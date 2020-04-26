Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Президент России Владимир Путин знает о мозаике с его изображением в строящемся храме российских Вооруженных сил, но считает, что пока рано таким образом оценивать его работу. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в воскресенье, 26 апреля.В источнике
С чего всё начиналось
Президент России Владимир Путин знает о мозаике с его изображением в строящемся храме Вооруженных сил РФ, но считает, что пока рано таким образом давать оценку его работе. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.