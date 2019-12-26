Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год

Пресс секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как глава государства любит встречать Новый год. Представитель Кремля напомнил, что глава государства часто встречал Новый год в различных уголках России.
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Песков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год

РИА Новости14:54

Песков раскрыл планы Путина на Новый год

РБК14:53

Песков рассказал, как Путин предпочитает встречать Новый год

РЕН ТВ13:02

Песков рассказал, как Путин отмечает Новый год

Газета.Ru13:25

Песков раскрыл планы Путина на Новый год

Lenta.ru13:08

Песков рассказал, как Путин предпочитает праздновать Новый год

ТАСС13:04

Песков рассказал, как Путин любит встречать Новый год

Интерфакс13:35
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Назван самый покупаемый в России смартфон

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Канада победила США на молодежном чемпионате мира по хоккею

Вести.Ru 15:50
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В парламенте Черногории начались беспорядки из-за проекта о церквях

РИА Новости 19:28
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Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
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Шведский министр обороны: Мы видели, что Россия сделала в Грузии и в Крыму

Министр обороны Швеции пытается объяснить, почему в последнее время наблюдается рост военного бюджета королевства.
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Известно, что американка использовала крем от пигментации кожи по два раза в день на протяжении семи лет.
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Политика

Путин назвал задачей номер один повышение доходов россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что задачей номер один для страны является повышение уровня доходов россиян.
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Политика

Песков рассказал о мощностях для строительства «Северного потока-2»

Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться, что завершить строительство газопровода «Северный поток-2» удастся в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:31
Общество

Установлена причина пожара на могиле Децла

Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
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Актриса Кристина Асмус вновь стала объектом критики из-за съемок в откровенной сцене, которая на этот раз появилась в клипе Егора Крида «Love is».
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Общество

Роструд напомнил о двухдневных рабочих неделях из-за праздников

Последняя рабочая неделя уходящего года и первая неделя 2020 года будут двухдневными, напомнили в пресс-службе Роструда, передает ТАСС.
РБК 16:58
Гаджеты

Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона

Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
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Марк Хэмилл напомнил, что готов сняться в сериале «Ведьмак»

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Общество

Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет

В 2035 году численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост, согласно прогнозу, будет оставаться на уровне 2020 года и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет с 355,7 тысячи до 398,5 тысячи человек.
РИА Новости 17:30
Армия и оружие

Эрдоган сдает американские базы

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригиан заявлял, что разногласия с Турцией относительно С-400 не привели к ограничению масштабов американских операций с военной базы Инджирлик.
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В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски

В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Вести.Ru 05:02
Культура

Мединский помог вернуть сериал «Эпидемия» на экраны

Во вторник, 24 декабря, появилась информация, что за возвращением сериала Павла Костомарова "Эпидемия" в ротацию онлайн-сервиса PREMIER стоит министр культуры РФ Владимир Мединский.
Piter.tv 24 декабря в 11:26
Футбол

«Барселона» отдаст Аленью в аренду в «Бетис»

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Фрэнк Лэмпард: Виллиан ведет переговоры с «Челси»

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард подтвердил факт переговоров Виллиана с лондонским клубом о новом контракте.
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Новая модификация для The Witcher 3 делает геймплей более реалистичным

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Жена Шумахера обратилась к болельщикам

Lenta.ru вчера в 09:33
Армия и оружие

Ракета «Рокот» со спутниками стартовала с Плесецка

Газета.Ru 18:40
Политика

В России назвали завистью заявление США о запуске поездов в Крым

Заявление США по поводу запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту продиктовано завистью.
Российская газета 17:43
Экономика

Пенсионный фонд закупил российский софт на 70 млн рублей

Пенсионный фонд провел конкурс на поставку отечественного офисного ПО.
Ведомости вчера в 15:17
Политика

WP: Трамп подыскивает замену Помпео

Американский президент Дональд Трамп присматривает кандидатов на должность госсекретаря Майка Помпео на случай, если тот решит оставить пост ради участия в сенатских выборах от штата Канзас.
Газета.Ru 17:47
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Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
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Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.
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«Ливерпуль» обыграл «Лестер» в матче АПЛ

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко опубликовал в своем Инстаграм видео, в котором заявил, что принимает вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
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