Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПесков назвал тяжелой ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с эпидемией коронавируса в Москве тяжелая, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В эфире Первого канала он отметил, что больницы столицы работают чрезвычайно напряженно, в "героическом режиме".
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Песков рассказал о работе московских больниц в авральном режиме

Известия07:20

Песков: больницы в Москве работают «в авральном режиме» из-за коронавируса

Коммерсантъ07:33

Песков: московские больницы работают в героическом режиме

РИА Новости07:32

Песков заявил, что больницы в Москве работают в авральном режиме

ТАСС08:21

В Кремле назвали тяжелой ситуацию с коронавирусом в Москве

Вечерняя Москва07:16

В Кремле заявили о тяжелой ситуации с коронавирусом в Москве

Lenta.ru07:12

Песков: Из-за распространения коронавируса в Москве сложилась тяжелая ситуация, больницы работают в авральном режиме

Эхо Москвы08:00
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 12:59, Ашберн
Политика

Зеленский посетил участок разведения сил в Донбассе

RT на русском 09:30
Общество

Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

РИА Новости 11:50
545
Общество

Более 30 стран запросили у России аппараты ИВЛ

Власти РФ продают в другие страны ИВЛ, когда их не хватает в больницах России Некоторые эксперты и многие общественные деятели задают вопрос: Почему Россия отправляет или продаёт в другие страны аппараты ИВЛ, когда в российских больницах таких аппаратов нет или не хватает, их обещают поставить только через 6 месяцев.
Absolut TV вчера в 09:43
568
Политика

США могут наложить санкции на страны, не забирающие своих граждан

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому странам, отказывающимся в условиях пандемии вывозить своих граждан из Штатов, могут грозить санкции.
РИА Новости вчера в 20:31
453
Политика

Россия и США создадут рабочую группу по космосу

Как рассказал РИА Новости в субботу заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, для этой цели Москва и Вашингтон договорились создать рабочую группу по космосу.
Вести.Ru 11:30
1
Космос

Зонд BepiColombo выполнил последний манёвр вблизи Земли

REGNUM 01:21
1
Общество

США вышли на первое место по числу жертв коронавируса

США вышли на первое место по числу жертв коронавируса: 18 860 человек, сообщил Университет Джона Хопкинса.
РИА Новости 12:32
14
Происшествия

Муфтий Ингушетии умер от коронавируса

Коммерсантъ 10:16
222
Общество

В Китае назвали стоимость лечения пациента с коронавирусом

Представитель Государственного управления медицинского страхования КНР Сюн Сяньцзюнь назвал стоимость лечения одного пациента с коронавирусом.
Lenta.ru 11:23
18
Шоу-бизнес

Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

Как заявлял представитель Бабкиной, пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор, коронавирус у нее не обнаружили.
РИА Новости 03:36
20
Общество

В мэрии назвали причины ужесточения ограничений в Москве

Решение об ужесточении ограничительных мер в Москве было принято в связи с нарушением местными жителями режима самоизоляции, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:23
184
Общество

В Москве уточнили, кто сможет выходить на работу в период самоизоляции

Московский экономический штаб уточнил указ мэра Сергея Собянина о приостановлении очного посещения работы сотрудниками предприятий многих отраслей с 13 до 19 апреля.
РИА Новости 12:18
2
Происшествия

Медцентр имени Семашко в Архангельске закрыли на карантин

Северный медицинский клинический центр имени Н.А. Семашко ФМБА России в Архангельске закрыли на карантин сроком на две недели, после того как у одной из пациенток было выявлено подозрение на коронавирус.
РЕН ТВ 11:49
4
Здоровье

Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»

Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
758
Общество

Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве

Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда вчера в 13:00
156
Общество

В Астрахани с понедельника введут разовые электронные пропуска

С этого понедельника, 13 апреля, в Астрахани будет введена система разовых пропусков, получить которые можно будет через специальный интернет-сайт.
Арбуз 09:38
1
Происшествия

СК начал проверку в отношении руководства больницы в Уфе

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства уфимской республиканской клинической больницы.
RT на русском 09:22
175
Энергетика

В ОПЕК установили новый объем добычи нефти для России

Исключением станет Россия и Саудовская Аравия, для которых базовым уровнем будет 11 млн баррелей в сутки.
Профиль вчера в 05:16
2
Футбол

Ряд европейских клубов заинтересовался Короной

Форвард «Порту» Хесус Корона привлёк внимание нескольких европейских клубов, которые заинтересованы в его переходе.
Metaratings 11:07
Общество

Собянин разъяснил порядок получения специальных пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 12:44
76
Здоровье

Зеленский помог. Коронавирус добрался до Николаевской области

Днем ранее Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в том, что в Николаевской области нет коронавируса, и распорядился срочно проверить регион.
Украина.ру 10:22
1
Футбол

Эмилиано Ригони: «Сокращение зарплат? Полностью согласен!»

В эксклюзивном интервью bobsoccer.ru полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказывает о своей жизни на карантине.
Bobsoccer 06:35
Транспорт

ГИБДД ограничила въезд в Москву автомобилей с региональными номерами

"В связи с введением дополнительных ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции въезд в Москву автомобилей с регистрационными знаками других регионов ограничен", - сказал источник.
ТАСС 11:46
4
Здоровье

ВОЗ рекомендует Белоруссии усилить меры физического дистанцирования

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала Белоруссии принять дополнительные меры по физическому дистанцированию, запретив проведение массовых мероприятий.
ТАСС 09:17
87
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
4K
Шоу-бизнес

Самбурская унизила Муцениеце из-за «грязных труселей»

7Дней.ру 10:00
1
Общество

Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
2,2K
Общество

Мир предупредили об угрозе новой эпидемии после снятия карантина

Снятие требований самоизоляции после снижения числа инфицированных коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию заболевания.
Газета.Ru 11:09
6
Армия и оружие

Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео

Lenta.ru вчера в 06:13
3
Общество

В Гидрометцентре назвали сроки прихода устойчивого тепла в Россию

В Центральной части России теплая погода установится не раньше середины апреля.
Известия вчера в 04:50
3
Как работают Яндекс.Новости?
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