Коронавирус
ИзвестияПесков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Президент России Владимир Путин знает о мозаике с его изображением в строящемся храме российских Вооруженных сил, но считает, что пока рано таким образом оценивать его работу. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в воскресенье, 26 апреля.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин знает о мозаике с его изображением в строящемся храме Вооруженных сил РФ, но считает, что пока рано таким образом давать оценку его работе. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.ТАССвчера в 10:23
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Кремль: Путин считает, что пока рано оценивать его заслуги мозаикой в храме Минобороны
Коммерсантъвчера в 11:15
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Общество
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Коммерсантъ 25 апреля в 12:25
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Песков анонсировал выступление Путина на следующей неделе
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В ночь на 27 апреля в Барнауле автомобиль сбил мужчину, переходившего дорогу. Это произошло на шоссе Ленточный бор.
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РИА Новости вчера в 14:37
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В Сирии расчеты противовоздушной обороны отражают атаки в небе над Дамаском.
Российская газета вчера в 23:00
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Наибольший страх из-за эпидемии коронавируса испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы.
РИА Новости вчера в 23:48
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Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий
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Новосибирский Минздрав объяснил рост числа заболевших коронавирусом
Министр новосибирского здравоохранения Константин Хальзов рассказал, что рост заболеваемости коронавирусом связан с увеличением числа проведенных тестов.
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Шесть человек стали жертвами отравления неизвестной жидкостью в Новосибирской области.
РЕН ТВ вчера в 23:24
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Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель.
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Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
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Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса
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Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
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Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку
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Режим ограничений в России могут продлить после 30 апреля
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