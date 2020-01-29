Общество
Lenta.ruПесков рассказал о профилактике коронавируса в Кремле
Никаких специальных мер в Кремле в связи со вспышкой нового коронавируса 2019-nCoV не принимается. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Первому каналу. По его словам, в Кремле в принципе стараются относиться внимательно к здоровью сотрудников.
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с чего всё началось
Первый случай заражения коронавирусом в стране, граничащей с европейской частью России. В Финляндии этим вечером подтвержден диагноз у женщины, которая прилетела пять дней назад из китайского города Ухань, откуда все и началось.Первый каналвчера в 13:35
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Политика
Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии
Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия».
Армия и оружие
Китайские эксперты заявили, что США уничтожат Россию за три часа
Общество
В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов
По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Политика
США расширили антироссийские санкции
Соединенные Штаты расширили антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине.
Гаджеты
Apple и Broadcom обязали заплатить $1,1 млрд университету в США за нарушение патентов
Компании Apple и Broadcom обязали заплатить 1,1 миллиарда долларов Калифорнийскому технологическому институту за нарушение патентов на Wi-Fi-технологию, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя университета.
Политика
Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
Футбол
«Крылья Советов» подтвердили переход Соболева в «Спартак»
Футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о переходе футболиста Александра Соболева в московский «Спартак».
Общество
Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
Россия в качестве меры по предотвращению проникновения нового коронавируса продлит закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем для пешеходного и автомобильного сообщения в пяти регионах на Дальнем Востоке.
Политика
На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку
Лукаш добавила, что вместо этого в стране появляются новые законы и подзаконные акты, которые продолжают раскалывать общество в вопросе языка.
Общество
МВД назвало наиболее популярные места угона автомобилей
В МВД отметили, что больше всего похищают популярные модели российских, японских и корейских автомобилей.
Армия и оружие
Десять лет назад в воздух поднялся первый Су-57
Ровно 10 лет назад, 29 января 2010 года, первый летный экземпляр Т-50 (Су-57) впервые поднялся в воздух, совершив полет длительностью около 45 минут.
Экономика
В Госдуме сообщили, как прожиточный минимум влияет на пенсии и МРОТ
Минимальный размер оплаты труда и пенсии могут вырасти в случае повышения прожиточного минимума, однако в случае снижения этой величины их размер останется прежним, сообщил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме, член комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Экономика
Состояние Илона Маска увеличилось за час на $2,3 млрд
Резкий рост капитализации компании Tesla увеличил состояние предпринимателя Илона Маска на $2,3 млрд за час вечером 29 января, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные биржевых торгов.
Здоровье
Сроки оказания медицинской помощи изменились
Сроки ожидания приёма врачами-терапевтами, педиатрами и врачами общей практики не изменились, они не должны превышать 24 часа с момента обращения пациента в медорганизацию.
Энергетика
Минэнерго США допускает цену нефти марки Brent выше $180 за баррель
Цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель к 2050 году в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов, говорится в ежегодном долгосрочном прогнозе Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
Технологии
Canonical начала публиковать инструкцию по переходу с Windows 7 на Ubuntu
Компания Canonical не теряет надежды перевести хотя бы часть пользователей на Ubuntu после прекращения поддержки Windows 7. Разработчики опубликовали первую часть инструкций по максимально безболезненному переходу на новую ОС.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Политика
Трамп предложил сделку по Палестине и Израилю
Президент заявил, что план является самым детализированным предложением по ближневосточному урегулированию, также он отметил, что США и Израиль готовят карту, отображающую границы будущих государств.
Происшествия
Бывший директор фабрики «Меньшевик» оправдан присяжными
Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС.
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Общество
Главу Алтая госпитализировали в Москве
Глава Алтайского края Олег Хорохордин был госпитализирован в московскую больницу из-за обострения панкреатита.
Общество
Чешские программисты за два дня бесплатно создали сервис, на который министр хотел потратить 16 млн евро. Его уволили
Программисты из Чехии бесплатно создали государственный сервис, на который министерство транспорта хотело потратить более 400 миллионов чешских крон (около 16 миллионов евро).
Общество
Как крупнейшая морская катастрофа XX века унесла жизни 10 тысяч человек
Экономика
Число банковских клиентов-миллионеров за год выросло почти на 25%
Если в 2018 году в России было 30 тыс. банковских клиентов, чьи активы превышают $1 млн, то в 2019 году их число составило 37 тыс. человек.
Происшествия
Захарченко оспорит решение о конфискации имущества
Как сообщало ИА REGNUM, заместитель начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года.
Политика
Мишустин распределил полномочия между своими заместителями
Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами, сообщается на сайте правительства.
Общество
Аршавина обвинили в попытке выселить двухлетнюю дочь из квартиры
Экс-супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала о попытке футболиста выселить ее, а также их дочь из квартиры в Санкт-Петербурге.
Общество