Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год

Пресс секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как глава государства любит встречать Новый год. Представитель Кремля напомнил, что глава государства часто встречал Новый год в различных уголках России.
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Песков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год

РИА Новостивчера в 14:54

Песков раскрыл планы Путина на Новый год

Lenta.ruвчера в 13:08

Песков рассказал, как Путин любит встречать Новый год

Интерфаксвчера в 13:35

Песков рассказал, как Путин отмечает Новый год

Газета.Ruвчера в 13:25

Песков раскрыл планы Путина на Новый год

РБКвчера в 14:53

Песков рассказал, как Путин предпочитает праздновать Новый год

ТАССвчера в 13:04

Песков рассказал, как Путин предпочитает встречать Новый год

РЕН ТВвчера в 13:02
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Происшествия

Названо количество выживших в авиакатастрофе в Казахстане

Lenta.ru 00:38
Футбол

«Сити» чуть не купил Месси за £70 млн из-за недопонимания руководства

Бывший главный исполнительный директор "Манчестер Сити" Гарри Кук рассказал комическую историю о том, как команда чуть не купила капитана каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, передает The Athletic.
Газета.Ru вчера в 18:27
Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Ведомости вчера в 12:09
Политика

Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях

Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
RT на русском 01:21
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Lenta.ru вчера в 21:42
Общество

Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп

Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.
РИА Новости вчера в 19:30
Армия и оружие

Ракета «Рокот» со спутниками стартовала с Плесецка

Ракета-носитель "Рокот" с космическим аппаратом связи "Гонец-М" и военным спутником были запущены с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили РИА "Новости" в Минобороны России.
Газета.Ru вчера в 18:40
Армия и оружие

В Индийском океане стартовали учения Ирана, России и Китая

РИА Новости 01:16
Политика

В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым

Заявление США о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется элементарной завистью, заявил 26 декабря глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Известия вчера в 15:05
Фигурное катание

На чемпионат России по фигурному катанию запретили проносить баннеры

Сотрудники КПП в разговоре со «Спорт-Экспрессом» уточнили, что баннеры запретил оргкомитет чемпионата, но не все, а больше метра в длину.
Спорт-Экспресс 00:25
Энергетика

Нефть приближается к $68 за баррель

Нефть Brent находится вблизи новых максимумов и вплотную приблизилась к $68 за баррель в ходе торговой сессии 26 декабря.
REGNUM вчера в 10:54
Политика

Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска забрать две трубы, входящих в состав нефтепровода «Дружба», является политическим.
Вечерняя Москва 25 декабря в 18:17
Футбол

Кокорин задолжал Смолову три миллиона рублей

Народные новости вчера в 09:01
Происшествия

Курсант МВД задержал в московском метро вооруженную ножом женщину

Уточняется, что инцидент произошел в вагоне электропоезда на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии столичного метро.
Известия вчера в 00:05
Происшествия

Генпрокуратура отказалась утвердить обвинение по делу сестер Хачатурян

Газета.Ru вчера в 16:21
Единоборства

Федор Емельяненко пока не принял решение о завершении карьеры

Российский боец смешанных стилей Федор Емельяненко заявил, что пока не решил, завершит ли он карьеру после трех предстоящих поединков.
Российская газета вчера в 23:48
Общество

Канадский телеканал убрал сцену с Трампом из «Один дома 2»

РБК вчера в 02:30
Общество

Дочь Брюса Ли подала в суд на популярную в Китае сеть фастфуда

Шеннон Ли требует от компании Real Kung fu 30 миллионов долларов за незаконное использование образа ее отца.
Эхо Москвы вчера в 12:32
Армия и оружие

Ливия официально запросила военную поддержку у Турции

Газета.Ru вчера в 15:00
Общество

Роспотребнадзор дал советы, как встретить Новый год без вреда здоровью

Роспотребнадзор дал рекомендации, как встретить Новый год, не навредив своему здоровью.
REGNUM 00:36
Политика

Киев и Донбасс обменяют пленных 29 декабря

Говорит Москва вчера в 09:49
Экономика

Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Газета.Ru вчера в 03:45
Шоу-бизнес

Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»

Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Суть событий вчера в 06:43
Футбол

Хавбек «МЮ» Мактоминей травмировал колено в матче с «Ньюкаслом»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей был травмирован в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Ньюкаслом".
Газета.Ru вчера в 19:45
Общество

В Госдуме предложили внести в наследие ЮНЕСКО новогодние традиции РФ

Депутат Госдумы Виктор Зубарев направил письмо гендиректору ЮНЕСКО Одрэ Азуле с предложением внести российские традиции празднования Нового года в список нематериального культурного наследия человечества.
Известия вчера в 23:08
Общество

Росстат прогнозирует увеличение продолжительности жизни в РФ

Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при средних обстоятельствах будет увеличена с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035 году.
NewInform вчера в 21:37
Общество

Роструд напомнил о порядке работы в начале 2020 года

Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая в новом году будут двухдневными, напомнили 26 декабря в Роструде.
Известия вчера в 16:49
Футбол

Бакаев объяснил свои слова о том, что он будет лучшим игроком России

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев снова заявил, что его главной спортивной целью является стать лучшим игроком России.
Чемпионат 01:20
Кино

Продюсер и режиссер рассказали «РГ» о фильме «Союз Спасения»

Российская газета 25 декабря в 11:49
Армия и оружие

Шведский министр обороны: Мы видели, что Россия сделала в Грузии и в Крыму

Россия увеличила инвестиции в Вооружённые силы и своё присутствие в Балтийском море.
Военное обозрение вчера в 05:38
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