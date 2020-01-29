Первый случай заражения коронавирусом в стране, граничащей с европейской частью России. В Финляндии этим вечером подтвержден диагноз у женщины, которая прилетела пять дней назад из китайского города Ухань, откуда все и началось.

с чего всё началось

Никаких специальных мер в Кремле в связи со вспышкой нового коронавируса 2019-nCoV не принимается. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Первому каналу. По его словам, в Кремле в принципе стараются относиться внимательно к здоровью сотрудников.

Песков рассказал о профилактике коронавируса в Кремле

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