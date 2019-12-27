Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год

Пресс секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как глава государства любит встречать Новый год. Представитель Кремля напомнил, что глава государства часто встречал Новый год в различных уголках России.
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Песков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год

РИА Новости14:54

Песков рассказал, как Путин предпочитает праздновать Новый год

ТАСС13:04

Песков рассказал, как Путин любит встречать Новый год

Интерфакс13:35

Песков рассказал, как Путин отмечает Новый год

Газета.Ru13:25

Песков раскрыл планы Путина на Новый год

Lenta.ru13:08

Песков раскрыл планы Путина на Новый год

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Песков рассказал, как Путин предпочитает встречать Новый год

РЕН ТВ13:02
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В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».
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Россия уступила Чехии на старте молодежного чемпионата мира по хоккею

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Шведский министр обороны: Мы видели, что Россия сделала в Грузии и в Крыму

Министр обороны Швеции пытается объяснить, почему в последнее время наблюдается рост военного бюджета королевства.
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Навальный задержан после обысков в офисе ФБК

Обыски прошли в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией. Задержан основатель ФБК, оппозиционер Алексей Навальный.
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Короткая программа у спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске завершилась победой Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.
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Армия и оружие

Военные США и России сошлись в рукопашной схватке в районе Тель-Тамер

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В Пентагоне обещают следить за учениями России, Китая и Ирана

Официальный представитель пресс-службы Минобороны США Шон Робертсон сообщил журналистам, что в ведомстве планируют пристально наблюдать за совместными учениями России, Китая и Ирана в Аравийском море.
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Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
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Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

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Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

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Коммерсантъ 10:11
Происшествия

В Свердловской области загорелись два ангара на площади 5 тыс. метров

В селе Новопышминское Свердловской области в двух ангарах возник пожар, достигший площади в 5 тыс. кв. м. Об этом в пятницу, 27 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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Федор Емельяненко рассказал, как относится к своему брату

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко рассказал об отношении к своему младшему брату Александру Емельяненко в интервью порталу Sport24ru.
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Почему Мясников ушел из «Уральских пельменей»

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Колумнист «360» размышляет о новом образе декабристов, показанном в фильме «Союз спасения», и его близости к исторической правде.
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Дед Мороз умер на утреннике в детском саду Североморска

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Появился список смартфонов Xiaomi, которые получат Android 10

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При долгом пребывании на МКС у экипажа утолщается сетчатка глаза

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Германия считает Трампа опасней Путина и Ким Чен Ына

В четверг, 26 декабря, стало известно о том, что в Германия считает Трампа опасней Путина и Ким Чен Ына.
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