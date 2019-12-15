Политика
РИА НовостиПесков рассказал о разногласиях Путина и Зеленского
Девятого декабря прошел первый за три года саммит "нормандской четверки": Владимира Путина, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского. После него состоялись переговоры президентов России и Украины. Следующая встреча в "нормандском формате" должна пройти через четыре месяца.
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Возобновился ли "нормандский формат" после изрядного перерыва? Да, возобновился, это тоже важный результат. Достигнут ли судьбоносный прорыв в деле имплементации Минских договоренностей? Нет.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 05:02
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