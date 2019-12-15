Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский имеют разные взгляды на целый ряд вопросов - об этом по итогам "нормандского саммита" в Париже рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

В Кремле рассказали о разногласиях Путина и Зеленского

Единоборства Боец Петр Ян настроен драться за титул чемпиона UFC Российский боец Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Петр Ян, одержавший победу нокаутом в номерном турнире, состоявшемся в ночь с 14 на 15 декабря в американском Лас-Вегасе, заявил о намерении драться за титул чемпиона североамериканского промоушена.

Происшествия Экс-прокурора Владикавказа задержали за заказное убийство следователя Экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова задержана по делу банды Аслана Гагиева - ее подозревают в заказе убийства следователя Александра Леонова.

Общество Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки Напомним, плавучий док ПД-16 затонул в ночь на воскресенье в Южной бухте Севастополя вместе с находившейся внутри подлодкой Б-380 проекта 641Б.

Происшествия Спасенный в Магнитогорске Ваня Фокин завершил курс реабилитации Выживший после обрушения дома в Магнитогорске Ваня Фокин, которого спасатели нашли спустя 35 часов на морозе между обломками стены, прошел четвертый курс реабилитации в Челябинской детской областной больнице.

Фигурное катание Плющенко поставил под сомнение тренерский талант Этери Тутберидзе Штаб Тутберидзе в ответ усомнился в тренерских талантах Плющенко, который, по словам представителей штаба, так и не воспитал ни одного фигуриста, а лишь пытается переманить уже сформировавшихся спортсменов.

Политика СМИ: помощник Путина не видит разницы между Зеленским и Порошенко Помощник российского президента Владимира Путина Владислав Сурков на закрытой встрече заявил, что не видит большой разницы между бывшим и действующим президентом Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, сообщает "Страна.ua".