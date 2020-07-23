Политика
RT на русскомПесков рассказал о работе Дегтярёва в Хабаровском крае
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о деятельности врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярёва, который приступил к работе несколько дней назад.
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Общество
McDonald’s откроет рестораны внутри магазинов Х5
Интерфакс 03:10
Происшествия
В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского
В Полтаве мужчина, которого украинские полицейские подозревают в незаконном завладении транспортным средством, взял в заложники полицейского и угрожает взорвать гранату.
Российская газета 05:08
Шоу-бизнес
Сергей Соседов назвал Инну Маликову «безголосой пустышкой»
По мнению Соседова, Маликова является абсолютно безголосой певицей, ничего из себя не представляет как артист, а свое высокое звание она получила исключительно за счёт авторитета своего знаменитого отца, композитора Юрия Маликова.
Bimru.ru 04:27
Общество
Мишустин признался, что не знает, как заразился коронавирусом
Премьер РФ Михаил Мишустин рассказал, что не знает, при каких условиях заразился коронавирусом, и отметил, что до сих пор неизвестно, каким образом происходит его передача.
Интерфакс 05:13
Политика
Лукашенко заявил о «политической пандемии» в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике на фоне кампании по выборам главы государства началась "политическая пандемия", однако люди не должны ощущать связанные с ней трудности.
РИА Новости 04:24
Музыка
Группа ABBA впервые за почти 40 лет выпустит новые песни
Последний студийный альбом музыкантов вышел в 1982 году. Легендарная шведская группа ABBA собирается выпустить в 2021 году пять новых песен.
Piter.tv 00:48
Общество
ВЦИОМ: более трети россиян не хватает денег до зарплаты
33 процента россиян периодически испытывают нехватку денег до получения зарплаты, а 10 процентов сталкиваются с такой проблемой регулярно.
Вести.Ru 04:50
Общество
В Петербурге число внебольничных пневмоний выросло в 10 раз
Из документа следует, что число внебольничных пневмоний в городе выросло в 10 раз.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 03:44
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Lenta.ru вчера в 15:02
Политика
Дегтярев отказался говорить с митингующими
РИА Новости 05:38
Политика
Источники: Николай Федоров и Олег Морозов уйдут из Совфеда в сентябре
"Федоров в сентябре уходит со своего поста в СФ", - сообщил РИА Новости источник в Совфеде. Еще один источник подтвердил эту информацию.
РИА Новости 06:05
Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
Общество
Бастрыкин: в деле Фургала собраны весомые доказательства
По словам Бастрыкина, следователи и оперативные сотрудники понимали, какое внимание общества привлечёт расследование.
REGNUM 06:09
Общество
Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели
Центр имени Гамалеи начал работу над вакциной от коронавируса в феврале, а ее создание заняло две недели, рассказал в интервью «Медузе» замдиректора по научной работе центра Денис Логунов.
Коммерсантъ 05:19
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании политолога Федора Крашенинникова
Адвокат Алексей Бушмаков сообщил о задержании в Екатеринбурге своего подзащитного – политолога Федора Крашенинникова.
Вести.Ru 05:33
Общество
В Екатеринбурге от коронавируса погибли сразу два медика
Сегодня, 23 июля, стало известно, что в Екатеринбурге от коронавируса умерли сразу два медика.
Наша Газета (г. Екатеринбург) 05:33
Авто
Kia опубликовала тизер нового кроссовера Sonet
Корейская компания Kia распространила первый официальный тизер нового субкомпактного кроссовера Sonet.
Известия 03:41
Политика
В Кремле прокомментировали дату открытия внешних границ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал дату открытия внешних российских границ после ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 06:03
Политика
В США Палата представителей одобрила оборонный бюджет на 2021 год
Опрошенные изданием "Комсомольская правда" эксперты считают, что в нынешней версии оборонный бюджет не будет подписан президентом США Дональдом Трампом, который настроен против положений документа, предлагающих ограничить полномочия президента по защите национальных интересов, о переименовании названных в честь героев Гражданской войны 1861 – 1865 годов военных объектов США и других положений.
МонаВиста вчера в 01:11
Шоу-бизнес
«Все сложно»: Ким Кардашьян объяснила новый срыв Канье Уэста
Семья впервые официально прокомментировала психическую болезнь рэпера. Известный рэпер Канье Уэст — в центре скандалов.
Городовой 05:49
Политика
МИД РФ прокомментировал попытки искажения истории странами Прибалтики
Власти Латвии, Эстонии и Литвы продолжают свои попытки исказить события о вхождении своих стран в состав СССР в 1950 году, используя это для выдвижения разных претензий к России.
Известия вчера в 15:51
Футбол
Фанаты «Спартака» объявили сбор средств на оплату штрафа Ещенко
Советский спорт 06:11
Политика
Памфилова объяснила удаление опроса о многодневном голосовании
Сотрудники избиркома, разместившие в Twitter Центральной избирательной комиссии опрос об удобстве многодневного голосования, «сделали глупость».
РБК 05:19
Общество
Спрос россиян на игровые приставки вырос на 300%
Как пишет РБК со ссылкой на данные AliExpress Россия, в период самоизоляции спрос на товары из категории игровых приставок и аксессуаров к ним увеличился на 300%.
Вести.Ru 03:56
Экономика
Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов России
Президент России Владимир Путин действительно поручил проработать возможность хеджирования нефтегазовых доходов РФ для их защиты от падения сырьевых цен, но никаких точных сроков для принятия решения нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:48
Общество
Предпринимательница отсудила у Аллы Пугачевой товарный знак
Суд удовлетворил иск предпринимательницы из Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа Кристины Мартиросян к артистке Алле Пугачевой по вопросу прекращения охраны товарного знака «Кристина».
ИА Красная Весна 05:46
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском вчера в 10:00
Политика
В Кремле прокомментировали митинги в Хабаровском крае
Несмотря на запрет массовых акций из-за пандемии, в Хабаровском крае с 11 июля ежедневно проходят несанкционированные митинги в поддержку экс-губернатора Фургала, задержанного 9 июля.
Известия 06:10
Единоборства
Александр Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг
Отмечается, что Емельяненко оказался на 22,5 кг тяжелее соперника. Его вес составляет 117,1 кг, а вес Исмаилова — 94,6 кг.
Газета.Ru 03:31
Шоу-бизнес
Анна Седокова объявила, что выходит замуж за баскетболиста Яниса Тимму
Поп-певица Анна Седокова разместила в инстаграме романтическую фотографию, на которой обнимается с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, и сообщила, что он седлал ей предложение.
РИА Новости 04:10