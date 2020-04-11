Коронавирус
Московский КомсомолецПесков назвал тяжелой ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с эпидемией коронавируса в Москве тяжелая, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В эфире Первого канала он отметил, что больницы столицы работают чрезвычайно напряженно, в "героическом режиме".
Читать в источнике
Оценить234
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 12:59, Ашберн
Политика
Зеленский посетил участок разведения сил в Донбассе
RT на русском 09:30
Общество
Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
РИА Новости 11:50
Общество
Более 30 стран запросили у России аппараты ИВЛ
Власти РФ продают в другие страны ИВЛ, когда их не хватает в больницах России Некоторые эксперты и многие общественные деятели задают вопрос: Почему Россия отправляет или продаёт в другие страны аппараты ИВЛ, когда в российских больницах таких аппаратов нет или не хватает, их обещают поставить только через 6 месяцев.
Absolut TV вчера в 09:43
Политика
США могут наложить санкции на страны, не забирающие своих граждан
Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому странам, отказывающимся в условиях пандемии вывозить своих граждан из Штатов, могут грозить санкции.
РИА Новости вчера в 20:31
Политика
Россия и США создадут рабочую группу по космосу
Как рассказал РИА Новости в субботу заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, для этой цели Москва и Вашингтон договорились создать рабочую группу по космосу.
Вести.Ru 11:30
Общество
США вышли на первое место по числу жертв коронавируса
США вышли на первое место по числу жертв коронавируса: 18 860 человек, сообщил Университет Джона Хопкинса.
РИА Новости 12:32
Происшествия
Муфтий Ингушетии умер от коронавируса
Коммерсантъ 10:16
Общество
В Китае назвали стоимость лечения пациента с коронавирусом
Представитель Государственного управления медицинского страхования КНР Сюн Сяньцзюнь назвал стоимость лечения одного пациента с коронавирусом.
Lenta.ru 11:23
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Как заявлял представитель Бабкиной, пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор, коронавирус у нее не обнаружили.
РИА Новости 03:36
Общество
В мэрии назвали причины ужесточения ограничений в Москве
Решение об ужесточении ограничительных мер в Москве было принято в связи с нарушением местными жителями режима самоизоляции, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:23
Общество
В Москве уточнили, кто сможет выходить на работу в период самоизоляции
Московский экономический штаб уточнил указ мэра Сергея Собянина о приостановлении очного посещения работы сотрудниками предприятий многих отраслей с 13 до 19 апреля.
РИА Новости 12:18
Происшествия
Медцентр имени Семашко в Архангельске закрыли на карантин
Северный медицинский клинический центр имени Н.А. Семашко ФМБА России в Архангельске закрыли на карантин сроком на две недели, после того как у одной из пациенток было выявлено подозрение на коронавирус.
РЕН ТВ 11:49
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Общество
Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве
Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда вчера в 13:00
Общество
В Астрахани с понедельника введут разовые электронные пропуска
С этого понедельника, 13 апреля, в Астрахани будет введена система разовых пропусков, получить которые можно будет через специальный интернет-сайт.
Арбуз 09:38
Происшествия
СК начал проверку в отношении руководства больницы в Уфе
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства уфимской республиканской клинической больницы.
RT на русском 09:22
Энергетика
В ОПЕК установили новый объем добычи нефти для России
Исключением станет Россия и Саудовская Аравия, для которых базовым уровнем будет 11 млн баррелей в сутки.
Профиль вчера в 05:16
Футбол
Ряд европейских клубов заинтересовался Короной
Форвард «Порту» Хесус Корона привлёк внимание нескольких европейских клубов, которые заинтересованы в его переходе.
Metaratings 11:07
Общество
Собянин разъяснил порядок получения специальных пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 12:44
Здоровье
Зеленский помог. Коронавирус добрался до Николаевской области
Днем ранее Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в том, что в Николаевской области нет коронавируса, и распорядился срочно проверить регион.
Украина.ру 10:22
Футбол
Эмилиано Ригони: «Сокращение зарплат? Полностью согласен!»
В эксклюзивном интервью bobsoccer.ru полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказывает о своей жизни на карантине.
Bobsoccer 06:35
Транспорт
ГИБДД ограничила въезд в Москву автомобилей с региональными номерами
"В связи с введением дополнительных ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции въезд в Москву автомобилей с регистрационными знаками других регионов ограничен", - сказал источник.
ТАСС 11:46
Здоровье
ВОЗ рекомендует Белоруссии усилить меры физического дистанцирования
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала Белоруссии принять дополнительные меры по физическому дистанцированию, запретив проведение массовых мероприятий.
ТАСС 09:17
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
Общество
Мир предупредили об угрозе новой эпидемии после снятия карантина
Снятие требований самоизоляции после снижения числа инфицированных коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию заболевания.
Газета.Ru 11:09
Армия и оружие
Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео
Lenta.ru вчера в 06:13
Общество
В Гидрометцентре назвали сроки прихода устойчивого тепла в Россию
В Центральной части России теплая погода установится не раньше середины апреля.
Известия вчера в 04:50