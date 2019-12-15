Возобновился ли "нормандский формат" после изрядного перерыва? Да, возобновился, это тоже важный результат. Достигнут ли судьбоносный прорыв в деле имплементации Минских договоренностей? Нет.

Девятого декабря прошел первый за три года саммит "нормандской четверки": Владимира Путина, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского. После него состоялись переговоры президентов России и Украины. Следующая встреча в "нормандском формате" должна пройти через четыре месяца.

Песков рассказал о разногласиях Путина и Зеленского

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