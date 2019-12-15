Политика
Газета.RuВ Кремле рассказали о разногласиях Путина и Зеленского
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский имеют разные взгляды на целый ряд вопросов - об этом по итогам "нормандского саммита" в Париже рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Политика
В Казахстане обсуждают переименование города Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу по переименованию города Алматы, сообщает Sputnik Казахстан.
Единоборства
Боец Петр Ян настроен драться за титул чемпиона UFC
Российский боец Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Петр Ян, одержавший победу нокаутом в номерном турнире, состоявшемся в ночь с 14 на 15 декабря в американском Лас-Вегасе, заявил о намерении драться за титул чемпиона североамериканского промоушена.
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Энергетика
Глава «Нафтогаза» заявил, что Киев пошел навстречу «Газпрому»
Витренко пояснил ТАСС, что бронирование транзитных мощностей газотранспортной системы Украины продлено до 31 декабря этого года.
Происшествия
Тверской депутат устроил дебош в ночном клубе
Происшествия
Экс-прокурора Владикавказа задержали за заказное убийство следователя
Экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова задержана по делу банды Аслана Гагиева - ее подозревают в заказе убийства следователя Александра Леонова.
Общество
Путин расширил территорию действия закона о самозанятых
Эксперимент по взиманию налога с самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года.
Авто
Суперкар Factory Five F9R оснастят 9,5-литровым V12
Суперкар Factory Five F9R в классическом купейном варианте оснастят современным 9,5-литровым мотором V12.
Спорт
Сборная России по гандболу выиграла бронзовые медали ЧМ
Женская сборная России по гандболу выиграла бронзовые медали чемпионата мира, который в настоящее время проходит в Японии.
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Происшествия
В «Домодедово» задержали угрожавшего взорвать гранату пассажира
Полицейские задержали в столичном аэропорту «Домодедово» пассажира рейса Москва — Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете.
Музыка
«Россия-1» вырезала слово «протесты» из песни Би-2
Телеканал «Россия-1» вырезал слово «протесты» из песни группы Би-2 «Люди на эскалаторах» во время трансляции концерта по случаю вручения музыкальной премии «Виктория».
Политика
Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Общество
Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки
Напомним, плавучий док ПД-16 затонул в ночь на воскресенье в Южной бухте Севастополя вместе с находившейся внутри подлодкой Б-380 проекта 641Б.
Происшествия
В Калуге найдены подростки, жившие в канализации
Двое подростков, жившие в канализации после побега из дома, были найдены в Калуге.
Спорт
Семериков одержал победу на дистанции 5000 м на этапе Кубка мира
Происшествия
Спасенный в Магнитогорске Ваня Фокин завершил курс реабилитации
Выживший после обрушения дома в Магнитогорске Ваня Фокин, которого спасатели нашли спустя 35 часов на морозе между обломками стены, прошел четвертый курс реабилитации в Челябинской детской областной больнице.
Происшествия
В Петербурге мужчина избил и обокрал 92-летнюю блокадницу
В Санкт-Петербурге 92-летнюю женщину, пережившую блокаду Ленинграда, обокрал сосед по коммунальной квартире. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
«Новая газета»: Участники провокаций против штаба кандидата в Мосгордуму Любови Соболь получили сотни тысяч рублей
Участники провокаций против штаба кандидата в Мосгордуму Любови Соболь получили сотни тысяч рублей.
Культура
Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала
Онлайн-кинотеатр PREMIER удалил пятую серию первого сезона сериала Павла Костомарова «Эпидемия».
Футбол
Китайский телеканал отменил трансляцию матча «Арсенал» — «Манчестер Сити» из-за высказываний Озила
Китайская государственная телекомпания CCTV отменила прямую трансляцию сегодняшнего матча 17-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Сити» после заявления полузащитника «канониров» Месута Озила о притеснении мусульман-уйгуров в Китае, сообщает Daily Mail.
Фигурное катание
Плющенко поставил под сомнение тренерский талант Этери Тутберидзе
Штаб Тутберидзе в ответ усомнился в тренерских талантах Плющенко, который, по словам представителей штаба, так и не воспитал ни одного фигуриста, а лишь пытается переманить уже сформировавшихся спортсменов.
Армия и оружие
Российское оружие нелегально копируют за рубежом
Ведущие иностранные корпорации (BAE Systems, Raytheon и т. д.) имеют до 5 тысяч патентов, которые зарегистрированы за рубежом.
Культура
Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина
Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
Музыка
Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»
Политика
СМИ: помощник Путина не видит разницы между Зеленским и Порошенко
Помощник российского президента Владимира Путина Владислав Сурков на закрытой встрече заявил, что не видит большой разницы между бывшим и действующим президентом Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, сообщает "Страна.ua".
Здоровье
3 неожиданных продукта, которые стоит есть для профилактики рака
Капуста брокколи и ростки брокколи являются мощными убийцами раковых клеток благодаря необычно высокому содержанию сульфорафана.
Хоккей
Голкипер сборной Финляндии забил гол в матче со Швецией
Голкипер сборной Финляндии Франс Туохимаа забил гол в матче со Швецией (5:1) во втором туре второго этапа Еврохоккейтура Кубка Первого канала в Москве.