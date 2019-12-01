Политика
RT на русскомПесков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже
Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится на нормандском саммите в Париже 9 декабря, формат общения будет определён ближе к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Шоу-бизнес
Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте
Происшествия
В Забайкалье 19 человек погибли при падении автобуса с моста
Количество погибших в результате падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае выросло до 19 человек.
Музыка
Солист Rammstein напал на Лободу и получил по лицу от космонавта
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Армия и оружие
В США оценили уникальный советский супер-танк для ядерной войны
Американские СМИ заинтересовались разработанным в СССР в конце 1950-х годов танком, предназначенным для ведения боевых действий во время ядерной войны.
Экономика
Украинские эксперты ошеломили прогнозом курса доллара
Эксперты отмечают, что в текущей ситуации на курс гривны может оказать приватизация ПриватБанка, вопрос о дальнейшем транзите газа, получение очередного транша МВФ и встреча в «нормандском формате».
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась в уменьшении груди
Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Армия и оружие
В ДНР двое военных погибли от снайперского огня
В результате снайперского огня с украинской стороны убиты двое военнослужащих народной милиции Донецкой народной республики, еще один военный пострадал, сообщили в оборонном ведомстве ДНР.
Культура
Байрак начала снимать второй сезон сериала «Ничто не случается дважды»
Режиссер Оксана Байрак приступила к съемкам второго сезона саги.
Политика
Савченко назвала Порошенко алчным и жадным
Экс-депутат Рады Надежда Савченко назвала бывшего президента Украины Петра Порошенко отвратительным и алчным человеком.
Кино
Дауни-младший может сыграть Железного человека в «Черной вдове»
Звезда киновселенной Marvel Роберт Дауни-младший, исполнивший роль Железного человека Тони Старка, может появиться в супергеройском фильме «Черная вдова».
Политика
СМИ объяснили отказ Макрона считать Россию врагом НАТО
Немецкая газета Bild в субботу, 30 ноября, объяснила заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что главным противником альянса является не Россия или Китай, а международный терроризм.
Футбол
Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»
В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.
Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Музыка
Группа «Время и Стекло» отменила концерт во Львове из-за националистов
Под влиянием украинских националистов во Львове был отменен концерт популярной группы "Время и Стекло".
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Кино
Что не так с «Аббатством Даунтон»: не тот темпоритм, не то королевское семейство, не тот дубляж
Политика
Германия: США готовит «санкционный трюк» по «Северному потоку — 2»
Как сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в американском сенате, США способны остановить строительство «Северного потока — 2». Для этого американская сторона готовит новогодний «санкционный трюк».
Армия и оружие
NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку
Американский журнал The National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
Политика
Соратник Порошенко назвал СНБО Украины посмешищем с клоунами
Экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос сравнил СНБО со сборищем клоунов, ставших посмешищем.
Технологии
В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5
В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Музыка
Сергей Шнуров попрощался с одной из сильнейших участниц шоу «Голос»
Сергей Шнуров в новом сезоне музыкального шоу «Голос» попрощался с одной из сильнейших участниц проекта Миланой Рахмановой.
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
Шоу-бизнес
Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми
Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.