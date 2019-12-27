Политика
РИА НовостиПесков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год
Пресс секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как глава государства любит встречать Новый год. Представитель Кремля напомнил, что глава государства часто встречал Новый год в различных уголках России.
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Экономика
Вячеслав Битаров принял участие в заседании Госсовета
Вячеслав Битаров принял участие в заседании Госсовета, под председательством Владимира Путина.
Происшествия
В Казахстане упал пассажирский самолет
Самолёт авиакомпании "Бек-Эйр", который направлялся в столицу Казахстана, пропал с радаров. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Алматы.
Хоккей
«Авангард» заключил новый контракт с защитником Чудиновым
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви в четверг исключил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена, следует из журналов заседания Синода, опубликованных в четверг на сайте Русской православной церкви.
Происшествия
В Новгородской области у мужчины диагностировали «беременность»
В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Армия и оружие
Шведский министр обороны: Мы видели, что Россия сделала в Грузии и в Крыму
Министр обороны Швеции пытается объяснить, почему в последнее время наблюдается рост военного бюджета королевства.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Происшествия
Навальный задержан после обысков в офисе ФБК
Обыски прошли в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией. Задержан основатель ФБК, оппозиционер Алексей Навальный.
Фигурное катание
Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧР
Короткая программа у спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске завершилась победой Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.
Армия и оружие
Военные США и России сошлись в рукопашной схватке в районе Тель-Тамер
Армия и оружие
В Пентагоне обещают следить за учениями России, Китая и Ирана
Официальный представитель пресс-службы Минобороны США Шон Робертсон сообщил журналистам, что в ведомстве планируют пристально наблюдать за совместными учениями России, Китая и Ирана в Аравийском море.
Происшествия
Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Экономика
Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Происшествия
Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
Происшествия
В Свердловской области загорелись два ангара на площади 5 тыс. метров
В селе Новопышминское Свердловской области в двух ангарах возник пожар, достигший площади в 5 тыс. кв. м. Об этом в пятницу, 27 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Единоборства
Федор Емельяненко рассказал, как относится к своему брату
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко рассказал об отношении к своему младшему брату Александру Емельяненко в интервью порталу Sport24ru.
Культура
Почему Мясников ушел из «Уральских пельменей»
Кино
Разрозненный союз: чего нам не показали в фильме о декабристах
Колумнист «360» размышляет о новом образе декабристов, показанном в фильме «Союз спасения», и его близости к исторической правде.
Происшествия
Дед Мороз умер на утреннике в детском саду Североморска
26 декабря во время утренника в одном из детских садов города Североморска Мурманской области произошло ЧП.
Гаджеты
Появился список смартфонов Xiaomi, которые получат Android 10
Как сообщает ToDay News Ufa, большая часть смартфонов Xiaomi в Китае работает на ПО MIUI 11, в основе которого Android 9. Но ряд из них получит обновление до более современной версии.
Политика
Германия считает Трампа опасней Путина и Ким Чен Ына
В четверг, 26 декабря, стало известно о том, что в Германия считает Трампа опасней Путина и Ким Чен Ына.