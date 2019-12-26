Политика
РИА НовостиПесков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год
Пресс секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как глава государства любит встречать Новый год. Представитель Кремля напомнил, что глава государства часто встречал Новый год в различных уголках России.
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Футбол
«Сити» чуть не купил Месси за £70 млн из-за недопонимания руководства
Бывший главный исполнительный директор "Манчестер Сити" Гарри Кук рассказал комическую историю о том, как команда чуть не купила капитана каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, передает The Athletic.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Политика
Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях
Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.
Армия и оружие
Ракета «Рокот» со спутниками стартовала с Плесецка
Ракета-носитель "Рокот" с космическим аппаратом связи "Гонец-М" и военным спутником были запущены с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили РИА "Новости" в Минобороны России.
Политика
В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
Заявление США о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется элементарной завистью, заявил 26 декабря глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Фигурное катание
На чемпионат России по фигурному катанию запретили проносить баннеры
Сотрудники КПП в разговоре со «Спорт-Экспрессом» уточнили, что баннеры запретил оргкомитет чемпионата, но не все, а больше метра в длину.
Энергетика
Нефть приближается к $68 за баррель
Нефть Brent находится вблизи новых максимумов и вплотную приблизилась к $68 за баррель в ходе торговой сессии 26 декабря.
Политика
Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы
Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска забрать две трубы, входящих в состав нефтепровода «Дружба», является политическим.
Футбол
Кокорин задолжал Смолову три миллиона рублей
Происшествия
Курсант МВД задержал в московском метро вооруженную ножом женщину
Уточняется, что инцидент произошел в вагоне электропоезда на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии столичного метро.
Происшествия
Генпрокуратура отказалась утвердить обвинение по делу сестер Хачатурян
Единоборства
Федор Емельяненко пока не принял решение о завершении карьеры
Российский боец смешанных стилей Федор Емельяненко заявил, что пока не решил, завершит ли он карьеру после трех предстоящих поединков.
Общество
Канадский телеканал убрал сцену с Трампом из «Один дома 2»
Общество
Дочь Брюса Ли подала в суд на популярную в Китае сеть фастфуда
Шеннон Ли требует от компании Real Kung fu 30 миллионов долларов за незаконное использование образа ее отца.
Армия и оружие
Ливия официально запросила военную поддержку у Турции
Общество
Роспотребнадзор дал советы, как встретить Новый год без вреда здоровью
Роспотребнадзор дал рекомендации, как встретить Новый год, не навредив своему здоровью.
Политика
Киев и Донбасс обменяют пленных 29 декабря
Экономика
Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Футбол
Хавбек «МЮ» Мактоминей травмировал колено в матче с «Ньюкаслом»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей был травмирован в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Ньюкаслом".
Общество
В Госдуме предложили внести в наследие ЮНЕСКО новогодние традиции РФ
Депутат Госдумы Виктор Зубарев направил письмо гендиректору ЮНЕСКО Одрэ Азуле с предложением внести российские традиции празднования Нового года в список нематериального культурного наследия человечества.
Общество
Росстат прогнозирует увеличение продолжительности жизни в РФ
Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при средних обстоятельствах будет увеличена с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035 году.
Общество
Роструд напомнил о порядке работы в начале 2020 года
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая в новом году будут двухдневными, напомнили 26 декабря в Роструде.
Футбол
Бакаев объяснил свои слова о том, что он будет лучшим игроком России
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев снова заявил, что его главной спортивной целью является стать лучшим игроком России.
Кино
Продюсер и режиссер рассказали «РГ» о фильме «Союз Спасения»
Армия и оружие
Шведский министр обороны: Мы видели, что Россия сделала в Грузии и в Крыму
Россия увеличила инвестиции в Вооружённые силы и своё присутствие в Балтийском море.