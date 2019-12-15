Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков рассказал о разногласиях Путина и Зеленского

Девятого декабря прошел первый за три года саммит "нормандской четверки": Владимира Путина, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского. После него состоялись переговоры президентов России и Украины. Следующая встреча в "нормандском формате" должна пройти через четыре месяца.
Читать в источнике
Комментировать181
Дмитрий Песков
Возобновился ли "нормандский формат" после изрядного перерыва? Да, возобновился, это тоже важный результат. Достигнут ли судьбоносный прорыв в деле имплементации Минских договоренностей? Нет.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 05:02

Подробнее о событии

Песков: какие-либо новые контакты между Путиным и Трампом в настоящее время не готовятся

ТАСС06:40

В Кремле рассказали о разногласиях Путина и Зеленского

Газета.Ru05:52

Песков рассказал о разногласиях Путина и Зеленского

РИА Новости02:30

Песков рассказал о несовпадении позиций Путина и Зеленского по ряду вопросов

Известия03:10

В Кремле рассказали о разногласиях Путина и Зеленского

Lenta.ru02:54

В Кремле рассказали о несогласии Путина и Зеленского по ряду вопросов

RT на русском02:44

Песков сообщил об отсутствии согласия между Путиным и Зеленским

РБК04:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 06:50, Ашберн
Политика

Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
RT на русском 03:42
Фигурное катание

Загитова заявила, что у нее не было мыслей о завершении карьеры

РЕН ТВ 06:20
Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Коммерсантъ 12 декабря в 13:07
Происшествия

На Украине после обеда в дорожном кафе скончались два дальнобойщика

Вечером 14 декабря сотрудникам национальной полиции поступило сообщение от врачей о гибели 54-летнего дальнобойщика у дорожного кафе в городе Николаеве.
REGNUM 05:40
Общество

В Севастополе утонул плавучий док со списанной подводной лодкой

В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой, пишут ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
РБК 02:45
Кино

«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка»

iReactor 00:10
Общество

Путин ввел налог для самозанятых в 19 регионах России

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширит эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход (НПД, налог на самозанятых) еще 19 регионов страны.
РБК 06:30
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала себя в молодости на архивном фото

Ксения Собчак опубликовала архивное фото в Instagram и написала: «Как молоды мы были», а затем поставила хештег #я не жалею ни о чем.
Актуальные Новости вчера в 09:04
Армия и оружие

Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео

Вооруженные силы Литвы показали кадры тренировки американских танков "Абрамс", временно обосновавшихся в городе Пабраде, который находится всего в 7,5 километра от белорусской границы.
РИА Новости вчера в 18:55
Биатлон

Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования

В австрийском Хохфильцене близится к завершению второй этап Кубка мира по биатлону.
Вести.Ru 06:38
Происшествия

В Москве спасатели сняли мужчину с опоры Крымского моста

РИА Новости 05:55
Экономика

Правительство решило расширить план приватизации госкомпаний

Средства от приватизации власти направят на реализацию стратегических планов и расширение инвестиционных программ компаний, добавила Фоменко.
Ведомости 05:28
Спорт

Сборная России по гандболу выиграла бронзовые медали ЧМ

Женская сборная России по гандболу выиграла бронзовые медали чемпионата мира, который в настоящее время проходит в Японии.
Газета.Ru 05:27
Единоборства

Камару Усман побил Колби Ковингтона и защитил чемпионский титул UFC

В Лас-Вегасе завершился турнир: UFC 245. В главном поединке сошлись бойцы полу-среднего веса: Усман Камару и Колби Ковингтон.
ГЛАС.RU 02:24
Гаджеты

Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
ТАСС 05:32
Общество

Крымский мост подсветили цветами российского триколора

Минувшей ночью иллюминацию в цветах российского триколора протестировали с полной нагрузкой.
Российская газета 06:00
Происшествия

Число погибших от извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 16

Извержение вулкана на Уайт-Айленде произошло 9 декабря, когда на острове находились, предположительно, 47 человек, включая туристов из Австралии, Великобритании, Китая, Малайзии и США.
RT на русском 00:13
Хоккей

Сегодня сборная России сыграет с Финляндией на футбольном стадионе

Во втором поединке наша дружина справилась с командой Чехии в серии послематчевых буллитов. Основное время матча закончилось вничью: 3:3.
ГЛАС.RU 04:30
Происшествия

В Петербурге мужчина избил и обокрал 92-летнюю блокадницу

В Санкт-Петербурге 92-летнюю женщину, пережившую блокаду Ленинграда, обокрал сосед по коммунальной квартире. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:59
Космос

Отложены испытания водородного двигателя для «Ангары»

Взгляд.ру вчера в 19:35
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Кино

Появился финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix

ФАН 12 декабря в 08:34
Политика

Левченко объяснил свою отставку с поста губернатора Иркутской области

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко в своём обращении к местным жителям объяснил, почему покинул свой пост.
News.ru 13 декабря в 06:28
Технологии

Компьютерной памяти предсказали подорожание в новом году

Финансовый директор Western Digital Corporation рассказал, что на конец текущего года полупроводниковая отрасль находится в состоянии баланса спроса и предложения на память.
Ferra 06:42
Общество

Депутат Госдумы на открытии школы подарил чиновникам вазелин

Газета.Ru вчера в 14:09
Общество

Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев

В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.
Газета.Ru 04:36
Авто

Названо оптимальное время для покупки нового автомобиля

Еще недавно самым выгодным временем для покупки нового автомобиля был январь, когда оставшиеся машины прошлого года выпуска отдавали с самыми большими скидками.
Автоновости дня 00:30
Космос

Солнечный зонд NASA заснял призрачные следы астероида

Популярная механика 12 декабря в 04:15
Общество

Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца

Главный врач медицинской клиники при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
РИА Новости 01:14
Футбол

«Монако» сыграл вничью с «Анже», Головина заменили на 79-й минуте

«Монако» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с «Анже» (0:0). Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте встречи.
Спорт-Экспресс вчера в 15:55
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное