"Клубнику от курицы вы не сможете отличить", — сообщил он, отметив, что это "совершенно необычное ощущение". Также Песков рассказал, что в день, когда заразился, полтора часа занимался в спортзале, а потом пробежал 7 километров.

Песков рассказал о потере обоняния при коронавирусе

Здоровье Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний". 1,4K

Политика Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию. 724

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 8,6K

Общество Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака» Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал». 901

Общество Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнётся 1 июня. 700

Общество Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT. 13

Космос В РАН назвали выдающимся достижением запуск ракеты Илона Маска Компания SpaceX осуществила первый пуск ракеты Crew Dragon с экипажем на борту.

Здоровье 25 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области 30 мая в Приамурье подтверждено 25 новых случаев коронавируса: семь - в Благовещенске, по пять - в Свободном и Сковородинском районе, по два - в Магдагачи и Тындинском районе, по одному - в Тынде, Шимановске и Благовещенском районе. 71

Футбол На Кубани не знают, когда болельщики смогут посещать матчи Власти Краснодарского края 30 мая заявили, что болельщики смогут вернуться на трибуны на третьем этапе снятия карантинных ограничений Сезон Российской премьер-лиги приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.

Общество Число заболевших коронавирусом в России превысило 400 тысяч В России за последние сутки зарегистрировано 9268 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией. 2

Происшествия Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае В Красноярском крае погибли три человека и пострадали еще пятеро в результате ДТП, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявление регионального ГИБДД. 7

Происшествия На Кубани коронавирусом заразился восьмимесячный ребенок ТАСС/ Коронавирус выявили у 82 жителей Краснодарского края за сутки, среди них восьмимесячный ребенок, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе региона. 1,1K

Футбол «Локомотив» попрощался с Семиным Московский "Локомотив" попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным.

Политика Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, дискутируя в Twitter о роли советских правителей, назвал первого президента России Бориса Ельцина предателем. 4