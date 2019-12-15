Политика

Газета.RuГазета.RuВ Кремле рассказали о разногласиях Путина и Зеленского

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский имеют разные взгляды на целый ряд вопросов - об этом по итогам "нормандского саммита" в Париже рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
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В Кремле пожаловались на саботирующие решения Зеленского силы

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