - в Магдагачи и Тындинском районе, по одному - в Тынде, Шимановске и Благовещенском районе.
Телепорт вчера в 03:45
Футбол
На Кубани не знают, когда болельщики смогут посещать матчи
Власти Краснодарского края 30 мая заявили, что болельщики смогут вернуться на трибуны на третьем этапе снятия карантинных ограничений Сезон Российской премьер-лиги приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.
Юга.ру 03:08
Общество
Еще 104 жителя Тульской области заболели коронавирусом
Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией.
Тульские Известия 03:48
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило 400 тысяч
В России за последние сутки зарегистрировано 9268 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ 03:38
Спорт
Накамура победил Карлсена и сыграет с Дубовым в финале онлайн-турнира
РИА Новости вчера в 13:09
Гаджеты
Xiaomi представила новый кондиционер Xiaomi 3HP
ITZine.ru 02:43
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае
В Красноярском крае погибли три человека и пострадали еще пятеро в результате ДТП, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявление регионального ГИБДД.
Газета.Ru вчера в 23:21
Происшествия
На Кубани коронавирусом заразился восьмимесячный ребенок
ТАСС/ Коронавирус выявили у 82 жителей Краснодарского края за сутки, среди них восьмимесячный ребенок, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе региона.
ТАСС вчера в 04:29
Футбол
«Локомотив» попрощался с Семиным
Московский "Локомотив" попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным.
Газета.Ru 02:11
Политика
Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, дискутируя в Twitter о роли советских правителей, назвал первого президента России Бориса Ельцина предателем.
Lenta.ru 02:40
Общество
Попова заявила, что носить маски на пляже не придется
Отдыхающим на пляже россиянам не придется носить маски, однако социальную дистанцию необходимо соблюдать.
ТАСС 04:32
Космос
В «Роскосмосе» поприветствовали запуск Crew Dragon
RT на русском вчера в 18:02
Здоровье
Коронавирусом в Алтайском крае заболели 75 человек
Коммерсантъ Новосибирск 29 мая в 02:15
Теннис
Победы Мыскиной и Энен, финалы Дементьевой и Кузнецовой. Сетки РГ-2004-2006
Чемпионат 28 мая в 18:35