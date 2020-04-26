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Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Life.ru
  • Вести.Ru0:41
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Президент России Владимир Путин знает о мозаике с его изображением в строящемся храме российских Вооруженных сил, но считает, что пока рано таким образом оценивать его работу. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в воскресенье, 26 апреля.В источнике
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С чего всё начиналось
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Песков: Путин считает, что пока рано оценивать его заслуги мозаикой в храме Минобороны

Президент России Владимир Путин знает о мозаике с его изображением в строящемся храме Вооруженных сил РФ, но считает, что пока рано таким образом давать оценку его работе. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС 10:23
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Владимиру Путину доложили о мозаике с его изображением в строящемся воинском храме в подмосковном парке «Патриот»

Эхо Москвы 11:31
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Песков сообщил о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны

РБК 11:28
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Кремль: Путин считает, что пока рано оценивать его заслуги мозаикой в храме Минобороны

Коммерсантъ 11:15
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